Bitácora. Año XVIII, Nro. 791: Habemus candidatos

29.06.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 1º titulando en su portada: 'Habemus candidatos'.

Escriben en este número:

Nazanín Armanian, Alexandre Anfruns, James Butler, Federico Delgado, Editorial El País de Madrid, Federico Fuentes, Steven Forti, Paul Heideman, Alina B. López Hernández, Jordi de Miguel, Luis Carlos Muñoz, Alejandro Nadal Sarmiento, Iñaki Uribarri, Esteban Valenti, Paul Waldman



Habemus candidatos

Por Esteban Valenti



Se ha cumplido el primer ciclo electoral en el Uruguay, han sido elegidos los candidatos a la Presidencia de la República de todos los partidos que hayan superado los 500 votos nacionales y, además se eligieron las convenciones nacionales y departamentales de cada uno de ellos. Reforma Constitucional de 1996 mediante.







Renta básica incondicional, una propuesta muy actual

Por Iñaki Uribarri



Este texto es la intervención que realizó Iñaki Uribarri en Romo KulturEtxea el pasado 13 de mayo. En el acto también participaron Tinixara guanche, diputada de Elkarrekin-Podemos, y Luis Arbide. El acto fue organizado por SINOPE.







Bernie: La libertad es un valor socialista democrático

Por Paul Heideman



Ayer [12 de junio, N. de la R.], en su discurso sobre el socialismo democrático, Bernie Sanders se negó a aceptar la libertad como un valor de la derecha y expuso el modo en que el capitalismo limita la libertad de los trabajadores de a pie.







Arthur Laffer: el hombre que liberó al Partido Republicano en EEUU

Por Paul Waldman



Cómo enseñó Arthur Laffer a los republicanos a gobernar sin restricciones.

Entre los horrores que emanan de la Casa Blanca a diario, hay uno que se les puede haber pasado por alto. Donald Trump decidió hace poco conceder la Medalla Presidencial de la Libertad a Arthur Laffer, acaso el economista más desacreditado de Norteamérica.







Argentina: La justicia como instrumento

Por Federico Delgado



La palabra del sistema judicial es la política pública que en el marco de una República nos brinda certezas acerca de los prohibido y lo permitido; es decir, es fuente de certezas, de premios y de castigos. Su legitimidad entre los ciudadanos, la claridad de su mensaje y la intensidad del respeto que envuelve a esa palabra, es directamente proporcional a la capacidad de vivir en libertad organizados en base a derechos, sin reconocer otro señorío que el de la ley que condensa los valores que sedimentan ese “nosotros” en el que está anclada la organización social.







Modos de Trump

Por James Butler



Protestar contra la visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido es, en primer lugar, un acto de higiene política elemental: el rechazo del respaldo del ansioso servilismo del gobierno británico a los Estados Unidos, el rechazo de la política del presidente y de sus diversos aliados globales. Trump provoca una curiosa mezcla de fascinación y repulsión, sin embargo, y las razones para protestar rebasan el rechazo del actual gobierno norteamericano hasta llegar a la sensación de que Trump presagia una manera nueva y peligrosa de hacer política.









Cuba: Los conceptos y los hechos

Por Alina B. López Hernández



“Los hechos no pueden ser destruidos por los conceptos”, afirmaba Boileau, poeta y crítico literario francés que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Le asistía toda la razón; sin embargo, su comentario puede ser glosado con esta observación: los conceptos sí pueden encubrir, al menos por un tiempo, a los hechos.







Teoría monetaria: la moderna controversia

Por Alejandro Nadal



En los últimos años ha surgido una importante polémica sobre lo que se conoce como la teoría monetaria moderna (TMM). Se trata de una visión macroeconómica sobre la creación monetaria por parte del Estado y su funcionamiento en una economía desarrollada. La TMM estuvo relegada hasta hace poco a seminarios académicos en pocas universidades estadunidenses, pero desde que la recogieron Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en un tema de gran popularidad en el debate político.







Marta Harnecker, ¡presente!

Por Federico Fuentes



La izquierda internacional ha perdido a una de sus intelectuales, educadora y activista más lúcidas. Marta Harnecker falleció el 14 de junio, a los 82 años.







Propuestas de ciudad para un New Deal Verde mundial. Cambiemos el sistema, no el clima

Por Jordi de Miguel



“Nuestra tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidadesde todos, pero no tanto como para satisfacer la codicia de algunos.”Mahatma Gandhi.







“El PSOE vuelve a ser el partido que más se parece a España”

Por Steven Forti



Diego Díaz (Oviedo, 1981) es doctor en historia y autor de Disputar las banderas. Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921 – 1982), una extensa monografía editada por Trea y prologada por el historiador Juan Andrade. Díaz reflexiona en este libro, basado en su tesis doctoral, sobre las complejas relaciones entre las izquierdas y las identidades nacionales en España. Aunque centrado en el caso de los comunistas, el libro abre el campo para abordar cuestiones como la definición de la plurinacionalidad entre la dictadura de Primo de Rivera y la transición, la formación de las izquierdas nacionalistas y la difícil relación de las izquierdas españolas con su propia identidad nacional, algo que Díaz condensa con la expresión “disconfort nacional”. Con él hablamos del pasado, del presente y de los posibles escenarios futuros de las cuestiones nacionales.







“La política de embargo de EE.UU. contribuyó decisivamente a la victoria de Franco”

Por Alexandre Anfruns



A menudo se considera la Guerra Civil española como un simple preámbulo de la II Guerra Mundial. Sin embargo, esta visión eclipsa tanto las motivaciones de la “política de no intervención” de las grandes potencias como Reino Unido y Francia, como los encendidos debates en torno al embargo de Estados Unidos hacia los actores beligerantes. La obra Estados Unidos en la Guerra Civil española del historiador Andreu Espasa viene a colmar esta laguna, centrándose en el cambio de estrategia de Estados Unidos, potencia que se preparaba para transformar su política exterior y “tomar el relevo del imperio británico”. Hablamos con él mediante correo electrónico.







El terrorismo será el pretexto de Trump para fabricar el casus belli contra Irán

Por Nazanín Armanian



Ya no cuelan las armas de destrucción masiva ni el envío de antrax a Estados Unidos en sobres, por lo que el Gobierno de Trump se está centrando en mostrar al mundo que Irán -otra nación reserva mundial de oro negro y con una ubicación estratégica- es el país más terrorista del planeta al que la especie humana debe aplastar para salvarse.







Querido y remoto maestro Sábato

Por Luis Carlos Muñoz Sarmiento



Maestro: Hoy, cumple Usted cien años y aunque lamento no haber podido hasta ahora ir a visitarlo en Santos Lugares, donde vive desde 1945, quiero en todo caso celebrar su vida. Hoy cumple Usted cien años y creo que poco importa que el ser humano no pueda llegar a setecientos u ochocientos años para que de verdad pueda aprender algo o simplemente viva la vida. Hoy cumple Usted cien años y aunque lamento profundamente que no lo acompañen su señora Matilde Kusminsky.







Asesinato en Alemania

Editorial El País de Madrid



La muerte de Walter Lübcke debería servir de aldabonazo sobre la persistencia del terrorismo neonazi en el país germánico y de advertencia en el resto de Europa.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy