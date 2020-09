Juan Pedro Ciganda

Para todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteLa danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

El orden de los factores (3) De crítica y autocrítica.

Juan Pedro Ciganda

Reconozco que a partir de comentarios amigos sobre alguna nota reciente, voy empezando a asumir mi personalidad selenita.

I

Mirando televisión argentina anoche veía cómo se exaltaba el valor positivo de la inflación de 0,17 en Paraguay (supongo que del último mes) comparada con el 55% de la misma, anualizada, en Argentina. Algún panelista decía, no sin humor, que habría que mudarse a Asunción.

Sin pasar siquiera por la esquina donde están los economistas que saben sobre estos entuertos, me pregunto cómo funcionan estas vainas.

Supongo que para hacer competitiva a la industria del país, dar una lucha por el incremento de esa actividad, algo se podría hacer. La fórmula que puede no fallar en política económica, apuntando a crear empleos, puede tener instrumentos no tan complicados, en principio.

Si el dólar en Uruguay costara 50 pesos, se redujeran los salarios y jubilaciones, el incentivo para la inversión sería mayor. La rebaja mencionada no habría que "decretarla" pues con la susodicha cotización de la moneda estadounidense, los ingresos fijos se achicarían automáticamente sin necesidad de norma alguna, a la luz esclarecedora de una inflación situada en el 20, 30 o 54%. Es factible que el déficit fiscal se achique rápidamente.

Se puede llegar a Paraguay.

Temer, antes de Bolsonaro, ya caminó en Brasil en esa dirección borrando de un plumazo derechos laborales y sociales.

La fórmula argentina macrista ha hecho el ajuste. Por supuesto que a esta altura, en la vecina orilla, ya nadie habla de la "herencia" recibida del peronismo que gobernó más de una década bajo el rótulo de kirchnerismo. Eso es gorila, antinacional y neoliberal y contrario al "proyecto nacional y popular" que permanentemente refiere Guillermo Moreno y algunos que están presos.

Sinceramente, como dice la Sra. Cristina, "dejamos al país sin deudas" y ahora, la barbarie macrista - que para la gente lo es, sin duda - generó el actual caos. Simplemente "no le habíamos pagado a los fondos buitres", que como eran acreedores "avivados", no merecían que se les pagara.

Los talentos peronistas habían decidido no pagarle a los referidos buitres, en el Banco Central quedaban las paredes y, por eso, incluso se hacían operaciones "a futuro", a como fuera.

Sinceramente, a su vez, la ex mandataria no explica mucho el asunto pero se indigna, porque fueron los oligarcas macristas, los que compraron dólares a once pesos y los vendieron a quince o dieciséis pesos unos meses después que se cayó el "cepo" cambiario, cuyo cepo era ya, a esa altura, un juego semántico, porque en Buenos Aires todo se manejaba en el mercado paralelo conocido como "blue". No había nada que no fuera "blue". Ni el tango.

El gobierno de "Cambiemos" soñó con las inversiones que lloverían sobre Argentina y, en el entretiempo, para poder pagar las cuentas y lograr - eventualmente - afrontar el presupuesto y arrancar de nuevo, apeló al Fondo Monetario Internacional.

Macri fracasó en toda la línea. Ni vinieron los inversores ni se reactivó otra cosa que la cifra de pobres (no muy distinta a la existente al irse el gobierno peronista) que ahora, eso sí, viven mucho peor. Macri tuvo el raro mérito de ser derrotado en todos los planos. Parecería que se creyó su propio cuento. Incluso el de que bajar la inflación, era un juego de niños y bailaba al son de "Sí, se puede".

De corrupción ni hablamos, aunque algunos intelectuales destacados del peronismo ya han sugerido suprimir al Poder Judicial y transformarlo en un servicio más, como meteorología o el de los que ordenan el tránsito. Todo ello dentro del concurso de epítetos que se pueden reducir con licencia poética sencilla en "más corruptos son ustedes".

II

La referencia a los vecinos atañe a la necesidad de que en Uruguay todos, sin excepción, hablemos claro. En esta breve serie de notas referí algunos presupuestos básicos que, me parece, tenían que estar en la mesa de trabajo y de explicitación, al tiempo de una era electoral de tres capítulos (junio, octubre, noviembre).

Incluso, acaso con ingenuidad, apunté que mis reflexiones iban a estar hechas más allá de simpatías partidarias.

La crítica y la autocrítica debían y deben ser, una tarea no solamente permanente sino especialmente calcificada, cuando los uruguayos tienen que optar. No se atisba mucho al respecto, aunque hay excepciones. Ni por el lado del frenteamplismo ni, obviamente, por parte de la oposición que, al fin y al cabo, hace quince años que no decide cosa alguna y no tiene por qué hacer esfuerzos de memoria para ver qué cosa dejó como recuerdo, herencia, patrimonio, al primer gobierno de Tabaré Vázquez.

Por ahora hay un modesto partido preliminar de fotos, folletos, spots y sonrisas. Es cierto que se está jugando "la previa", la que concierne a las primarias o internas de junio.

Yo reconozco que ansío poder ver aunque sea algún debate cruzado entre figuras políticas que, orejeando - como en el truco - confronten civilizadamente y le digan al público con un poco de nitidez, "cómo la ven".

¿Qué ideas concretas manejan para superar el déficit fiscal? Además de bajar los gastos en café, autos oficiales y especies similares. ¿Cuáles para multiplicar el empleo?

Casi con rubor digo que sería bueno enterarse cuáles son los planes para "reformar el Estado", tema más mencionado que Maracaná, pero que no se sabe, no contesta.

Aunque ya lo he subrayado con énfasis, ¡qué deseable sería que todo el mundo hablara claro para enterarnos si las fuerzas armadas son efectivamente parte de la vida democrática o un cosmos autónomo con valores y Constitución propia!

Cosa buena significaría que el potencial votante se entere, si para un ciclo de gobierno en que nadie tendrá mayorías parlamentarias, existe convicción de la necesidad de políticas de Estado que tengan que ver con educación, salud pública, inserción internacional, producción o aclarar que todo ello y muchas cosas más, "se irán viendo", porque total, hay tiempo y falta mucho para el primero de marzo del 2020.

No desistiré, pero prometo salir del romanticismo.

Mag. Juan Pedro Ciganda