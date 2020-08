William Marino

La ciencia y la políticaTalvi: no es lo suyo, y los buenos modales tampocoCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosEl virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Se vino el invierno

William Marino

12.07.2019

Se nos vino el invierno y con él, el frio. Podemos decir que el invierno climático y político llegó junto, para muchos de este bendito país. Pasado el acto electoral, se comenzó a ver el resultado del trabajo de cada partido político en su campaña.

Después del acto electoral, el grupo periodístico de "Fogón en Fogón", decidió realizar una reunión de análisis del trabajo realizado por este grupo de militantes comprometidos en la lucha por los más desposeídos. Lugar de reunión, su casa en la ciudad de Buenos Aires, Regimiento Patricios 1941 piso 2, desde donde sale al aire la Radio comunitaria Grafica 89.3 FM. Allí estuvimos el día sábado por la tarde, en reunión de análisis de cómo se había trabajado, que aporte había realizado estos militantes que se encuentran viviendo en tierras extrañas, lejos de su paisito, sin que se les reconozca poder votar, ya sea con el voto consular o epistolar. Es algo tan injusto pues a nivel de América Latina el Uruguay es el único que no tiene voto en el exterior, pero el problema aun es mayor pues a pesar de estar a pocos cientos de kilómetros, son poco atendidos por los políticos del Uruguay. Una de mis preguntas efectuada a los compañeros frenteamplistas era cuantos vinieron a votar: "pocos, muy pocos tal vez no llegamos a cien". Ómnibus a Montevideo, no vino ninguno. Si dos ómnibus que vinieron a ciudades del litoral, no se pudo coordinar nada con Colonia. La entrevista que me realizaron estos compañeros fue en mi criterio muy buena, no sé si las respuestas lo fueron, yo creo que sí.

Ya que estaba en esa inmensa ciudad que es Buenos Aires, salí a caminar, vaya si camine y anduve en "colectivo", tren y metro. La ciudad la encontré fría, con gente corriendo, muchos, pero muchos vendedores ambulante por todas partes. Hablamos con mucha gente, entre los que encontré uruguayos, algunos hasta vecinos nuestros, la curva de Industria, un quiosquero que se fue de Uruguay hace más de 60 años. Nos decía que Argentina cambio que está muy mal para los sectores de bajos recursos, más que nada en estos últimos años. Su rubro, los diarios y revistas en bajada si se quiere en caída libre. Muy cerca del Instituto Alexander Fleming, charlamos un largo rato con un cuida coche de unos 20 años, nos decía que él trabajaba, de lunes a viernes, en un mercado de fruta cargando cajones, pero que hoy el salario era muy bajo y el tenia una familia que mantener así que sábado y domingo cuidaba autos en ese sanatorio. Macri estaba matando a los pobres, el se había mudado a una Villa Miseria, al final del tren Mitre. "Esta villa es muy problemática, droga, prostitución infantil, robos, por lo tanto mucha inseguridad, pero no encontré otro lugar para irme". Le digo que pensaba tomarme ese tren para observar algo, "no se baje en José León Suarez, pues a pocas cuadras para ambos lados hay dos Villas Miseria. No deje que se acerquen a usted ningún joven con gorra con visera, si los ve venir en bicicleta póngase contra la pared ese barrio muy bravo. Si no vaya por el otro ramal que esta la Quinta de Olivos, donde vive el Presidente, ese la roba en grande y hay lindos paisajes para mirar". Mucho agradecimos la opinión de este joven, aunque igual fuimos para donde NO quería que fuéramos. Estábamos en la estación de Colegiales donde le preguntamos a una pareja por el tren para Suarez, "paso uno recién el otro demora unos 20 minutos", seguidamente me dice: ¿usted no es de aquí? No soy de Montevideo, YO también dice el hombre de unos 50 años, soy de Villa Española, naci y me crie en esa zona, aunque ya hace unos 35 años que mi familia se vino para Argentina. Estuve en varios lugares, en Formosa conocí a mi señora y nos vinimos a la Provincia. Aunque hoy está muy difícil todo, pues la vida esta cara, yo creo que volvemos al 2002, aunque vea lo que dice ese cartel: Con Cristina hay esperanza, el peronismo vuelve, la Campora San Martin. Al llegar a Suarez me mostro hacia donde no debía de ir. Salimos de la estación, caminamos un poco, tal vez no todo lo hubiéramos deseado, entramos a una cafetería. Desde allí veíamos pasar muchas mujeres y hombres cargando sus cosas en coche de bebes, nos sorprendió la cantidad de gente. Al retornar hacia Retiro, ya eran más de las cinco, Brasil iba ganando y nosotros observando la cantidad de hombres y mujeres ya mayores, niños solos, pero también con algo que podríamos decir que eran sus núcleos familiares. Muchos lugares que tenían carteles que decían: "Campaña solidaria ayúdanos a ayudar. Recibimos frezadas, ropas de abrigo", otros decían: se recibe leche en polvo, comida, artículos de limpieza". Acércalos a un colegio, otro a una iglesia, otro a un club deportivo, otro... Cuando nos íbamos del barrio Colegiales vimos un gran cartel que colgaba de un balcón, el mismo decía: "Macri Gato. La mentira también es violencia".

En un bar cerca de la Estación Retiro, la moza, nos decía que los seguidores del gobierno estaban hundiendo cada vez más la Argentina, ella esperaba la vuelta de Cristina, pues la que se venía era de terror y por lo pronto estaba en la espera de NO tener que emigrar, aunque ella y su familia no resistían más. Nos comento algo que se podía ver y eran los cientos, miles de personas que dormían en las calles o debajo de los puentes. En esos momentos recordé a todos nuestros políticos Rosaditos cantar loas al gobierno de Macri, pero algunos blancos fueron más lejos pidiendo consejos a su asesor Barba. De este último consejero tal vez nos libremos pues cobra bastante caro, para algunos bolsillos.