Asociación Chagociana de Fútbol

Michael Añasco

17.07.2019

Giorgio Rosi Belliere, un hombre de negocios italiano a bordo del barco, estaba en un tour de avistamiento de ballenas en las islas Maldivas. Como todas las ballenas se parecen entraron en aguas de territoriales las islas Chagos donde se encuentra Diego García, la base aero-naval mas vigilada del mundo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en este año por mayoría una resolución que insta al Reino Unido a devolver la soberanía del Archipiélago de Chagos, a la República de Mauricio, que lo reclama desde el año 1965. Pero los chagocianos quieren seguir siendo británicos. Ahora les explico...

Las paradisiacas islas Maldivas tendrían un gran competidor al sur, donde se encuentran las maravillosas playas de las islas Chagos. Su estratégica ubicación en el centro del Océano Indico la geopolítica y el comercio marcaron les dio otro destino. EE.UU. y Reino Unido expulsaron a sus habitantes las convirtieron en una base aeronaval.

La mayor de islas Diego García es su posición en medio del Océano Indico permitió intervenir militarmente en toda la región y controlar las principales rutas marítimas por las que pasaban los hidrocarburos y las materias primas.

El paraíso en la tierra.

Hasta 1966, las islas eran lo más semejante al Edén. Lejos de tierras continentales, la única forma de llegar o salir era a través de barcos comerciales. Solo aventureros llegaban allí. Únicamente 2.000 personas residían en las islas. Cerdos, pescado, pequeñas huertas y cocoteros eran la vida económica. El dinero casi no se utilizaba. El comercio interno era el trueque.

Los primeros habitantes de las islas Chagos eran esclavos enviados desde Madagascar y Mozambique para trabajar en las plantaciones de coco de los franceses en el siglo XVIII. Después de las guerras napoleónicas, -1815- Francia cedió las islas Chagos a Gran Bretaña. Aunque colonia británica, dependían de la isla Mauricio de mayoría étnica-religiosa de India, la población de las Chagos era negra, cristiana.

La expulsión del paraíso.

La expulsión forzada de los chagosianos fue ejecutada por el Gobierno británico entre 1965 y 1973. Los isleños fueron forzados al abandono de sus hogares y de sus pertenencias. La mayoría de los deportados fueron enviados a Mauricio y Seychelles (países con un alto índice de desempleo y pobreza) sin obtener ninguna ayuda para su relocalización; allí se encontraron sin trabajo, dinero ni vivienda, enfrentando condiciones de extrema pobreza y discriminación religiosa y racial.

Para evitar toda crítica, las autoridades británicas recurrieron a los servicios de lo que podría llamarse una milicia privada para proceder a las expulsiones.

De los 2,000. Habitantes originales solo quedan 700 personas y sus descendientes se estiman en 10.000. En 1998, los chagosianos decidieron acudir a la Justicia. En opinión de varios especialistas, en su caso se había producido una flagrante violación al derecho internacional.

En 2000, el Tribunal Supremo británico dictaminó que la expulsión había sido ilegal y que los chagosianos debían regresar. En 2004, el fallo fue confirmado en la Corte de Apelaciones, pero anulado por el gobierno británico usando una prerrogativa real.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por abrumadora mayoría una resolución que insta al Reino Unido a entregar la soberanía del Archipiélago de Chagos, en el Océano Indico, a la República de Mauricio, que lo reclama desde el año 1965.

¿Es factible la vuelta de los Chagocianos?

Daniel Bernard tenía 10 años cuando fue trasladado a Mauricio desde las islas Chagos. Hoy con Recuerda una vida "tranquila y pacífica" en las islas Chagos.

Daniel regresó a Diego García con 74 años, a la isla cuando la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth comenzó a organizar viajes para que los exiliados chagosianos de la primera generación visitaran su tierra natal. "Me dolió marcharme y me dolió aún más cuando volví"Se había construido una imponente base aérea militar y la pequeña aldea donde creció Daniel se había inundado por el aumento del nivel del mar.

"Me encantaría que mis hijos y nietos regresen, pero es imposible", dice

Pero las nuevas generaciones no muestran comprensiblemente "no mostraron ninguna inclinación a volver a vivir como Robinson Crusoe o Friday Man alusión descriptiva del Viernes el hombre negro en la novela de la novela de William Defoe "Solo conocen las islas por fotos y videos. según" The Guardian

Y a la luz de esto, dijo el exministro de Relaciones Exteriores, David Miliband, tenía "derecho a tener en cuenta" la posibilidad de que los chagosianos pidan al Reino Unido que apoye "el avance económico, social y educativo" de los residentes". Y una nueva indemnización.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo que el gobierno consideraría la sentencia "con cuidado". "Las instalaciones de defensa en el Territorio Británico del Océano Índico ayudan a proteger a las personas aquí en Gran Bretaña y en todo el mundo de amenazas terroristas, crimen organizados y piratas somalíes..

