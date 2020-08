Héctor Musto

¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoPresupuesto, Estado y reactivaciónCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Sobre el FA, Daniel Martínez, Graciela Villar y el ocaso de los dioses

Héctor Musto

18.07.2019

No caben dudas de que este período electoral está trayendo novedades. En todos los Partidos. Pero en esta columna me voy a referir al mío, al FA.

Primero que nada, es más que obvio que estamos en crisis. Descontentos, gente que se fue, baja votación en las internas, encuestas que nos dan bajo. Todo lo cual hace dudar, con razón en si habrá en cuarto gobierno frenteamplista, o volverá a gobernar el arco de derecha que hoy abarca desde el PN, el PC, el PI, el Partido de la Gente y Manini Ríos y su Cabildo Abierto... porque eso es lo que se nos viene si no gana el FA, a no engañarnos.

Pero volvamos al FA. ¿A qué se debe esta crisis? Hay varias razones. 1) 15 años consecutivos de gobierno desgastan a cualquier partido. Eso es obvio, pero 2) el FA no resolvió temas cruciales, debemos honestamente reconocerlo. Y hay dos fundamentales: seguridad y enseñanza. A eso hay que sumarle 3) todo lo referido a Sendic, 4) que la crisis económica global, producto de la guerra económica entre EEUU, China, y la Unión Europea nos golpeó duro. Y más allá de que el equipo económico frenteamplista logró "blindarnos" y no estamos a nivel de otros países vecinos (ver situación argentina y brasilera y compararla con la nuestra), igual nos afectó y eso genera descontento. 5) Tema no menor. 15 años son muchos. Y hay un montón de votantes menores de 30 y pocos años para los cuales los enormes avances que llevaron adelante los gobiernos del FA como por ejemplo controles serios a la bancos, política de derechos respecto a minorías sexuales, raciales, empleadas domésticas, trabajadores rurales; acceso a la enseñanza terciaria; inversión en cultura (pensar, por ejemplo, en la revolución del ballet con Julio Bocca a la cabeza); Plan Ceibal; la Universidad y su presencia en el interior del país; las políticas sociales desarrolladas desde el MIDES; los cambios en la matriz energética; las mejoras en infraestructura; las bajadas en los índices de pobreza e indigencia... y tantos etcéteras más, se han vuelto "normales". Reitero: todos esos avances, y otros que no menciono por razones de espacio, de tanto vivirlos, se volvieron cotidianos y obvios. Y no supimos, hasta ahora, mostrar que nada de lo que mencioné más arriba hubiese sido posible sin el FA en el gobierno. Basta ver quiénes votaron muchas de las leyes que llevaron a la situación que hoy es normal: salieron solamente con los votos del FA en el Parlamento: lo hicimos nosotros. Solos. Con el voto en contra de la alianza que se nos viene. No supimos, hasta ahora, mostrar eso. Hay tiempo. No lo hicimos en forma clara hasta ahora. Debemos remarcar que todos los avances de los últimos 15 años se deben al FA. Sin aliados. Lo hicimos porque tuvimos el gobierno y mayoría parlamentaria. No hubo magia. Si el país cambió (y lo hizo) fue por el FA, con la oposición neta y absoluta del arco que se nos opone y disputa el gobierno. Nada de lo que se obtuvo es "natural" u "obvio". Es por el FA, pura y exclusivamente.

Y a lo anterior hay que sumarle otro aspecto, que hoy es crucial. Por razones biológicas obvias, se nos vino arriba el "ocaso de los dioses". Llegó la hora de cambiar liderazgos. Durante más de dos décadas nos acostumbramos a resolver los problemas con Tabaré, el Pepe y Danilo. Ese trío, ya sin Seregni, gestó al FA triunfante. Y se fueron turnando para ser Presidentes, Vices y manejar la Economía. Y lo hicieron con un éxito notable... basta comparar al Uruguay del 2004 y sus índices económicos con el actual. Pero hay que reconocer que "fueron". Que más allá de que el Pepe y Danilo encabecen listas al Senado, cosa que me parece bien, ellos ya no son el FA de los próximos cinco, diez años. Cumplieron con creces con su momento histórico. Cada uno con su carisma, con su sapiencia. Pero ya fueron. Llegó la hora de nuevos liderazgos. Era inevitable. Y pasó lo que tenía que pasar.

