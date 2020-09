William Marino

Cuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésUruguay votaLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

La derecha y los pobres

William Marino

31.05.2019

¿Qué pasa cuando un gobierno del pelo que sea defiende a los pobres, a los más desprotegidos y luego es desplazado con promesas que se saben que no se cumplirán?

Esta pregunta está escrita en un periódico digital argentino, luego de este descalabro que está sufriendo Argentina, producto de una política descarada en beneficio del gran capital o sea en detrimento del trabajador, del asalariado y todo aquel ciudadano que vive "al día". Nadie puede decir que el gobierno de Macri es un gobierno ilegitimo, porque no lo es. El gano las elecciones en el 2015 a un oponente que era la "continuación" de Cristina. En si Macri no es, ¿o si es?, un político de fuste o gran trayectoria, la derecha sigue estudiando a quien pone y recomienda como "socio" del gran capital en países donde la izquierda en general a osado unirse, para que "los mas infelices séanlos más privilegiados". Seguro esto dicho sin un análisis profundo de lo que está pasando más que nada en América Latina, es difícil de entender. Las viejas recetas del FMI y el BID, están a la orden para acabar con cuanto gobierno izquierdista esté en condiciones de ganar. De ello dan fe los Macri, los Bolsonaros, los Trump y otros gobernantes de turno que sin ser muy conocidos han respondido fielmente a los llamados del capital financiero internacional. Seguro que los temas económicos son muy complejos, más que nada para el que nada tiene y debe de buscar su sustento y el de su familia en el día a día. Pero los ricos se hacen cada vez más ricos porque "esclavizan" a los pobres, que no pueden liberarse de la pobreza pues carecen de conocimiento para salir de ese estado social. Uno de los temas que mas no debe dar a pensar es como una persona puede llegar apropiarse de miles de millones de dólares y otros NO puede, o no se les da la oportunidad de ganar su diario sustento. En el mundo 25 personas poseen más riqueza que 3.000 millones de seres humanos ¿Por qué? Como se llego a esta infamia. Hoy el hombre más rico de la tierra es una persona de 55 años y su fortuna alcanza los ciento veinticuatro mil setecientos millones de dólares, (124.700.000.000). Es decir que si realizamos un cálculo que comenzó a trabajar el mismo día que nació, este señor gano por año 2.267.272.727; dicho de otra manera 188.939.393 por mes; o sea 6.297.979 por día. Aunque nos cueste creer esta persona, Jeff Bezos, de 54 años nacido en los EE.UU. gano cada hora de su vida 262.415 dólares. Hay algo, en mi opinión, que está muy mal.

En Uruguay los datos sobre las fortunas son muy difíciles de obtener, según los estudiosos de esos temas. Los datos son muy complejos de saber, pues nadie larga prenda y los organismos como la DGI, ninguna nada dicen pues eso está seguro en secretos celosamente guardados. Si podemos decir que hay datos extraoficiales como: el 1 % de los más ricos en el Uruguay poseen tanto dinero como el 34.1 % más pobre. Otro dato seria que el 0.2 % más rico del país posee tanto como el 20.19 % más pobre. Una perlita bastante interesante es que el que se presume el 5 más rico del Uruguay es el que realizo su fortuna en la feria vendiendo "ajo y perejil". Hoy ya fundo su propio partido político para desplazar al Frente Amplio, que esta fundiendo este bendito Uruguay.

La tradición en este país y el mundo es si sos rico, sos de derecha. El pobrerío es de izquierda, aunque la realidad nos demuestre que esto último no es real. La pobreza que siempre va acompañada de la ignorancia, la falta de cultura, de educación, unido a la poca alimentación, sin vivienda, ni planes de salud. El Uruguay tuvo su primer legislador de origen obrero en 1928, el vasco José Lizárraga fue aquel que dijo: "si salgo electo diputado entro de overol al Parlamento". No lo dejaron entrar al recinto parlamentario vestido así de overol pues denigraba la institución y tuvo que alquilar un frac para poder asistir al parlamento. Seguro el poderoso en el plano económico es el que se siente dueño, amo y señor de vidas y hacienda. Por eso de hacer mierda al Frente Amplio a toda costa, NO lo digo yo lo dijo uno de los estancieros más ricos del Uruguay, "vengo para hacer mierda a Tabaré Vázquez". Hoy ya se han juntado mas personajes, con un poder económico mayor, unos más que otros pero todos con la mentalidad de hacer mierda al Frente Amplio, que es el que mas representa al pobre y más necesitado.