¿Hay que volver al Frente Amplio?

Esteban Valenti

27.05.2019

Hemos reconocido públicamente - como no podía ser de otra manera - que cometimos un grave error al elegir al Partido Independiente como parte de un proyecto para forjar La Alternativa. Lo pagamos caro, nos dejaron sin posibilidad de presentar lista en las próximas elecciones.

No fue un error por antojo, sino con el objetivo de comenzar a construir una izquierda amplia, democrática y republicana, con nuestras diferencias, nuestras tradiciones y nuestras ideas. En 13 días pudimos conocer que el Partido "Independiente" no solo no tenía ningún objetivo estratégico y menos una visión pluralista y democrática. Se creyeron los dueños de la colación a la que debíamos someternos todos. Después de los últimos pronunciamientos ya no queda ninguna duda.

Lo que si reivindicamos los Navegantes es que no arreamos banderas, no pagamos ninguna alianza entregando principios, con mentiras y adaptándonos a exigencias de la política tradicional que todo lo acomoda a los intereses electorales y de la lucha por el poder. Demostramos una vez más que valoramos más los principios que cualquier otra cosa. Y nos sentimos orgullosos. Perdimos la confianza del PI, y eso nos** llena de orgullo y además pagamos con la imposibilidad de presentar un lema propio.

Por eso valoramos el pronunciamiento por unanimidad de los compañeros de UNIR de Fernando Amado, porque se basa en el mismo principio de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Frase muy querida por el general Liber Seregni y muy poco utilizada en la política actual.

La política, como la vida tiene sus vueltas y en realidad si no se hubiera producido el intento de destrucción de La Alternativa por parte del Partido "Independiente", hace algunos días, nosotros le hubiéramos pegado un portazo en las narices la semana pasada al PI, porque jamás hubiéramos convivido con un senador como Pablo Mieres que junto a los senadores de los dos partidos responsables de 34 años de impunidad, blancos y colorados (con las diferencias que hay que reconocerle a Jorge Batlle), escribieron una nueva página aberrante contra la verdad y la justicia, no votando la destitución de los cuatro generales que integraron los tribunales de honor.

No solo ni principalmente porque esos cuatro generales, junto con el ex comandante en jefe Manini Rios no denunciaron ante la justicia los crímenes confesados por Nino Gavazzo, sino porque declararon que esos hechos aberrantes no afectaban el honor de las fuerzas armadas. Escribieron una nueva página del vergonzoso pacto del silencio.

El argumento de que no compartían los fundamentos de la solicitud del Poder Ejecutivo, no es de recibo en absoluto, perfectamente podrían haber redactado una resolución en la que repudiaban la resolución de los tribunales de honor y también el procedimiento de la Presidencia de la República de no denunciar ante la justicia cuando correspondía los delitos confesados por Gavazzo y sus cómplices, violando de esa manera los artículos 177 y 178 del Código Penal y votar la destitución.

El episodio de los cuatro generales es una demostración inequívoca de la existencia y permanencia del pacto de silencio y eso implica la complicidad entre militares de diversas generaciones y entre políticos de los tres partidos que gobernaron. Que la izquierda - o la que hoy se define como izquierda - haya tenido un papel protagónico en ese pacto, a través de los aspectos institucionales (Ministerio de Defensa y Secretaria de la Presidencia) como en los aspectos ideológicos y políticos, es lo más doloroso y grave para mí y creo que para muchas personas. Ya lo dijeron en su declaración los propios Familiares de los Desparecidos.

No puedo negar que en algún momento y algún compañero de Navegantes - uno sólo por cierto - promovió o sugirió la posibilidad de considerar una forma diferente de retornar o de participar en las elecciones junto al Frente Amplio.

No lo hemos discutido formalmente de manera explícita, pero en las resoluciones que hemos adoptado por unanimidad no está planteada en absoluto esa posible solicitud. Por eso voy a dar mi opinión personal sobre el tema.

Tiene mucho que ver con la larga columna que escribí la semana pasada "Hace falta una nueva izquierda", (https://www.uypress.net/auc.aspx?95968). No considero posible ni conveniente plantearnos la posibilidad de retornar al Frente Amplio. ¿Por qué?

