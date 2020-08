Bitácora. Año XVIII, Nro. 793: La izquierda que se necesita

¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?La ciencia y la política¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”Historias Reales. Capitulo 24. Historias reales de miserias y riquezasTalvi: no es lo suyo, y los buenos modales tampocoCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Propaganda – Agitación – PropagandaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosEl virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bitácora. Año XVIII, Nro. 793: La izquierda que se necesita

13.07.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 15 titulando en su portada: 'La izquierda que se necesita'.

Escriben en este número:

Kelsey Davenport, Miguel Fuentes, Pauline Graulle, Daryl G. Kimball, Michael Lowy, Carles Manera, Alejandro Nadal, Alberto Negri, José Antonio Pérez,Vijay Prashad, Tapias, Rafael Poch, Michael Roberts, Damián Rodríguez Díaz, Jesús Sánchez Rodríguez, Ignacio Sánchez-Cuenca, Roberto Sansón Mizrahi , Gerardo Tecé, Antonio Turiel, Esteban Valenti







La izquierda que se necesita

Por Esteban Valenti



Lo primero, se necesitan varias izquierdas, con orígenes diferentes y posiciones diversas, que acepten esas diferencias como un capital de riqueza cultural y política y que sean capaces de ponerlas al servicio de un Proyecto Nacional. Y sobre todo que no las una el espanto, es decir la desesperación por el poder y poco más.







Nuestra seguridad amenazada

Por Roberto Sansón Mizrahi



¿Qué amenaza nuestra seguridad? ¿Cuál es el origen, las causas de la inseguridad? ¿Qué papel juegan los diversos tipos de violencias, la sistémica, la cultural, la criminal? ¿Qué conflictos no resueltos o mal resueltos generan violencias y ponen en riesgo la seguridad de sociedades y personas?







Mercosur/Unión Europea: Crónica de un anuncio no esperado

Por Damián Rodríguez Díaz



El canciller de Argentina, Jorge Faurie, emocionado y llorando, le envía un mensaje de voz al presidente Mauricio Macri comunicándole que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) había sido alcanzado. El alto cargo del ejecutivo argentino aprovechó algunos minutos de la decimocuarta reunión del G 20 en Osaka para viralizar la emoción de Faurie y, de esta manera, oficializar que el fin de las longevas negociaciones comerciales se había concretado durante el ejercicio no sólo de su mandato presidencial, sino también de la presidencia pro témpore argentina en el bloque suramericano. El entusiasmo desbordante de Macri fue replicado por su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, que en su cuenta de Twitter calificó como "histórico" el cierre de las negociaciones entre ambos grupos regionales. La noticia cruzó rápidamente el Atlántico y fue difundida por los gobiernos de Uruguay y Paraguay a través de comunicados oficiales de sus respectivas cancillerías. El viernes 28 de junio, el debilitado orden liberal internacional volvió a abrazar la panacea del libre comercio.







El G-20 y la guerra fría tecnológica

Por Michael Roberts



La cumbre del G20 de la semana pasada en Osaka no llegó a ningún acuerdo sustancial en la guerra comercial y tecnológica que los EE.UU. está librando con China. A lo sumo, se alcanzó una tregua en la escalada de aranceles y otras medidas contra las empresas de tecnología chinas. Pero no se consiguió un acuerdo duradero. Porque se trata de una 'guerra fría' entre el poder económico en relativo declive de los EE.UU. y el nuevo y peligroso rival por la supremacía económica, China. Al igual que la última 'guerra fría' entre los EE.UU. y la URSS, podría durar una generación o más antes de que surja un ganador. Y las probabilidades de que sea EE.UU. disminuyen cuanto más tiempo dure la guerra fría.







Francia: La izquierda fragmentada imagina un futuro común

Por Pauline Graulle



Convocados por dos diputadas, una insumisa, la otra comunista, parte de la izquierda se ha reunido el domingo 30 de junio para su "Big bang". Objetivo de la operación: tratar de construir una alternativa creíble a un mélenchonismo en declive.







Fukushima: el regreso de la mentira

Por Alejandro Nadal



Tuvo gran éxito la operación de relaciones públicas del gobierno japonés durante el G20 la semana pasada. Entre los discursos sobre aranceles, comercio, riesgo de una nueva recesión y anuncios sobre los Juegos Olímpicos del año entrante en Tokio, nadie se volvió a acordar de la catástrofe de Fukushima.







G-20: Foto de grupo con verdugo

Por Alberto Negri



La cumbre del G20 en Osaka comenzó y terminó con una foto de grupo que lo dice todo. Era algo más que una cumbre simplemente de soberanistas y hombres fuertes, en el filo de un cuchillo entre paz y guerra: era una cumbre de cómplices. Los participantes se mostraban dispuestos a pasar por encima de todos y de todo en busca de una realpolitik que ya no tiene nada humano en sí, si es que para empezar alguna vez lo tuvo. Todos se han convertido en cómplices absolutos del asesino del periodista Jamal Khashoggi.







