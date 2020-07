Brasil: Justicia postergó tratamiento de pedido de libertad presentado por defensa de Lula

AMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

CARTA DE LULA: “¿POR QUÉ TANTO MIEDO A LA VERDAD?”

Brasil: Justicia postergó tratamiento de pedido de libertad presentado por defensa de Lula

25.06.2019

BRASILIA (Uypress)- La ministro Cármen Lúcia, quien encabeza la segunda cámara del Supremo Tribunal Federal (máxima instancia de la Justicia brasileña) decidió posponer la petición de libertad que había sido solicitada por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula de Silva.

@Pilar Olivares / Reuters / Sputnik

El pedido originalmente iba a ser tratado por los miembros del organismo este martes, pero el lunes, sin dar mayores explicaciones, la ministra Lúcia decidió postergarlo, justo antes de la feria judicial del mes de julio, por lo que el caso recién podrá ser considerado durante el mes de agosto, según informa agencia de noticias AFP, que consigna La Diaria.

En el recurso presentado por los representantes legales de Lula se argumenta que el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, actuó parcialmente en el proceso que culminó con el encarcelamiento del líder del Partido de los Trabajadores en el marco de la causa del Lava Jato. Específicamente se atribuyó a Lula el haber recibido como soborno un apartamento en la localidad de Guarujá, en el estado de San Pablo. La honestidad en el accionar de Moro quedó cuestionada luego de las filtraciones de las conversaciones que el ex juez mantuvo con fiscales de la unidad de investigación del Lava Jato, cuyas primeras revelaciones fueron publicadas el pasado domingo 9 por el sitio The Intercept.

En este sentido, el pasado domingo el periódico Folha de São Paulo anunció que había hecho un acuerdo con The Intercept para acceder a las conversaciones del grupo de tareas de la operación Lava Jato filtradas por una fuente anónima. En su primera cobertura del tema, Folha dio a conocer de qué forma los fiscales de la operación mediaron entre Moro y los integrantes del Supremo Tribunal Federal, que se habían molestado cuando el entonces juez dio a conocer diálogos entre Lula y Dilma Rousseff obtenidos ilegalmente. Además, el periódico confirmó la autenticidad del material en poder de The Intercept.

Con este marco de fondo se produce este tironeo judicial dentro de la segunda cámara del STF, que ahora cuenta con este nuevo elemento en el pedido de liberación de Lula que había sido inicialmente presentado en diciembre del año pasado. Hasta ahora, dos ministros de este órgano del STF votaron en contra de la solicitud de Lula, pero aún faltan las opiniones de los otros tres integrantes del cuerpo, los ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello y Celso de Mello.

Este lunes, enterado de la postergación de la decisión sobre la causa que lo involucra, Lula le escribió una carta al ex ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, quien hizo público el texto a través de sus redes sociales. "Mis abogados recurrieron al Supremo para que tuviera finalmente un proceso y un juicio justo, lo que nunca tuve en manos del juez Sérgio Moro; mucha gente poderosa, en Brasil e incluso en otros países, quiere impedir esa decisión, o continuarla aplazando, lo que es lo mismo para alguien que está preso injustamente", afirmó Lula en su carta. El ex presidente cuestionó la excesiva demora de la solicitud presentada por sus abogados y pidió que ésta sea analizada en base a pruebas y no sobre "convicciones". "Quiero ser juzgado dentro del proceso legal, en base a pruebas y no a convicciones. Quiero ser juzgado por las leyes de mi país y no por los titulares de los diarios. La pregunta que me hago todos los días acá donde estoy es una sola: ¿por qué tanto miedo a la verdad? La respuesta no me interesa solamente a mí, sino a todos los que esperan Justicia", afirmó Lula.