Actualmentees el hogar de más de 2.000 soldados y personal de los EE. UU. Ha sido utilizado por la Armada de los EE. UU., La Fuerza Aérea de los EE. UU. E incluso la NASA. La enorme pista de la isla es un lugar de aterrizaje de emergencia designado para el transbordador espacial.

Diego García fue la base para lanzar dos invasiones de Irak, sirvió como un punto de aterrizaje vital para los bombarderos que realizan misiones en Asia, incluso en el Mar de China Meridional, y se ha relacionado con los esfuerzos de representación de EE. UU. Ante el avance militar de China y su socio ruso, sumándole, los proyectos comerciales de India, hacen imposible dejar las estratégicas islas.

De la isla salieron los famosos SEALS que mataron a Osama Bin Laden.

Cambio climático.

Como sus vecinos de Maldivas, el aumente del nivel del mar se hace sentir. Buena parte de la isla es rodeada por escolleras y diques al mejor estilo holandés. Se relleno con tierra, cemento, se asfalto. No hay agua dulce. Esta proviene de las desalinizadoras. Mención a aparte merecen los arrecifes coralinos blanquecinos y moribundos.

¿Alguna solución? Lo primero proveerles la ciudadanía a los isleños y sus descendientes.

Los súbditos británicos son recelosos dar ciudadanía, aunque haya nacido en la City Londinense. Menos de la mitad de los 3.000. chagocianes residentes en el RR.UU. tiene ese status. El resto debe pagar por una visa de trabajo. Por otra lado Mauricio y Seychelles los han integrado como ciudadones plenos "en lo político" no en lo social.

Las propuesto es darles una muy buena indemnización o capacitar a sus jóvenes para trabajar en la base de Diego-García.

Como mencione el pedido de la ONU es devolver a Mauritius el conjunto de las islas Chagos. El archipiélago está a 1.000Km. de la República insular. Allí son una minoría étnica rechazada por una cultura indostaní. En Port Lois -capital Mauritius- la idea del retorno de los isleños, bien es que EE.UU. y el Reino Unido le paguen el arriendo de la base Diego García

Los chagosianos se están convirtiendo en una especie de gitanos: un pueblo sin territorio. Más aun las nuevas generaciones se encuentran distribuidos e integrado por mundo en especial el Caribe y Bahamas, pierden el contacto y la idea de nación desaparece lentamente.

Punto para argentina.

El voto en la ONU sobre Chagos contra el Reino Unido abre un precedente para Gibraltar y las islas Malvinas.

La Asamblea General demandó a Gran Bretaña que se retire en un plazo de seis meses del archipiélago. La resolución reaviva los reclamos de España y Argentina

La decisión, no vinculante, fue aprobada con 116 votos a favor, 6 en contra y 56 abstenciones, una clara derrota para los Gobiernos británico y estadounidense, que habían hecho campaña contra el texto.

La resolución de la Asamblea General respalda una opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el pasado febrero determinó que el proceso de descolonización de Chagos no se completó de acuerdo al derecho internacional y que, por tanto, el archipiélago forma parte integrante de Mauricio.Quien reclama esas islas al considerar que Londres las separó de su territorio de forma ilegal tres años antes de la independencia.

Gibraltar y Malvinas, dos reclamos que se renuevan

El Reino Unido advirtió además de que la resolución de la Asamblea General puede crear un peligroso precedente, pues la de Chagos es a su juicio una disputa "bilateral" en la que no debería entrar la CIJ sin el acuerdo de las dos partes.

Ya en febrero pasado, tras la resolución de la CIJ, el canciller argentino Jorge Faurie resaltó las "similitudes" del caso Chagos con el de Malvinas: "Tanto en el caso del archipiélago de Chagos, como en el Malvinas, se trata de una situación de desmembramiento territorial, donde la población que se encontraba en las islas fue trasladada contra su voluntad, en este caso al territorio continental argentino en 1833.

Tanto la delegación española como la argentina votaron este miércoles a favor de exigir a Londres su retirada de Chagos. Numerosos países europeos como Francia, Alemania o Italia optaron por abstenerse, mientras que únicamente Australia, Hungría, Israel y Maldivas votaron "no" junto a EEUU y el Reino Unido. ¿Sera la chagosiana una de las efímeras cultura olvidadas por la historia?

Michael Añasco