Ecosocialismo versus Marxismo Colapsista (I y II)

Por Michael Lowy, Miguel Fuentes y Antonio Turiel



Tras la publicación la semana pasada en SP del artículo de nuestro camarada Daniel Tanuro sobre la "Colapsología", la Red de Organizaciones Ecosocialistas de América Latina nos ha contactado para proponernos reproducir un debate ya en curso en la web de "El Ciudadano" de Chile sobre el cambio climático y el proyecto de emancipación socialista. En este debate participan compañeros ecosocialistas, "marxistas colapsistas" y decrecimentistas, entre otros. Creemos que es una propuesta excelente para crear un marco de debate conjunto a ambas orillas del Atlántico. Las contribuciones irán apareciendo en las próximas semanas e invitamos a nuestros colaboradores y lectores a hacer contribuciones a este debate, que intentaremos reagrupar posteriormente en un libro electrónico.







La religión es el suspiro de los oprimidos

Por Vijay Prashad



entado en una celda de una cárcel fascista en Italia, Antonio Gramsci se preguntaba sobre un problema que enfrentaban comunistas como él. En El manifiesto comunista (1848), Karl Marx y Friedrich Engels escribieron: "los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen un mundo que ganar". Pero estas cadenas no eran meramente lazos materiales, las cadenas de la miseria que impedían que aquellos que no poseían propiedad, aparte de su propia habilidad para trabajar, fueran completamente libres. Esas cadenas avanzaban dentro de la mente, sofocando la habilidad de la mayoría de los seres humanos a tener un entendimiento claro de nuestro mundo. Sofocados, los trabajadores (quienes antes eran simpatizantes de movimientos socialistas y comunistas) se acercaron al fascismo. Llegaron a los partidos fascistas no por claridad, escribió Gramsci, sino por su conciencia contradictoria.







A propósito del reciente libro de Olivier Blanchard y Larry Summers: reconsideración de la Macroeconomía

Por Carles Manera



El MIT acaba de publicar un libro que parece destinado a ser importante:Evolutionorrevolution? Rethinking macroeconomic policy after the Great Recession (MIT Press, Cambridge, 2019).Suseditores: losmediáticoseconomistas Olivier Blanchard y Lawrence H. Summers.¿Qué aporta este conjunto de trabajos, discutido en el marco de un encuentro en el Instituto Peterson?







La maldición del intelectual autárquico

Por Ignacio Sánchez-Cuenca



El dominio de las figuras quijotescas en la vida intelectual española es consecuencia del personalismo y la desconfianza que marcan nuestra sociedad.







Ningún imperio lleva hacia Dios. Algunas reflexiones a la luz de la lectura de 'Imperiofobia' e 'Imperiofilia'

Por José Antonio Pérez Tapias



Reconozco que cualquiera puede considerar extemporáneo el título que encabeza este artículo. ¿A qué viene? Si hago recordar aquel lema de tanta difusión en el franquismo, sobre el que se concentraba el relato histórico en el que la dictadura trataba de enmarcarse y con el que pretendía apoyar su supuesta legitimidad, se podrá entender mejor el porqué de tal encabezamiento: "Por el Imperio hacia Dios" era la fórmula en cuestión.







La III Guerra Mundial es contra los miserables

Por Gerardo Tecé



En esta batalla sin armas que se libra en Occidente, nos estamos jugando la vida y la de las generaciones que vengan.







Vergonzoso silencio en torno al calvario de Julian Assange

Por Rafael Poch



Los mismos que nos entretuvieron con el gato, el patinete y la suciedad en los pasillos de la embajada han ignorado voluntariamente el informe del relator de la ONU sobre la tortura al disidente encarcelado número uno.







Estados Unidos e Irán en juego peligroso para acuerdo nuclear

PorKelsey Davenport y Daryl G. Kimball



El anuncio de Irán de que superó el límite de 300 kilogramos de reservas de uranio poco enriquecido, establecido por el acuerdo nuclear de 2015, es una respuesta esperada pero preocupante a la imprudente y mal concebida campaña de presión del gobierno de Estados Unidos para matar ese acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).







Balance de una década en que la izquierda europea intentó asaltar el cielo. Derrota de Syriza y fin de ciclo

Por Jesús Sánchez Rodríguez



La derrota electoral de Syriza en favor de los conservadores de Nueva Democracia seguramente provoque en muchas personas de izquierda un cierto sentido de melancolía ante la década que queda atrás en Europa. Esta derrota electoral cierra un ciclo amplio y debe servir para hacer un balance histórico de toda una década en que la izquierda europea intentó sin éxito, y a través de diversas fórmulas, romper con la hegemonía política y socio-económica de la gran burguesía europea y sus políticas de austeridad que trasladaban los costes de la salida de la crisis en las espaldas de las clases populares.







