GRACIELA VILLAR

Candidata a vice del FA dijo que era psicóloga social y no tiene título

08.07.2019

MONTEVIDEO (Uypress)- Graciela Villar, quien el viernes pasado fue anunciada como compañera de fórmula de Daniel Martínez, era presentada como psicóloga social en la web de la Junta Departamental y también en su perfil de Twitter, que ahora cambió

©Javier Calvelo - AdhocFOTOS

En su biografía actual de Twitter Villar se presenta como frenteamplista-seregnista, ex-dirigente sindical de la Federación Uruguaya de la Salud y con formación en socio análisis. Este último punto difiere con lo que Villar mencionaba tiempo atrás respecto a su profesión.



Según consigna El Observador, en 2017 y 2018 cuando Villar escribió varios mensajes en Twitter, en su perfil aparecía como psicóloga social. También se la presentaba con esta profesión en la página web de la Junta Departamental cuando Villar era edila por Asamblea Uruguay y formaba parte de varias comisiones.



Por otro lado, en una nota publicada en el sitio web de la Intendencia de Montevideo con motivo de su asunción como presidenta de la Junta Departamental en julio de 2017, se menciona que concurrió a la Escuela Dr. Pichon Rivière. "Se formó en psicología social en la Escuela Dr. Pichon Rivière, de donde cuenta que aplica varios conceptos para su tarea diaria como edila", dice textualmente un pasaje de esa nota.



El Observador intentó comunicarse con Villar para consultarle sobre su formación académica pero no obtuvo respuesta. Una fuente allegada a la dirigente explicó que la candidata a vicepresidente tiene un título como "socioanalista", que es de nivel técnico y no universitario.



Villar cursó esa carrera en la década del 90 en una ONG registrada en el Ministerio de Educación y Cultura (MEF) como Taller de Análisis Institucional y Grupos Operativo (Taigo). Para obtener el título fue a clases durante cuatro años y presentó un trabajo final. La ONG funcionó en Uruguay entre 1987 y diciembre de 1994; y pasaron por ese lugar de estudio alrededor de 500 personas.



La fuente indicó a El Observador que Villar no es licenciada en psicología y que cambió la información en el perfil de Twitter para evitar especulaciones, tras lo ocurrido con el ex vicepresidente Raúl Sendic. Ahora en su perfil aparece "con formación en socio análisis", en vez de "psicóloga social" como figuraba antes.



En ese sentido, también se informó que "fue un error" que Villar se presentara como psicóloga social. Según se explicó, en los años noventa a quienes hacían ese tipo de cursos se los llamaba en la jerga psicólogo social. Es con esa profesión que también figuraba en la página del legislativo departamental años atrás.



El viernes la exedila dijo que hasta que el Plenario no la respalde y la proclame como candidata es una "precandidata a la vicepresidencia". "El Frente Amplio tiene sus propios mecanismos internos, de los cuales soy profundamente respetuosa. La propuesta del compañero que fue electo para candidato a la presidencia debe ser sometida al Plenario y será el Plenario el que me respalde o me vete, porque es parte de esa democracia que los frenteamplistas nos hemos dado", explicó.



"Soy una trabajadora. Mi universidad fundamental fue el movimiento obrero", dijo Villar. "Mi compromiso siempre ha sido con los pobres, nunca por cargos, sino por representar a quienes lo delegaron en mí", agregó.



Por otro lado, la vicepresidenta y líder del MPP, Lucía Topolansky, reclamó el sábado que Martínez justifique por qué descartó como compañera de fórmula para las elecciones nacionales a la exprecandidata que apoyó el mujiquismo, Carolina Cosse.



"Me hubiera gustado que se dijeran las razones para descartar a Carolina Cosse, nosotros peleamos por ella, pero no hubo razones claras para descartarla, y eso deja un sabor que vamos a tratar de mitigar. Ahora de lo que se trata es de ganar la elección", dijo Topolansky en declaraciones a Canal 12.



"No es que me moleste. Me resultó inexplicable por la cantidad de votos que obtuvo, por la cantidad de votos que obtuvo su propia lista, que era una lista que se había creado hace unos poquitos meses, y por las condiciones de la compañera. Salvo que Martínez haya pensado que la integrará en su futuro gobierno ejecutivo", agregó la vicepresidenta.