Surgieron nuevos cuadros para dirigir al FA. Daniel, Carolina, Óscar y Mario. Que por formación, generación, historias personales, formas de hacer política no son clones de Tabaré, el Pepe o Danilo. Y eso nos cuesta. Y más, siendo gobierno: es infinitamente más sencillo generar "cuadros de gobierno" desde la oposición cruda y dura que desde posiciones de gobierno. Y ese parto (porque el recambio generacional es un parto) trae sus dolores, inevitables. Había que pasar por esto. Lo estamos haciendo. Pero todo parto, repito, trae sus dolores. Y repitiéndome más, hubiese sido mucho más fácil hacerlo desde la oposición, pero los cuatro lo hicieron desde el oficialismo.

Hay quienes critican que no se diferenciaron "demasiado". Y me pregunto, ¿por qué tenían que hacerlo? Si los cuatro compartían (y fueron partícipes desde el parlamento, o cargos ejecutivos nacionales o departamentales) de la misma política, que respondía al programa del FA, ¿por qué no debían defender lo que ellos mismos habían hecho? ¿Por qué no debían defender los logros de su gobierno, del que habían sido parte?

Y paso a otros puntos. Daniel no manejó la candidatura a vice como lo habrían hecho los tres históricos. Cierto. Pero me pregunto, ¿por qué tendría que haberlo hecho igual? Daniel es Daniel. La gente frenteamplista que fue a votar lo eligió. Y los que lo votaron, sabía cuál era su estilo. Sabía cómo se manejó cuando eligió "su equipo" en la IMM. ¿Por qué tenía que ser "otro Daniel" ahora? Fue el mismo Daniel de siempre. Y reto a que alguien me demuestre lo contrario. No entiendo por qué ahora aparecen los "expertos" en política que se sorprenden...

Y eligió a quien le pareció correcto. Graciela Villar. Militante de toda su vida. Muchacha valiente, que cayó presa por comunista y fue torturada. Que militó en el exilio. Que tiene experiencia de gobierno a nivel departamental. Que fue un cuadro de la 2121 (nada menos) y llegó a presidir la Junta Departamental. Que hasta tuvo (cosa que no es habitual) la dignidad de dejar su "sillón" en la Junta por discrepar con Astori. Graciela es un cuadro probado por la vida, y salvó el examen con 12. Y, por favor, no me jodan con el título de Psicóloga Social. Se formó como pudo, en un área que no existía, estudiando de la mejor manera que estaba a su alcance en sus condiciones. No es lo de Sendic. Entre tanto "periodista", "historiador", "politólogo", "profesor" sin título habilitante, lo de Graciela no existe. Lo que sí existe es su entrega sin pausas y sus principios por los más necesitados. Demostrados en la vida real, no en discusiones "seudo académicas".

Termino. Los frenteamplistas, los que queremos seguir en la senda empezada hace 15 años tenemos una gran tarea por delante: ganar más y más voluntades para seguir cambiando al país. Por nosotros, nuestros hijos, por los más necesitados. Con Daniel y Graciela a la cabeza, vamos por el cuarto gobierno. Sin negar los errores y las carencias que hemos tenido, por el contrario. Para seguir avanzando y superar carencias. Sabiendo siempre que, más allá de errores y carencias, siempre lo crucial es la línea que divide la izquierda de la derecha. Y estamos a la izquierda. Se lo debemos al país, a los más necesitados. Sabremos cumplir.

