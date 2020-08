Bitácora. Año XVIII, Nro. 794: ¿El Frente Amplio se está radicalizando y girando hacia la izquierda?

El capitalismo ideológicoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaManini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bitácora. Año XVIII, Nro. 794: ¿El Frente Amplio se está radicalizando y girando hacia la izquierda?

20.07.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 22 titulando en su portada: '¿El Frente Amplio se está radicalizando y girando hacia la izquierda?'.

Escriben en este número:

Danilo Albin, André Barrocal, Daniel Fernández López, Nicolás Grimaldi, Costas Lapavitsas, Samuele Mazzolini, Daniel Raventós, Lars T. Lih, Esteban Valenti, Jean Wyllys

¿El Frente Amplio se está radicalizando y girando hacia la izquierda?

Por Esteban Valenti



Hubo un tiempo, no hace mucho, en que uno de los debates centrales, más importantes y más apasionados y globales en la izquierda era quien era más radical y se situaba precisamente más hacia la izquierda. Muchos puentes y muros corrieron bajo las aguas y las piquetas históricas, políticas y teóricas.







Brasil: Las mentiras de Bolsonaro

Por Jean Wyllys



¿Es fascista el gobierno de Bolsonaro? A la vista de su antisemitismo, presión a la prensa y persecución de disidentes políticos, un ex Diputado a la cámara de representantes brasileña sostiene que no hay duda de que esto es así.







Democracia y capitalismo: los orígenes del engaño

Por Daniel Raventós



Josep Fontana fue miembro del consejo editorial de Sin Permiso hasta su muerte el 28 de agosto de 2018. Publicó 47 textos en esta revista y, después de su muerte, realizamos una selección de algunos de los textos publicados que pueden encontrase aquí. Muy recientemente se ha publicado en catalán y castellano la obra póstuma de Josep Fontana: Capitalismo y democracia, 1756-1848. Cómo empezó este engaño. El gran historiador ilustra con su erudición habitual y a lo largo de un período histórico clave expuesto en el título, una tesis ya apuntada en las primeras palabras de su prefacio: muchos estados actuales son democracias parlamentarias cuyas constituciones recogen derechos y libertades de la ciudadanía, pero sus gobiernos se preocupan especialmente de favorecer los intereses económicos de las grandes empresas y de los más ricos.







Grecia: El largo camino por recorrer

Por Costas Lapavitsas



Los resultados de las elecciones griegas han sido, ante todo, una victoria del partido de centro derecha Nueva Democracia, que con casi el 40 por ciento de los votos se asegura la mayoría absoluta en el Parlamento. Es la primera vez desde 2009, cuando el PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico) de centro-izquierda ganó por última vez unas elecciones, que habrá un gobierno monocolor. A lo largo de la mayor parte de la crisis, Grecia ha sido gobernada por coaliciones, incluyendo el pacto de Syriza con ANEL (Griegos Independientes), de derecha. Pero la victoria de Nueva Democracia ha puesto formalmente fin a este período. La estabilidad política ha vuelto a Grecia, y las fuerzas tradicionales han vuelto al poder.







Karl Kautsky, arquitecto de la Revolución de Octubre

Por Lars T. Lih



Lenin se mantuvo fiel a las directrices tácticas de Karl Kautsky, después de que este las hubiera abandonado.

En los últimos meses, Jacobin ha publicado un intercambio de puntos de vista sobre el tema Kautsky vs. Lenin. Se han señalado muchos aspectos interesantes, pero en relación con la Revolución de Octubre, estamos ante un difícil dilema: o Kautsky acertó y Lenin se equivocó, o viceversa Lenin estaba en lo cierto y Kautsky no. Pero este es un debate extraño y poco útil, porque - como los bolcheviques de la generación de Lenin sabían muy bien y la investigación actual confirma - Kautsky y Lenin estaban de acuerdo sobre toda una serie de cuestiones fundamentales. De hecho, Kautsky fue el mentor de los bolcheviques, precisamente, en los asuntos que les definían como tales y les diferenciaban de sus rivales mencheviques.







Reino de España: El Estado sigue bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista

Por Danilo Albin



Un libro impulsado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero advierte que continúan registrándose trabas a la hora de obtener ese tipo de documentos. Un relator de la ONU lo denunció en 2013, pero no ha habido grandes avances.







Hermanamiento y opresión en el siglo XXI. Sobre el libro “El eclipse de la fraternidad”

Por Daniel Fernández López



¿Qué es la fraternidad, vista desde un prisma político? Después de años planteándose una pregunta que sigue siendo vigente, Antoni Domènech publicó en 2004, en la editorial Crítica, un libro en el que sugería una respuesta a partir de la Francia revolucionaria. Según él, la fraternidad significa…







Venezolandia: La vía tailandesa en Venezuela

Por Nicolás Grimaldi



Un elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar la situación de Venezuela, son las medidas (burguesas) que el propio chavismo está llevando a cabo para resolver la crisis. Si hay algo que caracteriza a los bonapartismos y a los populismos, es la poca prolijidad con los números y las mediciones. Algunos, como Lula, utilizan una trampa estadística para decir que sacó a 40 millones de la pobreza. Otros, como el kirchnerismo, manipulaban las cifras para ocultar la inflación, la pobreza y el desempleo. El chavismo es todavía más ambicioso, ya que directamente decidió no publicar estadísticas desde hace cuatro años, y solo dio a conocer algunos datos en este. Por lo tanto, las mediciones que se realizan y a continuación se presentan son estimativas, por lo que la realidad debe ser mucho peor.







Brasil: La pelea con los medios cuesta a Moro reprimenda internacional y acción de la Procuraduría General de la República

Por André Barrocal



Defensor del “amplio uso de la prensa” en las investigaciones, el exjuez está disgustado con la revelación de sus conversaciones secretas.

En un análisis escrito en 2004 sobre la Operación Manos limpias, Sérgio Moro defendió el “amplio uso de la prensa” en investigaciones de los poderosos. En el Lava Jato, practicó lo que predicaba al dar publicidad a sus decisiones. Ahora lucha con los medios debido a las revelaciones de sus conversaciones comprometedoras, una actitud que le cuesta críticas internacionales y una solicitud de investigación en la Procuraduría General de la República.







Chantal Mouffe / Filósofa y Politóloga

Por Samuele Mazzolini (Nueva Sociedad)



“Nunca tomé muy en serio esa idea de Podemos de asaltar el cielo”.



En la década de 1980, Chantal Mouffe escribió con Ernesto Laclau Hegemonía y estrategia socialista1, que se convirtió en un clásico y un instrumento para las izquierdas que, en el contexto del agotamiento del socialismo real y de las apuestas revolucionarias de los años 70, buscaban apostar a la democracia pero sin abandonar los proyectos de cambio social. Y desde entonces, la autora belga viene abogando por una visión “agonista” de la política que recupera el conflicto –frente a las visiones pospolíticas–, aunque en el marco de una democracia que no deja de ser “liberal” pero se radicaliza mediante un conjunto de reformas2. En los últimos tiempos, su apuesta sigue las huellas de Laclau hacia la construcción de populismos de izquierda como forma de enfrentar la posibilidad de que las “demandas democráticas” del pueblo sean articuladas por los populismos de derecha. Y sobre este tema versa esta entrevista, en la que analiza parte de la actual coyuntura europea y latinoamericana.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy