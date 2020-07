Juan Santini

Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Te encuentras en:

La Justicia italiana condena a cadena perpetua a militares uruguayos por el Plan Cóndor.

Juan Santini

09.07.2019

Entre ellos el Capitán de Navío Jorge Trócoli.

Pese a Tabaré Vázquez, José Mujica, Gonzalo Fernández, Gustavo Chediak, José Bayardi y el Frente Amplio.

El 21 de enero de 1979 fui a hacer un contacto, en plena clandestinidad en la dictadura fascista, con el dirigente del Congreso Obrero Textil, Eduardo Abalos. A la salida y a pocos metros de la casa donde se hizo el encuentro, me encierran dos autos en que se bajan civiles armados y a los golpes me introducen en uno de los autos y me encapuchan.

Cuando me bajan del auto a patadas, huelo a mar. Pensé debe ser el FUSNA (Fusileros Navales).

Tuve la suerte de leer el libro del agente cubano que se infiltró en la CIA y que fuera destinado a Uruguay para trabajar con Dan Mitrione, el libro se llama "Pasaporte 11333: Ocho Años con la CIA, Manuel Cosculluela, La Habana, 1978 , El tratamiento que me dieron fue exactamente el que se describe en libro.

Al principio muchos golpes de todo tipo "para ablandarme"

Después 40 días de infierno con todo el repertorio de las torturas específicas. Me procesan por innumerables delitos (Todos ellos políticos: no asesiné a nadie, no robé, no secuestré, solo había pensado). Finalmente me procesan a 14 años por pensar.

Había una persona que me trataba de convencer en tono amistoso (no lo podía ver porque yo estaba siempre encapuchado), que dijera lo que me preguntaban y los otros milicos lo llamaban el "Gordo", después supe que se llamaba Jorge Troccoli y que era Capitán de Navío y que era el Jefe de Inteligencia de la Marina.-

Finalizada la dictadura, este personaje obtiene la ciudadanía italiana y se va a vivir a Italia.-

En 1999, familiares de Desaparecidos, visto la desidia vergonzosa del gobierno uruguayo en la investigación y juzgamiento de los torturadores y asesinos, se presentan ante la Justicia de Italia solicitando se haga justicia con los participantes y ejecutores del Plan Cóndor, entre ellos el Capitán de Navío Jorge Néstor Troccoli, como uno de los responsables del Plan Cóndor.

La Justicia de Italia detiene a Troccoli en 2008 y para juzgarlo solicita información al Gobierno de Uruguay a través de la Embajada de Uruguay en Italia, con los plazos correspondientes para iniciar el proceso. El Embajador uruguayo era el Dr. Carlos Abin.

La información fue solicitada en idioma italiano, es decir que tenía que intervenir un traductor oficial.-

Y hete aquí que el Embajador Carlos Abin se olvidó de la fecha en que había que presentar la documentación. Por lo tanto, ante la desidia del Gobierno Uruguayo en aportar las pruebas en idioma italiano, el Juez italiano puso en libertad a Jorge Troccoli.-

"Desde el punto vista moral y ético, desde el punto de vista de su compromiso con el proyecto político, desde el punto de vista de su compromiso con los Derechos Humanos, el embajador Carlos Abín me merece todas las garantías", señaló el Presidente de la Republica Tabaré Vazquez.-

El senador emepepista José Mujica dijo "que la demora en la entrega de la documentación es responsabilidad del Uruguay "como país". Mujica expresó que "nos jodimos por pelotudos" Consultado sobre la pertinencia de la renuncia del embajador Abín, Mujica dijo que "no necesariamente tiene que renunciar. Ahora, yo, en el caso de él, me vengo en bote".

Pese a todo el esfuerzo del gobierno para evitar el procesamiento la justicia italiana inició el proceso para condenarlo con cadena perpetua

El gobierno: ¿Pedirá su inmediata libertad?