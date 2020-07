Bitácora. Año XVIII, Nro. 792: El Frente Amplio comenzó a perder las elecciones

Uruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!¿Ficción? El virus totalIrracionalidad abrumadoraRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bitácora. Año XVIII, Nro. 792: El Frente Amplio comenzó a perder las elecciones

06.07.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 8 titulando en su portada: 'El Frente Amplio comenzó a perder las elecciones'.

Escriben en este número:

Valerio Arcary, Rolando Astarita, Martín Baña, Rodolfo Bueno, Andreas Förster, Guillem Martínez, Harold Meyerson, Alejandro Nadal, Ben Norton, Miguel Ángel Ortega Lucas, Carme Porta, Daniel Raventós, Sergi Raventós, Oscar-René Vargas, Miquel Seguró, Bhaskar Sunkara, Esen Uslu, Esteban Valenti

El Frente Amplio comenzó a perder las elecciones

Por Esteban Valenti



Los análisis mojigatos, donde nadie se juega nada o directamente miente para sentirse cómodo, son un destrato a los lectores y a los ciudadanos. Hay que arriesgarse y decir lo que uno piensa. Y aguantar la tacada.







Bernie Sanders, candidato socialista democrático a la presidencia de EEUU

Por Harold Meyerson y Bhaskar Sunkara



Los debates televisivos la semana pasada entre los candidatos a las primarias del Partido Demócrata en EEUU han vuelto a demostrar el importante giro producido en el centro de equilibrio de dicho partido. Fue la campaña de Bernie Sanders la que abrió la tendencia, frente a la candidata del establishment Hillary Clinton. Fue derrotado finalmente, pero las encuestas mostraron que solo él hubiera podido derrotar a Trump.







La Renta Básica en la agenda política

Por Carme Porta y Sergi Raventós



Una vez pasado el largo y continuado periodo electoral asistimos a las negociaciones de los partidos políticos para gobernar ciudades y pueblos. Paralelamente en Europa se conforma un parlamento que ha frenado, en parte, el ascenso de la ultraderecha y que tiene sobre la mesa sacar adelante políticas sociales y laborales que garanticen un futuro digno a los casi 742 millones de personas que habitan Europa.







¿Subsidios condicionados o renta básica incondicional? ¿Moderados o radicales?

Por Daniel Raventós



La necesidad o no de la renta básica (RB) —una asignación pública monetaria incondicional, universal e individual— es motivo de atención cada vez mayor y está tomando nuevas formas. Esta atención se ha extendido exponencialmente en muchos lugares siendo sin duda uno de ellos el reino de España, y, como no podía ser de otra manera, son nuevas las personas que se añaden a ofrecer su opinión, sea de forma favorable o completamente contraria.







Alemania: Una declaración de guerra

Por Andreas Förster



Luego del asesinato de Walter Lübcke, el Estado finalmente tendrá que entender la interacción entre las estructuras en red y las células autónomas que operan en el escenario de la derecha.







Nicaragua: ¿Cuál debe ser el objetivo estratégico del movimiento social?

Por Oscar-René Vargas



“Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”.

Napoleón Bonaparte

1. Los poderes fácticos del capital pueden, según las circunstancias, gobernar valiéndose de diferentes sistemas y métodos políticos. Así, el gran capital, en su trayectoria histórica, gobernó a través de los gobiernos conservadores, durante la dictadura somocista, en los años ochenta, en los gobiernos neoliberales y también durante la dictadura Ortega-Murillo. Todas estas formas de gobierno conservaron el carácter de capitalismo dependiente, permitieron la concentración de las riquezas en pocas manos, beneficiaron de los “de arriba” y empobrecieron a los “de abajo”.







Estambul: Duro golpe a Erdogan

Por Esen Uslu



Los resultados de las elecciones locales de 30 de marzo en Turquía fueron un duro golpe para la coalición gobernante del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y el Partido de Acción Nacionalista (MHP). Pero el presidente Erdogan ha recibido un segundo golpe el 23 de junio, con la reelección de EkremImamoglu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), como alcalde de Estambul.







