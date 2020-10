Primarias Demócratas en EEUU: Bernie Sanders exige una campaña frontal “sin término medio”

Se cerró un ciclo, se abre otroElecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

“LA MEJOR MANERA DE GANARLE A TRUMP”

Primarias Demócratas en EEUU: Bernie Sanders exige una campaña frontal “sin término medio”

04.06.2019

SAN FRANCISCO (Uypress)- El senador Bernie Sanders se presentó, este domingo, ante la convención demócrata de California, como el padre de la mayoría de las ideas que una decena de candidatos había defendido el día anterior y que hace cuatro años sonaban radicales: la convención entera lo aplaudió de pie.

@Alex Brandon / AP Photo / Sputnik

"Hace cuatro años empezamos una revolución política cuyas ideas y energía no solo transformaron el Partido Demócrata sino que han transformado la política en Estados Unidos", afirmó en su discurso, según informa El País de Madrid, con el cual dejó pinceladas de lo que espera de los demócratas en el asalto a la Casa Blanca en 2020.

"No hay término medio", con el Partido Republicano, dijo. No hay puntos en común. No middle ground va a ser uno de los latiguillos de su campaña. No hay nada que negociar cuando se habla de aborto, nada que negociar en la lucha contra el cambio climático, la sanidad universal o la educación superior gratuita. Por el entusiasmo, las bases demócratas de California parecían estar de acuerdo.

Sanders comparte liderazgo en las encuestas con el exvicepresidente Joe Biden, quizá el hombre que más se identifica con la versión moderada del partido, con la mano tendida a llegar a acuerdos con los republicanos. Biden es el gran ausente de esta convención, la primera con tantos candidatos a presidente este año. Sanders habló con ironía de "los candidatos que por la razón que sea han decidido no estar aquí".

En su discurso puso sobre la mesa "lo que estamos pensando todos". Y eso es "cuál es la mejor manera de ganar a Donald Trump". Más allá de las ideas. "No vamos a ganar a Trump sin una campaña con emoción y energía y a no ser que demos a millones de jóvenes y trabajadores una razón para votar y para creer en que la política es importante en sus vidas", advirtió. "No podemos volver a las viejas formas, hay que avanzar con una nueva agenda progresista".

La última jornada de la convención fue también la oportunidad de Julián Castro, exalcalde de San Antonio y exsecretario de Vivienda con Barack Obama. Castro fue el primer candidato en hacer público un detallado programa de inmigración y otro de educación. También fue el primero en pedir públicamente el "impeachment" de Donald Trump. Castro tiene un discurso tan progresista como el de cualquiera pero sin la furia revolucionaria de Elizabeth Warren o Bernie Sanders. Se presentó como "un presidente para todos los norteamericanos". En esta convención fue el único que utilizó palabras como "unidad".

Castro prometió cosas muy concretas, como subir el sueldo a los profesores, volver al Acuerdo del Clima de París la tarde misma en que tome posesión del cargo e invertir en vivienda asequible, un tema especialmente sensible en un Estado con una brutal crisis de vivienda que ha provocado cifras récord de personas sin techo. Su discurso sobre una visión de Estados Unidos como el país "más inteligente, más sano, más justo y más próspero" del mundo cosechó una buena reacción en el público californiano.

El mismo público acabó abucheando al último de los candidatos, el empresario y excongresista de Maryland John Delaney. Como hizo el exgobernador de Colorado John Hickenlooper, Delaney dio que quería sanidad "para todos" pero rechazó hacer una sanidad pública universal. A pesar de que al sala estaba menos llena que el día anterior, fue abucheado tan fuerte que tuvo que parar su discurso. Parecía ser exactamente la reacción que esperaba Delaney. El vídeo del momento fue tendencia en las redes durante unas horas.

La convención demócrata de California, el Estado que va a repartir más de 400 delegados en el supermartes de 2020 y por primera vez en años puede ser clave en el camino a la nominación, ha servido para ver las líneas que se están marcando entre los 23 candidatos. Por ahora, son solo discursos uno detrás de otro en un atril, pero el próximo 26 de junio en Florida se celebra ya el primer debate entre ellos. En total, los demócratas tienen previstos 12 debates de primarias hasta los caucus de Iowa (febrero de 2020). Ya se han clasificado 19 candidatos para el primer debate.

Los delegados de California darán su apoyo oficial a uno de los candidatos en una segunda convención en noviembre. Sirva como síntoma de las ganas de renovación que tiene el partido que en las elecciones legislativas de 2018 retiraron el apoyo a la senadora Dianne Feinstein, la mujer más poderosa del Estado, para dárselo al semidesconocido pero muy combativo Kevin de León. Por otro lado, Feinstein ganó de todas formas por nueve puntos y un millón de votos.