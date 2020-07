William Marino

AMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¿Y se termina?

William Marino

27.06.2019

Faltan solo unos días y se termina la primera parte de este grandioso circo montado en torno a lo que en realidad debería de ser una contienda electoral, en los espacios internos de cada partido. ¿Pero que hemos estado viendo hasta ahora?

Que toda la oposición política, solo ha sabido decir que están contra el Frente Amplio. Es que esta 5* elección interna de los partidos políticos, ha resultado muy atípica por las gran desesperación de los partidos tradicionales, es decir los rosados. Las grandes patronales parecen decir: "estos gobernaron 175 años y nada aprendieron". La colcha de retazos les gano en 1989, en la tercera elección que se presentaba y los desbanca a los colorados del gobierno de Montevideo. Dos periodos después les gana en el mano a mano a nivel nacional, 2004 el gran batacazo, se les gana a los dos juntos, los lagrimones y los llantos aun se sienten, en mis oídos y en las retinas de mis ojos, no les gusta que se le diga pero: "el pueblo había triunfado" y siguió triunfando en el 2009 y en el 2014. Seguro las oligarquías del campo y de la ciudad se terminan uniendo al ver sus intereses económicos peligrar. Los tiempos han cambiado, para algunos, los "cajetillas" de la ciudad, se han unido a sus rivales, a los asesinos de Leandro Gómez y sus oficiales, luego de la caída de la heroica Paysandú en 1864, a los colorados Candomberos que tomaron parte en el asesinato de Francisco Lavandeira el 10 de enero de1875, cuando solo tenía 27 años. Ni hablar de los ganadores en la guerra civil de 1897 y de 1904.Pero eso es otro tema. Estas elecciones mal llamadas internas están llegando a su fin, el pueblo decidirá en cada colectivo político, el próximo domingo 30. Quince partidos políticos, que llevan a 28 pre candidatos van cerrando sus campañas políticas. La derecha bajo el lema de todos contra el Frente Amplio. Nunca había pasado algo igual. De un lado la "derecha" y sus 24 precandidatos y otros tantos programas, pero bajo un mismo lema: "todos contra el Frente Amplio". Lo dijo Luis Lacalle: hay que ganarle al Frente a como sea. Dice Zubia: hay que votar a los tradicionales pues si no nos va a ganar el Frente y yo no quiero que gane el Frente. Sanguinetti: queremos un gobierno de coalición, como antes, como marca la historia. Del otro lado de la línea 4 candidatos y un solo programa, el del Frente Amplio, aprobado en su Congreso realizado en diciembre del 2018.

¿Porque los grandes medios de comunicación NO habrán querido realizar debates internos en los partidos? Yo quería escuchar un debate entre Talvi y Sanguinetti. Quería escuchar un debate entre Sartori y Larrañaga, o con Luis Lacalle Pou. Aun así, al final de esta campaña electoral hemos llegado a la conclusión, al igual que muchos habitantes de este bendito país, cosas como las que pregonaban candidatos como Domingo Tortoreli: ¿calles en bajada? O el Nano Pérez (1947- 1955), poniendo los camiones de la intendencia de Cerro Largo para traer contrabando de Brasil: yerba, azúcar, café, porotos, fideos para venderlos en la propia intendencia, ayudando a paliar el hambre que existía en ese momento en el departamento. Otro propone algo que ya están en marcha: medicamentos gratis para los jubilados. Un candidato "blanco como hueso de bagual" y NO sabe la marcha de Tres arboles himno del Partido Nacional. Para muchos será un chiste para otros no, el "Dr. Pinchinatti" en su cierre de campaña en 1989, decía que el tenia ideas de repartir en las esquinar nafta y querosén, o poner una TV gigante en el a Caja de Jubilaciones para que las abuela no perdieran la comedia de la tarde. Seguro que Pinchinatti no gasto 175 millones de pesos para hacerse conocer. Tampoco dijo que en el Uruguay se cierra un tambo cada 40 minutos o sea unos 13.140 tambos en el 2018. Luis Lacalle Pou, dice que la gente NO debe de vivir en zonas del país que se inunden, ¿será que los llevara a la tahona?

Seguro que también muchos dicen que esta fue una campaña muy a típica y a la vez muy mentirosa, la derecha NO respeto lo que firmo en el Palacio Legislativo, sobre decir mentiras. Lo que me asombro es que en el P. Nacional hay pastores ni aun así respetan el 8 Mandamiento: "No dirás falsos testimonios, ni mentiras". El pueblo quedo con ganas de saber cuáles son los programas de gobierno, en primera instancia de los partidos políticos. ¿Pero y el programa de los candidatos para cuando? El 22 se realizo la caravana de cierre de campaña del Frente, fue grande, fue inmensa, la militancia respondió y muy bien. En Las Piedras estuvieron de festejo. La mayoría de sus dirigentes hicieron acto de presencia y la MILITANCIA dijo presente. La presencia de los jóvenes fue muy importante, pues dijo ¡presente! Con el único incentivo de luchar por lo que falta por hacer en bien del país.