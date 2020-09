Marcelo Marchese

La república derrotadaMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresHistorias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

UPM2, la mayor entrega de soberanía de nuestra historia. Respuesta a Marcelo Aguiar Pardo (1)

Marcelo Marchese

25.05.2019

El Uruguay se encuentra a las puertas del proyecto de una trasnacional que de concretarse, exigirá que le regalemos la friolera de cuatro mil millones de dólares, para que pueda trasladar la materia prima a Finlandia. Las expropiaciones, las vías del ferrocarril, el viaducto, el reforzamiento de puentes y el dragado del puerto, nos obligarán a esa erogación gigantesca. Si las vías del ferrocarril le costarán al contribuyente 148 millones de dólares cada año, UPM pagará por esas vías 28 millones de dólares anuales.

Sin embargo, esto sólo es un aspecto de la gran estafa que se le hace a la nación, pues los cuatro mil millones de dólares no incluyen los miles de millones de dólares que gastaremos en comprarle toda la energía eléctrica que nos quiera vender UPM aunque no la precisemos; y no incluyen los miles de millones de dólares que significarán su brutal exoneración de impuestos, impuestos que debe pagar religiosamente toda la producción nacional.

No es que asistamos a la mayor inversión privada de nuestra historia. Eso en sí no es nada, pues en una inversión no importa su número mágico, sino su cualidad, sus consecuencias en nuestra economía y en nuestra sociedad, y esas consecuencias son ruinosas. Asistimos a la mayor inversión pública de nuestra historia ¿Para mejorar nuestra educación? ¿Para mejorar nuestra salud? ¿Para impulsar nuestra economía? ¡No! Asistimos a la mayor inversión pública de nuestra historia para exclusivo beneficio de una trasnacional que además, tendrá a su disposición un río, aún a costa de anegar diez mil hectáreas de tierra altamente productiva.

El problema no es sólo que engrosaremos nuestra deuda externa para hacer vías para que opere el ferrocarril de UPM, unas vías que estarán a su disposición las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y que serán construidas para que su ferrocarril viaje sin parar, desde su planta en zona franca en el río Negro, hasta su zona franca en el puerto de Montevideo. El problema no es sólo el irreversible daño que un monocultivo prolongado en el tiempo, y más aún de eucaliptos, provoca en las propiedades físicas y químicas de la tierra. El problema no es sólo la extensión del latifundio y el abandono de nuestros hombres de nuestro campo. El problema se amplía a universos que el articulista que denuncia una impostura, evitó mencionar.

Sepa el lector con total certeza, que en el terreno que sea, encontrará dos bibliotecas y ni por un instante dude, que quienes tienen el Poder, tienen ilimitados recursos para promover la biblioteca del Poder. No le costará mucho encontrar discursos gubernamentales que canten loas a un mundo de rosas regado por el agua embellecida que devolverá la pastera al río Negro, un acqua vitae que alimentará un país de maravillas, como resultado de la magnánima inversión extranjera. Si el lector quiere consultar la otra biblioteca, encontrará en el grupo de facebook del Movimiento ciudadano UPM2 NO, abundante material elaborado por especialistas en diversas áreas, escritores que desde el punto de vista del financiamiento se encuentran libres para decir lo que piensan.

Ahora bien, mientras el gobierno se convierte en propagandista y capataz de la trasnacional, y mientras unos cuantos especialistas han enfrentado este Contrato en el terreno jurídico, económico, ambiental, educativo y cultural, sobre un punto específico la biblioteca del Poder guarda prudente silencio. Nada se dice del daño que se perpetra en nuestra soberanía, cuando la empresa extranjera redactará nuestros planes de estudio, cuando actualmente lleva profesores a Finlandia para adiestrarlos, cuando financia becas, cuando tiene la potestad de proyectar un cine elegido por ella, cuando traslada niños y maestros a las escuelas rurales en un ómnibus donado amablemente, y cuando envía niños y maestros a sus instalaciones.

Para el lector, esto que acabamos de decir resultará sorprendente ¿será verdad que se le permite a una trasnacional, lavarle el cerebro a nuestros niños, como manera más eficiente de asegurar la continuidad de sus utilidades? Una de las tareas que nos hemos impuesto quienes integramos el movimiento ciudadano que busca derribar este contrato monstruoso, es llevar a la luz pública todas las aberraciones que implica. Cuando afirmamos que "la empresa extranjera redactará nuestros planes de estudio" no estamos fantaseando. Esta información emana del Contrato ROU UPM (2), que con respecto a la planificación de la enseñanza de nuestras Universidades Técnicas, dice que nuestra República "deberá tener en cuenta y aplicar de buena fe las visiones de UPM", y con respecto a la información de cómo UPM se mete en nuestras escuelas, o cómo lleva a nuestros niños a sus instalaciones, emana de la información que UPM difunde con respecto a las prácticas de la Fundación UPM, que nació el mismo día que UPM puso su enorme pie en nuestro País.

