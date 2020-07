Fernando Gil Díaz

Historias Reales. Capitulo 21. La mano viene duraCubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Debate o de bate...

Fernando Gil Díaz

26.06.2019

Confieso que me aburren los debates, sin embargo debo reconocer que el de ayer se me hizo corto, demasiado corto, con lo cual debo admitir que me mantuvo atento a lo que exponía cada uno.

También debo confesar que era toda una aventura la espera de una contienda dialéctica entre dos personas que representan modelos diferentes y -por lo que expusieron- bastante alejados entre sí... por suerte!! Uno de los protagonistas más que a un debate pareció ir a un ring de boxeo y no reparó en embarrarse de entrada en una contienda donde no encontró rival dispuesta a lo mismo y recibió "otros golpes", proyectándose hacia un Uruguay bien distinto al que representa el líder blanco. Entre una que asistió a un debate político y otro que fue "de bate" para repartir golpes sin ocultar su enojo y desazón por la marcha de una interna que lo ubica en un tercer puesto, hay una distancia muy grande, pero sirvió. Sirvió para ver a una mujer uruguaya dispuesta a demostrar que hoy existe otro Uruguay y que no estamos dispuestos a retroceder ni renunciar a los derechos alcanzados. Bienvenido el intercambio de ideas, siempre y cuando haya intercambio y las ideas vengan de ambos lados... pero ta, es lo que hay valor!!

Pegar primero no siempre asegura el triunfo

Ni bien arrancó su exposición el lider nacionalista bajó al barro adelantando que lo suyo sería una sucesión de golpes a los que intentaría -sin éxito- buscarle un hilo conductor que permitiera disimular la desesperación que le ha impreso la irrupción de la "billetera loca" a la que Botana llamó "comadreja" que alborotó el "gallinero blanco".

Es que no se explica mucho la sucesión de críticas -inconexas muchas de ellas- de la temática que se discutía en cada bloque, al punto que la suya fue una correntada de alusiones negativas al gobierno del Frente Amplio, a cual más inverosímil a estar por los indicadores que contrapuso Carolina a su tiempo, que no fueron rebatidos en ningún momento.

El debate se pareció mucho más a uno que llevó un garrote para pegar (sin importar mucho si daba en la piñata o en el aire), y otra que se preocupó de proponer y mostrar su proyecto de país. Seguramente si el intercambio hubiera sido parejo, el producto final habría tenido un valor significativo mayor al que tuvo.

Proliferan quienes califican esta instancia como si fuera un partido de fútbol, y los comentarios abundan en que ganó uno o que ganó el otro, según su preferencia política. Sin embargo algo resultó bastante claro y es que Larrañaga propuso muy poco y dedicó gran parte de sus tiempos a criticar lo hecho por el FA en el gobierno. Al punto de quedar expuesto al ridículo de los datos objetivos que reconocen organismos internacionales que nos auditan, ubicando al Uruguay en los primeros lugares en varios ítems.

Ese nivel tuvo el intercambio que llevó a disminuir el valor de una herramienta que aprovechó Cosse para proponer y desaprovechó Larrañaga, que se dedicó a pegar perdiendo tiempo útil para que ese espacio le sirviera en una contienda interna que tiene muy complicada.

A tal punto resultó inverosímil el discurso del Guapo que lo llevó a incurrir en gruesos errores que pronto se hicieron virales como el dato de que "1 tambo cada 40 minutos está cerrando..." (minuto 37:03 del debate), lo que lleva a una cifra imposible que dejaría al país como el principal productor lechero mundial!!

Por si fuera poco, en otra parte del debate remató diciendo que era "una condena nacer en el interior", entonces me pregunto que puede decir hoy cuando se publica que la cifra de estudiantes universitarios se multiplicó por 4 en los últimos 15 años, donde la única explicación que cabe es que coincide con los 3 gobiernos del Frente Amplio y que el mayor aumento se da con jóvenes del interior.

Que hoy existen problemas puntuales nadie lo niega, pero eso no es razón suficiente para no reconocer todo lo logrado y avanzado en esta década y media. Un caudal de procesos que significan un cimiento de calidad para ese desarrollo que todos anhelamos para nuestro país.

