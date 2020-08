Jaime Secco

5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosVenezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

La unidad, un cuentito que pasó

Jaime Secco

10.07.2019

A veces algunas posturas sectarias en la izquierda son tildadas de no seregnistas. Pero antes de que Seregni fuera candidato de la coalición, las posturas unitarias hicieron posible la existencia misma del Frente Amplio.

Parece haber una ley de la psicología social por la cual los grupos se ensañan especialmente con los que tiene más cercanos. Y esto trasciende la izquierda y la política. Quizá la propia convivencia obligue a gastar más energía en combatir roces de contacto en desmedro del enfrentamiento con grupos más antagónicos, e incluso de los objetivos más generales que se declaran de buena fe.

Voy a relatar un ejemplo contrario, que muestra que ese espíritu unitario es una conquista tradicional de la izquierda uruguaya.

En 1948 en el Partido Socialista surgió un grupo de izquierda formado principalmente por sindicalistas: la ASO, Agrupación Socialista Obrera. La lideraba Gerardo Cuesta y José "Pepe" D'Elía, Rúben Castillo, Walter Sanseviero y Julio Rodríguez entre otros. Dos años después, ASO se declaraba marxista leninista cuando en el PS Frugoni era poco discutido y en la Guerra Fría el Partido se había alineado con "el mundo libre". Especial enfrentamiento público tenían con el diputado Arturo Dubra, a quien acusaban de defender profesionalmente a patronales en conflicto.

Obviamente ASO, que llegó a tener órgano de prensa propio, se fue independizando. Por otro lado, En 1950 hubo un fracaso por actitudes sectarias de unificar los sindicatos metalúrgicos. En 1953 hubo un nuevo proceso en el que se dice que el comunista Rosario Pietrarroia le ganó a Cuesta por su habilidad en conseguir votos adquirida en un club de barrio de partido tradicional. Pero, habiendo aprendido algo, los comunistas cedieron en casi todas las exigencias de Cuesta para la unidad sindical del ramo. Sin embargo, los militantes de ASO reclamaron abortar el proceso de unidad, que tardó más de una década en concretarse.

Este proceso unitario más la tensión interna con el Partido Socialista llevaron a Cuesta a pedirle a Enrique Pastorino el ingreso al Partido Comunista. Éste dijo que consultaría y la respuesta fue que de ninguna manera. Que ni se apartara del PS ni lo iban a afiliar.

Hoy en día muchos dirán: "Qué falta de visión. Era Cuesta, nada menos y lo rechazaban." Pero quizá sea una mala lectura. Quizá no fuera falta de visión, sino que estaban mirando otra cosa: no afectar una posible unidad de la izquierda y/o del movimiento sindical. Y eso que el Partido Comunista no estaba en su hora más lúcida y por otros lados cometía actos de un sectarismo legendario.

Un historiador que estudió el período me dijo que al terminar la reunión en la que se le dijo que no, Cuesta respondió: "Ta bien, quedaré independiente, pero del PS me voy igual." Por supuesto que se tardó poco en integrarlo al Partido Comunista. Y tras él buena parte de ASO. Entre ellos, los nombrados arriba salvo Rúben Castillo y José D'Elía, quien de cualquier manera fue expulsado del PS.

Si se iba a ir, mejor encuadrarlo. Pero no podía quedar como que estaban robando militantes. Unos años después, con una nueva dirección, los comunistas invitaron a los socialistas a la unidad y recibieron una negativa. No se les ocurrió mejor idea que mandar a sus militantes a conversar con los socialistas en los gremios y fábricas. Eso, claro, irritó a la dirección socialista y hubo que suspender tal acción "unitaria" de base.

En 1973, esto lo viví, ambos partidos actuaban unidos dentro del Frente Amplio y el movimiento estudiantil. Una división hizo que el Partido Socialista expulsara a poco menos de la mitad de su Comité Central, demasiado entusiasta con tal unidad. Los expulsados mandaron una delegación a hablar con Rodney Arismendi, secretario general del PCU. Pedían afiliación. La respuesta seca y desmoralizadora fue: "Nuestra unidad es con el Partido Socialista, no con un puñado de imberbes." El grueso de la militancia socialista disidente se terminó pasando masivamente, primero mediante el recurso de ir a pedir afiliación en barrios alejados. Tenía que suceder, no se podía parar esa historia.

Pero lo importante era no ver el militante valioso aislado, sino la estrategia general. La unidad de la izquierda, la tolerancia, la búsqueda de consensos. Y no minarla por la mezquindad de robar un voto.

En estos días hay otros proyectos de creación de espacios en la izquierda. Y vuelven a surgir actitudes que minan la confianza sin ganar demasiado para la chacrita chica. Nuevas generaciones se suman y algunas de las mejores tradiciones parece que se han tirado con el agua del baño del bebé. O que hay que aprenderlas una y otra vez. Militantes incluso no demasiado jóvenes, pero nuevos en la acción política partidaria, cometen errores que se supone que fueron corregidos hace 70 años.