El Uruguay se encuentra a las puertas del proyecto de una trasnacional que precisa destruir una República que no podrá hacer valer sus tribunales, pues como establece el Contrato ROU UPM, en caso de disputa seremos sometidos a los tribunales del Banco Mundial en Washington; que no podrá, como establece el Contrato ROU UPM, por cincuenta años legislar en ningún área que toque un ápice las ganancias de la empresa, salvo que quiera exponerse a multas multimillonarias; que permitirá, como establece el Contrato ROU UPM, que el Poder Ejecutivo invada todos los otros poderes y las autonomías establecidas en la Constitución, dejando al servicio y de rodillas a las empresas del Estado frente a la trasnacional.

La estrategia del Poder se lleva a cabo sin explicitarla. No hay palabras sobre el golpe artero dado a la República, pues no hay palabras para justificar que se negocie el Contrato en secreto, ni para festejar que nuestro Presidente haya viajado a Finlandia para traer en su portafolios, un contrato despreciable. La mayor inversión pública de nuestra Historia, se negocia en otro continente y en la oscuridad y se impone, pese a quien pese, dando ante toda la ciudadanía este mensaje: "vuestra opinión no nos importa, nosotros sabemos cómo conducir el barco, dedicaos a trabajar, aquellos que puedan, y a pagar impuestos". Qué lejos que estamos de aquel tiempo en que se argumentaba, que las cosas benéficas que uno podría llevar a cabo desde el gobierno, sólo podrían ser resultado del impulso de un movimiento social que tuviera a la libre discusión de ideas, como una de sus más flameantes banderas.

El Uruguay se encuentra a las puertas del proyecto de una trasnacional, que constituye el primero de los contratos de inversión de nuevo tipo, contratos que exigen privilegios al tiempo que buscan destruir esa herramienta cultural llamada República, como paso previo para destruir nuestra cultura y dejarnos definitivamente inermes, pues la cultura es la herramienta de los pueblos para elaborar riquezas y defenderse.

Quienes nos oponemos a este proyecto colonial, apelamos a la población mediante razonamientos que se encuentran indisolublemente unidos a la pasión. Esperar otra cosa, no sólo es desconocer nuestra humanidad, sino que implicaría erosionar la inteligencia y castrarla de aquello que la impulsa. En cuanto a un video que encara nuestro problema por el lado de la ficción, sólo debe ser juzgado por las reglas de la ficción, y antes que nada, es otra manifestación de lo real.

Llamamos a los lectores del semanario que deviene del semanario fundamental de la historia de nuestra América, a prestar atención a los graves hechos que transcurren a la vista de todos. Afortunadamente, quienes se encuentran en el poder no han realizado un hipócrita homenaje a Carlos Quijano, el hombre que llevó a cabo el más elevado magisterio de nuestra Historia, para enseñarnos que los imperios elaboran con tiempo y llevan a cabo, meticulosos planes para adueñarse de las riquezas de nuestros países. Carlos Quijano llevaba su potro a rienda corta, como aquel que sabe que toda política superior sólo puede llevarse a cabo con la comprensión y participación de un vasto movimiento ciudadano.

Tanto ese macrocosmos, el movimiento ciudadano, como ese microcosmos, cada uno de nosotros, tiene un camino claro y preciso ante sí. Hemos guardado un silencio que se sostiene mediante el asesinato de nuestros principios, y hemos manifestado una fe en los cantos de sirena de quienes gobiernan, demasiado parecido al arrodillarse de nuestra inteligencia. Nada se logrará si abandonamos la principal enseñanza del maestro excepcional, la imperiosa necesidad de pensar con cabeza propia.

No sólo no conquistaremos nada si olvidáramos este precepto crucial, sino que la vida ni siquiera valdría la pena de ser vivida.

Julio Porley y Marcelo Marchese

(1) La impostura como método, Brecha (17/05/19) Artículo en el que se cuestiona el viral video del Movimiento ciudadano UPM2 NO llamado "El "cuento" de UPM".

(2) Contrato ROU UPM, en la web.

Esta respuesta ha sido oportunamente publicada en Brecha en el día de hoy, cosa que agradecemos.