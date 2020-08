Esteban Valenti

¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoPresupuesto, Estado y reactivaciónCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¿Por qué me meto?

Esteban Valenti

18.07.2019

Es una pregunta que me formulo muchas veces en estos tiempos: ¿por qué me meto a opinar sobre urticantes temas políticos? ¿Por qué no me lavo olímpicamente las manos y dejo que cada uno se rompa la cabeza como más le guste, en especial los que siguen llamándose de izquierda?

Me ahorraría una gran cantidad de dolores de cabeza, de ferocidades y estupideces en las redes de gente cuyo mayor aporte a la política es desnudar su nivel de pigmeos que nunca hicieron otra cosa que ser fanáticos y genuflexos. Me evitaría cantidad de consejos de gente mesurada y medida que siempre está pronta a cuidar tranquilidades y aguas calmas.

Me ahorraría tener que seguir, leer, escuchar, estudiar y comparar diversos momentos políticos, oratorias y circunstancias del pasado y del presente.

Nadie, ni los fanáticos, podrán decir que lo hago por algún interés material, por algún cargo provenga de donde provenga. No será un gran mérito, es posible que en estos tiempos de disputas a dentelladas deba ser un signo de retraso mental, pero yo insisto y opino.

Incluso podría hacer algo mucho más conveniente, hacer comentarios insípidos, que no molesten a nadie, que me pongan en buenas condiciones ante cualquier alternativa, cambios o continuidades. Es tan fácil, lo hacen unos cuantos y siguen tan campantes y prestigiosos.

Pero yo soy aparentemente cabezón, enojoso, empecinado y me sigo metiendo. Y por ello mismo hoy me hice la pregunta nuevamente y voy a intentar darme a mí mismo una respuesta. Una cosa les puedo asegurar, no es nada cómodo opinar lo que uno realmente piensa, sobre todo cuando se opina del poder, de los que están en el poder y todavía más cuando se hizo algún esfuerzo, pequeñito o grande para que estén en el poder.

No es cómodo cuando algunos quieren recordarte lo que fuiste antes, lo que hacías antes y lo que te querían antes cuando estabas al pie del cañón, en las más diversas circunstancias. Y te aconsejan o te atacan. Muchos de ellos con la mejor buena voluntad y otros que hace décadas que la miran pasar sin mover un dedo, pero viven de recuerdos. Aclaro: yo también tengo recuerdos y es precisamente por eso, porque tengo recuerdos, de los muy buenos, de los buenos y de los muy malos que me meto y me voy a seguir metiendo.

Recuerdo cuando luchábamos por la revolución, por un mundo más justo, más decente, más libre y más fraterno y estábamos dispuestos a dar todo.

Recuerdo, cuando éramos críticos feroces de un sistema que todo lo mercantilizaba, las relaciones de producción, las relaciones humanas, las relaciones políticas y culturales. Y hasta la democracia y la libertad.

Recuerdo perfectamente cuando éramos capaces de justificar todo u ocultar cosas terribles por esa causa impostergable de la revolución. Y no quiero volver hacerlo. Jamás, porque le hicimos un daño irreparable a la revolución.

Han pasado tantos años, para mí 58 años y, sobre todo han pasado tantas cosas, que es increíble que me tenga que explicar porque me meto en la política actual, como si no hubiera hecho nada, más que observar o me hubiera acurrucado un minuto bajo el calorcito de los cargos, de las prebendas y de la comodidad. Hay una coincidencia no casual, hace 58 años que milito en la política y que trabajo, que me gano la vida trabajando. Y también es por eso es que me meto.

Porque tengo la obligación de meterme, porque me siento responsable de muchas cosas, buenas (como el primer gobierno del FA) o algunos gobiernos departamentales de Montevideo y también estoy obligado a sentirme responsable ante mis conciudadanos de las traiciones, las inmoralidades, las irresponsabilidades, la ferocidad por el poder y los errores que cometimos y seguimos cometiendo.

El mundo nunca se dividió entre ganar o perder elecciones a cualquier costo y con cualquier justificación.

Me meto y me voy a seguir metiendo, mal que le pese a quien le pese, porque no soporto ver 58 años de mi vida, sí de mi única y simple vida, despilfarrada por gente que invoca a la izquierda, y corrompe y se deja corromper, hace la plancha estando en los más altos cargos de gobierno, hace la vista gorda durante años ante la paralización de la búsqueda de la verdad y la justicia y homologa tribunales militares del deshonor. Me meto porque no soporto la burocratización hasta la vergüenza para afrontar temas vitales como la educación, las políticas sociales, la seguridad de la gente. Porque no soporto que todo lo quieran arreglar a pico y pico y plata y plata. Esa no es la izquierda a la que yo me integré y a la que le dediqué 58 años de mi vida. No será importante para otros, pero lo reitero, es la única vida que tengo.

Y permitan una sonrisa ante los que me dicen que no debo enojarme, que debo tomarlo con calma y sobre todo que tengo que jugarme todo al mal menor, que en definitiva es lo que marcará nuestro destino. ¿Eso es la izquierda?

Es cierto, no vivimos una crisis como la de nuestros vecinos. ¿Y? ¿Ese era nuestro sueño, mi aspiración?

Es cierto, la corrupción en Uruguay no puede compararse con la de Venezuela, Brasil, Argentina y otras. ¿Y? ¿Esa era nuestra bandera?

Y ante esas cosas, comprobadas, juzgadas y recontrademostradas, ¿tengo que esbozar una sonrisa angelical y dejarlas pasar o sumarme a la columna de los cómplices, de los que saben, conocen, repudian, pero se callan y duermen tranquilos y felices?

Soy una reliquia, sigo pensando y tratando de actuar como hace muchos años, cuando estábamos equivocados en tantas cosas, pero no en esta complicidad con el poder y esta confusión con lo que es de izquierda y lo que es igual, casi idéntico a los otros partidos que tanto criticamos. Para hacer eso hay que olvidarse del pueblo, de la gente humilde y trabajadora de carne y hueso y no la que figura en las estadísticas.

Si amigos, compañeros, señores, enemigos y adversarios, me voy a seguir metiendo, ahora y después del 1 de marzo del 2020. Y no sé hacerlo de forma angelical, no me lo enseñaron.

La bronca es también una potente fuerza de la política, y con algunos ajustes, esta marcha de 1970 tiene mucho que ver:

https://www.youtube.com/watch?v=0Ks2njukxXs