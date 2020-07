William Marino

Atrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.La política de la cavernaVenezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Historias Reales. Capitulo 21. La mano viene duraCubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el año25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

La recta final

William Marino

04.07.2019

Entramos en la recta final: ¿será esta la última etapa? El 27 de octubre se verán nuevamente los partidos políticos en la cancha, faltan unos 113 días.

Hoy con un poco más de saber cómo va respondiendo el electorado. Las cartas ya se van viendo como vienen, luego de esta instancia electoral interna, que tuvo ganadores y perdedores. Unos de los perdedores por más que no les gustan que se los digan son las encuestadoras, que en el fondo de la olla le siguen errando y aun así dice que la embocaron, no sabemos qué, pero embocaron la perinola, al decir de mi amigo Carlitos. Otro derrotado Juan Sartori, que muchos decían que había comprado encuestas que lo dieran triunfante y así y todo se quedo por el camino, con una votación respetable, dejando tirado al pobre "guapo" Larrañaga que se fue a pescar a orillas del rio Negro. Sartori se ubico segundo, aunque ni por asomo en ningún lugar del país se arrimo a Luisito, el gran triunfador. En el otro partido Rosado ocurre otro tanto, el gran líder de la derecha Sanguinetti, sufre unos de los peores sacudones político a manos de un casi desconocido Talvi. Como pueden decir las encuestadoras que estuvieron bien en los resultados, a no ser que dieran los nombres cambiados, pero esto es otro tema. Casi desaparecen dos partidos con representación parlamentaria Partido independiente y Unidad Popular. Otro partido a nivel departamental de Montevideo de la Concertación está al borde de desaparecer. Emerge si con mucha fuerza, una derecha que podríamos decir que está en la orilla del fascismo, Cabildo Abierto, dirigido y orientado por el general retirado Manini Ríos. ¿Serán votos Colorados? Ahora que paso con el Frente Amplio. ¿Gano o perdió? Creemos que lo segundo. Salió derrotado, más que nada porque NO salió a la calle y NO supo convencer con los nuevos métodos electrónicos, llamados redes sociales a sus votantes y desapareció mucho en lo que es la propaganda "tradicional" de izquierda. El Frente Amplio no pudo o no quiso salir a las calles como otras veces. Poca presencia en los barrios, más que nada en aquellos que siempre fueron sus bastiones fundamentales. Perdió pie en los asentamientos, dejando esa porción de territorio a la deriva de su "enemigo" político. Es de pensar que los "Popes" del Frente se vieron un poco perdidos en reaccionar a como actuaba el hombre que trajo millones de dólares para hacerse conocer. Locales que estuvieron siempre cerrados, salvo el día de reunión, al decir del autor del libro "Club político". La militancia, esa que siempre fue la base, el peso político de la izquierda dicen que está desapareciendo, para mí la corrimos y eso llevo a que de a poco el Frente Amplio se vaya extinguiendo lentamente de los barrios más humildes. Hace un tiempo un vecino de la Gruta de Lourdes me decía: "lo que vos no entiendes es que al de Pocitos cuando le roban la casa, va y cobra el seguro, cuando me robaron a mi casa pase meses destinando parte de mi sueldo para reponer lo poco que me robaron". Y recuerdo que me agrego entre muchas cosas: "se que este Gobierno realizo mucha cosa buenas, por el bien de todos pero es aquello que te enteras cuando integras y/o formas parte de eso, lo peor que al tiempo la gente se olvida".

Hoy ya han pasado varios días del acto eleccionario y el Frente se encuentra o nos metieron en una lucha "fraterna" por ver quién será el candidato a Vice en la formula con Daniel Martínez. Pregunto: ¿esto no nos perjudicara, pues lo que hemos realizado es paralizar el Frente Amplio en beneficio de una derecha que viene por mas y no perdonan? Ellos en la práctica ya acomodaron los zapallos en el carro y comenzaron andar. ¿Y el Frente?

Luego del escrutinio final, contando también los observado el F.A. tendrá cerca de unos 40.000 votos menos en relación de las internas del 2014, a pesar de que los votantes fueron el 2 % más que en la elección anterior, La gran pregunta es: ¿el Frente Amplio está en condiciones de revertir esto para obtener el 4* gobierno? Unos 40 mil votos menos que en el 2014, entonces se comienza a "gritar", NO hablar fuerte, a gritar de modo desaforado que hay que militar mas, que los de a pie debería salir a defender sus derechos adquiridos y otorgados por los gobiernos del Frente. Eso me hacia acordar como gritaban en el 71 los blancos y colorados que si el Frente ganaba, mandaría a los niños a Cuba y Rusia. El susto NO sirve pues pasa enseguida. El gran tema seria ver como se calienta nuevamente los motores para el 27 de octubre. ¿Cómo y cuándo vamos a salir a visitar al vecino? ¿Se abrirán los locales que tienen el Frente y sus sectores? ¿Saldremos al puerta a puerta, a las feria a la puerta del supermercado del barrio a entregar PROPAGANDA, o se seguirá solo con la información y comunicación? ¿Se podrá engalanar los locales de los comités con banderas Roja, Azul y Blanca, sin que nadie se enoje? ¿Se realizara una política para atraer a esos militantes que se nos fueron, por no decir que los empujamos hasta echarlos, para sus casas? Esos son los militantes que nos faltaron para abrir circuitos, para repartir lista en las ferias o donde sea. Pero en lo fundamental para mantener la puerta de los locales del Frente abiertas de par en par. Aunque a eso hay que sumarle los DIRIGENTES recorriendo, ferias barrios y visitando los comités, pero ojo no realizando visitas medicas, sino charlando y escuchando a los vecinos.