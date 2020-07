Héctor Musto

Atrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.La política de la cavernaVenezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Historias Reales. Capitulo 21. La mano viene duraCubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el año25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Mi balance sobre la votación de Mario Bergara en las internas

Héctor Musto

03.07.2019

En primer lugar quiero dejar claro que estas reflexiones que publico son mías, y no tienen por qué representar lo que piensa Mario, y el único responsable de estas líneas soy yo: desde el domingo, excepto felicitarlo, no tuve ninguna comunicación con él.

Aclarado lo anterior, paso a decir cómo la veo yo. Naturalmente, hay que comenzar por el principio. Y el principio es sencillo. Lo que nos unía es relativamente fácil de explicar: el frenteamplismo, el seregnismo, la trayectoria como cuadro de gobierno de Mario, la necesidad de la renovación de la dirigencia de primera línea, la esperanza de algo nuevo en el FA, el cansancio del aparatismo, el compartir los sueños de una generación (la del '83) que tuvo un papel no único pero sí importante en la caída de la dictadura y varios etcéteras más que expliqué en otras columnas en uy.press y otros medios. Hasta ahí, todo muy lindo y romántico.

Pero claro, desde el principio asumimos que la tarea no iba a ser nada fácil. En primer lugar, por nuestro renegar de los "aparatos". Porque esta renuncia implicaba algo muy obvio y costoso: no íbamos a contar con estructuras consolidadas a lo largo y ancho del país, no teníamos dirigentes reconocidos "por el gran público" (quizás ni siquiera Mario), sin legisladores o intendentes. Y por ese mismo motivo, sin recursos económicos. En resumen, arrancamos con ganas, sin aparato, sin plata. Llevar la candidatura de Mario iba a ser una lucha titánica para la cual contábamos solamente con nuestras ganas de cambiar al país (y al FA), con la militancia de unos pocos. Pero sabíamos, apostábamos, a que la trayectoria de Mario, sumada a su innegable capacidad de comunicación, podría, quizás, proyectarlo. En resumen, arrancamos desde el reconocimiento que tiene Mario... y casi nada más, sumado a las ganas de quienes lo apoyábamos.

Proyectar a Mario a las grandes ligas, entonces, era un sueño difícil: sobraba convicción... y faltaba todo el resto: recursos materiales (y toda campaña es muy pero muy costosa), cuadros en todo el país, funcionarios rentados, etc.

Y además, tema no menor, no contábamos con una lista que tuviese historia, al estilo de la 1001, la 90, la 609, la 2121, la 77... Por el contrario. Todas esas "marcas registradas, que tienen su historia bien ganada, estaban alineadas. Siempre mencionando grupos grandes, con Daniel estaban la 90, la Vertiente, el FLS entero, Casa Grande. O sea, por mencionar algunos cuadros conocidos, Mónica Xavier, Civila, Astori, Michelini, Oscar de los Santos, Enrique Rubio, Mariano Arana, Constanza Moreira. Con Carolina, nada más y nada menos que la 609 (el grupo más votado desde el 2004 a la fecha), o sea el Pepe (ex Presidente) y Lucía (actual Vice Presidente). Y el Boca Andrade, gran dirigente sindical, tenía atrás suyo nada menos que al PCU y la 1001 entera, que tiene cuadros como el senador Juan Castillo, de gran pasado sindical, un "mediático" como Gabriel Mazzarovich... más todo el aparato organizado que siempre tuvo el PCU. Y además, como para arrimar algunos votos, contaron con la 711.

En resumen, nos largamos de puro corazón "contra" todo eso (y digo "contra" en el sentido de pelear por la candidatura, pero sabiendo que nos unen el frenteamplismo, el compromiso con el programa del FA, y, aspecto no menor, saber que somos todos parte del progresismo de izquierda, del único progresismo que existe en el país).

Y nos largamos convencidos. Poniendo todos y cada uno de nosotros y nosotras lo mejor que podíamos. Desde dinero hasta la militancia boca a boca, desde colgar carteles y hacer pintadas hasta escribir en medios de prensa. Sabiendo que ganar la interna era, hoy, una tarea imposible... pero había que quedar bien parado en la interna. Porque Mario tenía que quedar bien posicionado. Tenía que transformarse, más allá de que el candidato a Presidente fuese otro, en un interlocutor válido. En un referente. Contra todo pronóstico previo, tuvimos una votación mucho más que digna. Por ejemplo, si bien tenemos, hay que reconocerlo, carencias en el interior del país, en Montevideo la 1983 fue la cuarta lista en votación dentro del FA, nos superaron solamente la 609, la 90 y la 1001... y votamos mejor que Astori, que Michelini, que Rubio. ¿Nada mal, verdad, para una lista sin aparato ni plata ni figuras de primera (excepto Mario)?

Y quiero terminar pensando en el futuro, en el próximo y en el más lejano. Tenemos claro que el Uruguay no se acaba en las internas que ya fueron. Y tampoco se va a terminar en las elecciones de octubre. Ni en noviembre, si es necesario. Más allá de que tenemos la convicción de que el FA con Daniel va a ganar en primera o segunda vuelta... tampoco se termina la política en las próximas elecciones. Pensamos y trabajamos también para el futuro. Para el 2024. Y aún más allá. Porque queremos, con Mario, cambiar al país y al FA. Somos pocos, pero bien montados. Y sabemos que la política, como la vida, crece desde el pie. Y una luz puntual nos espera. Y daremos todo para que así sea, hoy con Daniel y siempre con el FA.

Héctor Musto