Cambió la matriz energética, hoy somos un país autosustentable con generación de energías limpias y amigables con el medio ambiente. Ya no somos petróleo dependientes!!

Los mercados siguieron creciendo, las crisis regionales no nos arrastraron, y "ahora es tiempo de una segunda generación de cambios... que las podemos hacer (gracias) a un imponente plan de infraestructura: rutas, alumbrado, electrificación rural, escuelas, liceos, institutos terciarios, cambiamos toda la matriz energética, hospitales y además... introdujimos a nuestro país en los primeros lugares del mundo digital", afirmó Carolina.

La réplica no se hizo esperar: "con niños que en tercer año no tienen comprensión lectora, no hay futuro... no hay confianza en el gobierno del Frente Amplio en materia de inversiones", fue la contestación de Larrañaga, continuando una prédica fatalista de una realidad que no se condice con los indicadores macroeconómicos que no genera Uruguay sino los organismos internacionales que nos auditan y mantienen el grado inversor a pesar de la visión opositora.

"Donde la oposición ve una crisis económica yo veo una paradoja, porque esa crisis no la ven nuestros socios comerciales que cada vez son más, no la ven las calificadoras de riesgo internacionales, y no la ve nuestra población...", contestó Carolina. Si eso no es gol hay que pedir el VAR urgente!!!

Seguridad y convivencia

Dejé para el final lo que estuvo al principio mismo del debate pues -como no podía faltar- estuvo la referencia ineludible y obvia a la reciente fuga de los 4 detenidos bajo arresto administrativo entre los que estaba el capo mafia italiano, Rocco Morabito. Allí tras la mención al del FA como un "gobierno fallido en materia de seguridad" por parte de Larrañaga, Cosse replicó invitando a ver toda la película y no solo la fotografía. "Cuando este narco fue apresado no salieron a festejar... en ese momento nadie dijo que era la mejor policía tampoco digamos ahora que es la peor". Cabe consignar en este punto, que el hoy fugado de su arresto administrativo a la espera de su extradición, estuvo 23 años prófugo de la justicia italiana y vino a ser apresado en Uruguay por la misma Policía que hoy se critica. Una Policía que se investiga a sí misma para develar hasta las últimas consecuencias las causas que permitieron la evasión y que ya tuvo algún resultado al recapturarse uno de los fugados en Salto en la madrugada del miércoles 26 de junio.

La réplica llegó a la mención de los cientos de policías que son destituidos al año, cifra que supera ampliamente los registros durante los gobiernos blanqui-colorados. Por supuesto que falta y no estamos conformes con los resultados por eso es necesario "una segunda generación de cambios que implica vivir en paz", afirmó Cosse. En lo que respecta a la reforma que impulsa el pre-candidato blanco afirmó que respetando la voluntad de quienes firmaron, hizo referencia a que el mundo cambió y con él la propia delincuencia algo a lo que no escapa nuestro país, inserto en el continente más violento. Allí propuso dos cosas: controlar la situación actual -dentro del marco de la Constitución y la Ley- con las herramientas tecnológicas al servicio y despliegue de operativos interinstitucionalmente coordinados; y, al mismo tiempo, prepararnos para transformarnos como sociedad, con acciones policiales sumadas a políticas de vivienda, de empleo acompañamiento social y fortaleciendo la cooperación entre poderes. Mostrando claramente la dicotomía con el modelo de país que propone la oposición al que consideró una serie de propuestas sueltas a las que se suma la reforma constitucional.

Al final casi del debate, no podía faltar la ineludible frase pidiendo la renuncia de Bonomi, latiguillo que sostuvo el discurso de un candidato a la Presidencia de la República que se dice wilsonista pero que se ha corrido tanto a la derecha que resultaría increíble para el mismo Wilson si viviera.

El debate terminó y fue una muestra de dos modelos de país contrarios donde por un lado la única propuesta (que parece ser el denominador común), es sacar al Frente Amplio del gobierno, y por el otro lado, un modelo que apuesta a seguir transformando el país impulsándolo al desarrollo, un escalón que tenemos que alcanzar y al que una mujer invita a subir sin miedos...