Factores de producción y una crítica de la derecha a Marx

Por Rolando Astarita



En la nota anterior (aquí), en crítica al método con el que Chesnais evalúa los avances de la productividad, planteé que la mejor medida de la productividad es la relación entre cantidad de producto (en términos de Marx, valores de uso, riqueza material) y tiempo de trabajo.







Facebook invade los circuitos monetarios

Por Alejandro Nadal



Facebook ha anunciado que lanzará su versión de moneda digital el próximo año. El sistema bancario internacional encuentra inquietantes los planes del gigante de las redes sociales. La irrupción de Facebook en el ecosistema financiero podría ser el anuncio de cambios importantes.







Brasil: ¿Cómo hacer una evaluación de la relación social y política de fuerzas?

Por Valerio Arcary



La izquierda brasilera está dividida sobre cuál debe ser la mejor táctica para enfrentarse al gobierno Bolsonaro. Son tres las posiciones en debate. La izquierda moderada defiende la táctica quietista. La ultra-izquierda defiende la táctica de la ofensiva permanente. La izquierda radical defiende la táctica del desgaste, o sea, el frente único defensivo.







Chernóbyl fue más que Chernóbyl

Por Martín Baña



Todo el mundo habla de Chernóbyl. Casi con la misma potencia con la que explotó el reactor nuclear, las redes sociales, los medios de comunicación y las charlas de amigos se vieron invadidas por algún comentario sobre la excelente serie que HBO estrenó este año. Hasta la prensa rusa y el mismísimo ministro de Cultura del Gobierno ruso, Vladímir Medinsky, salieron a dar su parecer al respecto. Bastaron cinco capítulos con brillantes actuaciones, un riguroso guión y una banda de sonido exquisita para que nos olvidáramos de Netflix por un rato.







Un domingo con Martínez. Sobre la cobardía.

Por Guillem Martínez



El Concorde fue, sin duda, el avión más bello jamás imaginado y construido. Se empezó a diseñar en los 60, cuando el mundo aún era valiente. La socialdemocracia, por ejemplo, aún tenía en sus programas la nacionalización de la banca. La idea genérica de aquel avión era algo parecido. Audacia. Valentía. Recopilar la tecnología militar para fabricar todo lo contrario, un avión civil capaz de superar la velocidad del sonido y volar, como así fue, entre Europa y América en sólo 3 horas y 30 minutos.







“Vivimos una trivialización de la cultura”

Por Miguel Ángel Ortega Lucas



“Hay un precio que se paga con la música, que es la incertidumbre. Con otros estudios hay previsiones más realistas, pero el arte es como la lotería; a ver si me toca...”. Como con un premiado en la lotería nacional, se puede ir tranquilamente con el hombre que habla, encaminándonos a una plaza arbolada del Madrid de los Austrias, sin que nadie sospeche de su fortuna (claro que el hombre que habla tampoco saldría a la calle a bailarlo con champán). Pero bien es cierto que esa lotería, como tantas, suele tener un truco mucho más lógico: se trata de hacerse con los mayores números posibles, con ganárselos a pulso.







El otro liberalismo

Por Miquel Seguró



En el delicado panorama social y económico actual, leer a Shklar obliga a no bajar la guardia y relajar el debate sobre los logros concretos que nuestras sociedades liberales han conseguido.





Relación simbiótica entre los medios y el gobierno de EE.UU.. El periodismo empotrado.

Por Ben Norton. El Cohete a la Luna.



Ya lo habían dicho los corresponsales veteranos del New York Times, como James Risen: el periódico estadounidense de registro colabora regularmente con el gobierno de los Estados Unidos, suprimiendo los informes que los altos funcionarios no quieren que se hagan públicos.







El silencio ensordecedor de Irán

Por Rodolfo Bueno. Rebelión.



Así tilda John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EEUU, la respuesta del ayatolá AlíJameneí, líder supremo de Irán, a la posibilidad de que ese país mantenga negociaciones con Washington. Según dice, el Presidente Trump quiere conversar y ha enviado a varios representantes suyos para encontrar salida a la creciente tensión entre ambos países, incrementada después de que Trump rompiera, en mayo de 2018, el acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, firmado el 2015 por Irán, Rusia, EEUU, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y la UE, que establece limitaciones al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales en su contra.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy