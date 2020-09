Ecuador: Cuaderno de 38 páginas revela una trama de pagos ilegales entre altos cargos y empresas

¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Elecciones en Uruguay ¿Cómo leerlas?Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

DINERO A CAMBIO DE CONTRATOS PÚBLICOS

Ecuador: Cuaderno de 38 páginas revela una trama de pagos ilegales entre altos cargos y empresas

02.06.2019

GUAYAQUIL (Uypress)- El nombre de Alexis Mera, secretario jurídico durante la presidencia de Rafael Correa, y una de las personas de más confianza del ex mandatario, surgió durante la investigación del caso Odebrecht, pero este viernes, la policía lo detuvo por un presunto delito de concusión por orden de la Fiscalía General del Estado.

@Mariana Bazo / Reuters / Sputnik

A medianoche, según consigna El País de Madrid, la Corte Nacional de Justicia ordenó prisión preventiva para el ex secretario jurídico y puso medidas cautelares para la exministra de Obras Públicas y de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, por tener un hijo menor de edad. Esta deberá presentarse dos veces por semana ante los juzgados, tiene prohibido salir del país y deberá llevar un grillete electrónico. Además, la jueza del caso ordenó la congelación de cuentas por 3,5 millones de dólares, para Mera, y de 2,5 millones de dólares para la exministra.

A juzgar por las imágenes, la detención provocó sorpresa en ambos. Mera iba vestido con prendas deportivas y fue capturado mientras paseaba a su perro en su vecindario. Y Duarte, con ropa de calle, fue localizada en un barrio residencial. Ambos, según la Fiscalía, enfrentan una investigación por un presunto delito de concusión que, de acuerdo al Código Penal ecuatoriano, castiga con penas de tres a cinco años de cárcel a los funcionarios públicos que aprovechen su posición de poder para ordenar o exigir pagos o gratificaciones indebidas.

En el escueto comunicado fiscal inicial, se indica que la detención era parte de una nueva investigación "diferente a la denominada Arroz Verde", en referencia a la última revelación periodística del medio digital ecuatoriano Mil Hojas sobre presuntos aportes ilegales registrados a finales de noviembre de 2013 e inicios de 2014 que, presuntamente, iban dirigidos a la campaña electoral municipal de 2014 de Alianza PAIS, el partido con el que gobernó Rafael Correa desde 2007 a 2017. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó como prueba un cuaderno de 38 páginas que revela una trama de pagos ilegales a altos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa -Mera y Duarte, entre ellos- por parte de grandes multinacionales. El cuaderno fue localizado en uno de los allanamientos realizados esta semana por el mismo caso Arroz Verde.

Esas contribuciones económicas, según la documentación publicada y la Fiscalía, procedían de grandes empresas como la constructora brasileña Odebrecht, la china Sinohydro o la ecuatoriana Telconet, que fueron beneficiarias en la última década de millonarios contratos con el Estado y están también involucradas en sendas investigaciones judiciales.

La exasesora presidencial de Correa, una de las primeras detenidas en la investigación que ya está colaborando con las autoridades, aseguró al rendir versión que el propio Correa le había pedido que llevara un registro de los gastos y pagos de la campaña de Alianza PAIS. Esa contabilidad es la que está anotada a mano en el cuaderno, en donde además, aparecen mencionados el expresidente Correa bajo las siglas de SP (Señor Presidente) y su número dos, el exvicepresidente Jorge Glas, como VP.

La misma funcionaria declaró que, tras una visita de Alexis Mera en la que pedía dinero para unos "pagos urgentes", Correa le sugirió a ella que hablara del tema con Glas. Unos días después, según su versión, llegaron varios sobres con dinero en efectivo de parte del exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, Geraldo de Sousa.

Según la tesis fiscal, los funcionarios abusaron de su posición para exigir este tipo de contribuciones a cambio de contratos con el Estado y, en el caso de Odebrecht, para poder regresar al país, después de que la constructora brasileña fuese expulsada en 2008 por incumplimientos contractuales. El ilícito se prolongó, de acuerdo a la Fiscalía, desde 2012 a 2016 y, como muestra, se presentaron 10 elementos de convicción para cada uno de los dos detenidos.

El abogado de la exministra, Antonio Gagliardo, cuestionó en declaraciones al diario local El Comercio que hubiera argumentos para detener a Duarte. "No se tiene ningún argumento, bajo qué circunstancia, cuáles son las pruebas. No hay nada, absolutamente", reclamó antes de celebrarse la audiencia de formulación de cargos. Por su parte, Mera dijo ante la jueza de la Corte Nacional que no había razón para la detención por la fuerza. "No me he fugado del país. Soy la persona más investigada de este país. Es una persecución política. No era necesario que me hagan venir con la fuerza", reprochó antes de ofrecer una caución hipotecaria sobre sus inmuebles para evitar la prisión preventiva. Su propuesta no fue aceptada.

El nombre de Alexis Mera ya había trascendido previamente en el proceso judicial de Odebrecht que llevó al exvicepresidente Jorge Glas a prisión en 2017, con una condena de seis años por asociación ilícita. En la colaboración premiada de Luiz Mameri, el exvicepresidente para América Latina de la constructora brasileña declaró haber autorizado pagos por 4,8 millones de dólares a favor del responsable jurídico del Gobierno ecuatoriano anterior. Mera siempre lo ha negado, pese a que Mameri y el director de Odebrecht en Ecuador, José Conceição, presentaron ante las autoridades brasileñas los depósitos de dinero realizados a través de empresas pantalla en Bahamas.