Por las mismas razones por las que nos fuimos en su momento, ninguna de las cuales han cambiado en absoluto y al contrario, se han agravado, han empeorado en aspectos fundamentales. Claro que todo depende desde donde tomar posición para responder la pregunta.

Si la definición fuera tan simple como la plantean algunos, la izquierda contra la derecha, eso podría mover la aguja, pero el problema de fondo es que el actual Frente Amplio, su desequilibrio interno, sus razonamientos y prioridades y la propia campaña electoral, la falta de un debate serio, profundo que refleje los problemas de la gente y las diferentes opciones para atacar una situación que empeora con el pasar de los meses, cierra, según mi opinión toda posibilidad de volver. No es volver a la izquierda.

Lo que hay que plantearse es reconstruir una izquierda auténtica, en sus valores morales, políticos, ideales, culturales y todo indica que otros cinco años de gobierno de este FA nos va a alejar por muchas décadas de esa posibilidad. Aunque haya que comenzarlo desde muy abajo.

No nos fuimos del FA por diferencias político-ideológicas, porque siempre convivimos con ellas, nos fuimos por diferencias de principios, por la actitud ante dictaduras como la de Venezuela y Nicaragua. Por diferencias morales, por todo el proceso de ANCAP y Sendic y unos cuantos más. Nos fuimos por una estructura cada día menos democrática, y nada de eso ha cambiado. Pero ahora se agrega este tema - mucho más grave y profundo - el tema de la verdad y la justicia y el silencio o la homologación de fallos de tribunales militares del pacto del silencio por parte de este gobierno y el silencio del FA.

Si las situaciones han empeorado o se han incorporado nuevos graves elementos como el caso de los Tribunales militares no por casualidad, por mala suerte, sino porque lo que ha cambiado son definiciones básicas para la izquierda, la diferencia es que van apareciendo. Y seguirán apareciendo en la deriva económica y en otras circunstancias.

Es cierto, dejamos muchos afectos, muchos compañeros queridos se quedaron esperanzados del otro lado de la línea, fue un enorme sacrificio, como todos habrán podido comprobar no nos sacrificamos por comodidades electorales, nos jugamos por principios aunque algunos nos hayan castigado con la imposibilidad de presentar nuestra lista. Es en esos momentos que hay que demostrar que se tienen principios, valores, cuando duelen, cuando hay que sacrificar cargos y posibilidades. Y lo hicimos y no nos arrepentimos, ni renegamos de seguir haciendo política.

No podemos volver por fundadas razones ideales, morales, ideológicas y también humanas. La política no puede estar por encima de todo, en especial de la identidad, y queremos seguir siendo de izquierda. Podría agregarle de izquierda democrática y republicana, me parece innecesario, yo quiero seguir siendo de izquierda porque reivindico, aún con sus errores, algunos graves y grandes errores mi propia historia de izquierda.

Acaso alguien logra imaginar que la renovación de la izquierda es esta mezcla sin forma y sin identidad de posiciones, de negocios, donde lo principal es preservar el poder y la consigna central, la verdadera, la auténtica es gobernar por cuarta vez.

Hasta la economía, el empleo, las políticas sociales - para no hablar de la educación y la seguridad - que fueron los puntos de fuerza del primer gobierno del FA y de su primer impulsos hoy está en una situación negativa, en retroceso. ¿Y, nos podía suceder? Obviamente, el problema es la falta de reacciones, el silencio atronador, la falta de iniciativas y el haber desterrado del pensamiento de izquierda la autocrítica y más en general la crítica.

Volver al Frente Amplio sería amputarnos definitivamente ante la sociedad, ante la gente, la mínima posibilidad de debatir en serio sobre las causas no solo de los errores, sino de la pérdida de referencias ideológicas y políticas, que son la base para la deriva moral y democrática.

No sería volver a nada, sería dejar de existir y de creer que otra izquierda es posible y necesaria. Sería simplemente una voltereta.

Fernando Schmidt en un reciente discurso sobre el centenario del nacimiento de Mario Benedetti, nos hizo acordar que nos cuidemos "de los dos grandes peligros que advirtió Mario Benedetti, "de la derecha cuando es diestra y de la izquierda, cuando es siniestra".