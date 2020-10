Balance del Frente Amplio. ¿Autocrítica o justificación?Tierra para asentamientos populares y agricultura familiar“Con amor” o la política desde lo cotidiano, en plena crisisJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!Un Presupuesto Nacional “que aleja” al Estado, de la genteEl Frente Amplio no debe impulsar un plebiscito por la Ley de Urgencia¡Ay Nicaragua, Nicaraguita!Historias Reales. Sanguinetti me tapó la boca y me cierran el libroCómo comienzan las dictaduras“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)Los después ¿unas elecciones perdidas?Más recursos que el “Chicho”Uruguay proclama derechos del Estado de Israel: ¿son absolutos?Bloques de apartamentos: "conejeras" y "dispositivos de almacenamiento humano masivo". SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVIII, Nro. 789: La actual imagen sindical

15.06.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 17 titulando en su portada: 'La actual imagen sindical'.

Escriben en este número:

Rolando Astarita, Shane Burley, Sebastiaan Faber, Tommaso de Francesco, Patrick Guillaudat, Christophe Guilluy, Francisco Louça, Marcello Musto, Mónica Peralta Ramos, Roberto Sansón Mizrahi, Bhaskar Sunkara, Esteban Valenti



La actual imagen sindical

Por Esteban Valenti



La relación política, ideológica y cultural e incluso orgánica entre los partidos y los diversos movimientos sindicales en el mundo son históricamente y actualmente muy, pero muy diferentes. Comenzando por los países de Europa, en los Estados Unidos y también en América Latina.



Gestionar un país versus gestionar una empresa

Por Roberto Sansón Mizrahi

Con frecuencia se ha creído que un empresario exitoso puede gestionar con efectividad un país. No se valora adecuadamente que los objetivos, intereses y circunstancias de una corporación y de un país son muy diferentes y, por tanto, requieren diferentes criterios y habilidades de gestión. ¿Cuáles son esas diferencias y cuáles los riesgos de no considerarlas? ¿En qué consiste el éxito corporativo y cuál es su basamento? ¿Qué criterios sirven para evaluar una buena gestión de país?





Portugal: La crisis del régimen en un régimen de crisis

Por Francisco Louça



Que cada cual arrima la ascua a su sardina es una vieja ley de la humanidad y no hay excepciones (y mucho menos este cronista, por así decirlo). Sin embargo, saberlo no basta para interpretar la pequeña disputa provocada por las declaraciones del Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en una reunión en la Fundación Luso-Americana, en la que anticipó una larga crisis de las derechas. Se podría reducir todo a un presidente que teme desequilibrios en el sistema político y sabe que en este caso, la cooperación con el Gobierno del PS, lo que alguien ha llamado un "bloque central-institucional” sería devaluada por el predominio del Primer Ministro en caso de una victoria por un amplio margen, o de un líder del PSD que, en caso de emergencia, se refugiase en lugares comunes sobre la crisis universal de los regímenes políticos para evitar hacer comentarios sobre las perspectivas de su partido.







Argentina: Más sobre vendedores de humo y deuda externa

Por Rolando Astarita



En una nota anterior (aquí) critiqué al economista Anino, del PTS, por afirmar que suspendiendo por tres meses al año el pago de la deuda externa, se puede acabar con la pobreza en Argentina. Según Anino (y el PTS), desde Argentina se realiza una transferencia anual neta a los acreedores por USD 40.000 millones. En mi nota sostuve que no hay manera de que eso ocurra, y que actualmente se paga deuda contrayendo deuda.







El socialismo estadounidense y la «izquierda de lo posible». Entrevista

Por Bhaskar Sunkara



Cuando Bhaskar Sunkara fundó la revista Jacobin a fines de 2010, tenía una ambición tan sencilla como imponderable: saltar la barrera que había mantenido aislados a venerables proyectos editoriales del marxismo anglosajón –New Left Review, Monthly Review, Dissent– y colocar el socialismo en el centro deldebate mainstream estadounidense.







Esa masacre detrás del actual pacto social chino

Por Tommaso de Francesco



El giro de Deng Xiaoping, —una acumulación basada en el mercado para luego lanzar los cimientos del socialismo chino—, se había materializado desde principios de la década de 1980 con la cancelación de los 60.000 municipios populares y el inicio de la distribución del trabajo en el campo sobre una base productivista y ya no igualitaria.







Geografía invisible de la ira de clase trabajadora. Entrevista.

Christophe Guilluy



El sociólogo Christophe Guilluy [aquí entrevistado por Guido Caldiron para il manifesto global], que se ha convertido en controvertida estrella del debate político e intelectual con su La France périphérique (Flammarion, 2015), en la que proponía una interpretación de la nueva geografía social globalizada de Occidente, ha publicado ahora No Society ([Taurus, Madrid, 2018 ] La società non existe en su versión italiana), que analiza el origen y efectos de lo que describe como “final de las clases medias occidentales”. De acuerdo con Guilluy, la actual ola populista no es, en este sentido, más que la punta del “iceberg” de un difundido resentimiento de la antigua clase trabajadora, privada de su papel y “estatus” y marginada, geográficamente incluso, de los centros de las metrópolis globales.







Venezuela: ¿Quién dirige Venezuela? ¿Casta o boliburguesía?

Por Patrick Guillaudat



Este artículo pretende ser una contribución al debate que atraviesa a toda la izquierda sobre la naturaleza del poder en Venezuela. La contribución al debate aparece sin embargo en una coyuntura particularmente difícil, en el momento en el que se multiplican los intentos estadounidenses para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro e imponer a Juan Guidó.







Marx y la crítica de la economía política: Desde sus primeros estudios hasta los Grundrisse

Por Marcello Musto



I. Encuentro con la economía política

La economía política sólo estaba emergiendo como ciencia en Alemania en la juventud de Marx. No fue entonces su primera pasión intelectual, pues la halló apenas tras haber estudiado otras disciplinas.







Impunidad mafiosa

Por Mónica Peralta Ramos



El viento de la desgracia, que sopla desde el norte, intenta arrasar rápidamente a la economía, a la República y al Estado de Derecho. Sus violentos remolinos siembran la confusión. Cuanto más densa es la polvareda que levanta, más cerca está de obtener sus caóticos designios. Ocurre, sin embargo, que la historia no transcurre de un modo lineal. A veces el pasado irrumpe en el presente y sus destellos iluminan fugazmente las tinieblas que ocultan las relaciones de poder que definen el momento que vivimos. Esto parece haber ocurrido esta semana.







Seymour Hersh / Reportero

Por Sebastiaan Faber



“El buen periodismo consiste en leer antes de escribir y en quitarse de en medio para dejar paso a la puta historia”.

Seymour Hersh es una máquina. Dos semanas después de su 82 cumpleaños, a mediados de abril, concertamos una cita telefónica para un viernes a las 9 de la mañana, aunque normalmente juega al tenis a esa hora. Lo más probable –me dice– es que mande al tenis al carajo: no tiene tiempo, está metido en una historia importante. Cuando, el viernes en cuestión, abro mi correo electrónico a primera hora, encuentro una nota de Hersh enviada a las 4 de la madrugada. Se ha levantado temprano; estar inmerso en una investigación –escribe– siempre le pone los nervios a tope. Pero –agrega– intenta no hacer ruido porque tiene “miedo, un miedo mortal” de despertar a su esposa.







La trampa de la libertad de expresión

Por Shane Burley (The Baffler)



Un grupo estudiantil ultraconservador, que camufla su discurso de odio en el paraguas de las libertades, se implanta peligrosamente en las universidades de Estados Unidos.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy