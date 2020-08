Ana Jerozolimski

¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoPresupuesto, Estado y reactivaciónCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Foto: Esteban Alterman

Mi modesto aporte al recuerdo de la AMIA

Ana Jerozolimski

18.07.2019

La mayoría de aquellos que lean esta nota no estuvieron aquel 18 de julio de 1994 a las 09.53 en la calle Pasteur en Buenos Aires. Yo tampoco. No oyeron el estruendo de la bomba. No perdieron a ningún familiar ni amigo personal en aquel horror. Pero todos pueden sentir que el atentado terrorista contra la AMIA fue dirigido también contra ellos.

Es que el blanco directo, el buscado, fue la comunidad judía argentina, pero también los asesinos sabían que no serían los únicos alcanzados. Tenían claro de antemano que podría morir Sebastián Barreiros, de solo 5 años, el más joven de las víctimas, arrancado de la mano de su madre por la fuerza expansiva, en aquel primer día de las vacaciones de julio que terminó en tragedia. Y tantos otros civiles inocentes que al igual que los judíos que trabajaban en AMIA, no habían hecho nada malo a nadie. O Jorge, el mozo del bar con el que Javier Waldman-uno de los sobrevivientes que compartió con nosotros el relato de lo vivido-interactuaba diariamente. Y tantos más...

Los ciudadanos del mundo libre pueden sentirse sobrevivientes del terrorismo en general, que ataca al blanco elegido cada vez y a través de ellos, a los valores de la vida en libertad. Claro está que cuando hay un ataque antisemita, sea cual sea su envergadura, la motivación es el odio irracional a los judíos, disfrazado a veces-no siempre- de crítica a Israel. Pero el mundo libre todo debería condenarlo y sentirse atacado, porque la sociedad en cuyo seno eso ocurre, tiene un serio problema.

Sinceramente, creo que los argentinos todos, no sólo sus ciudadanos judíos y no sólo los familiares de las víctimas, deberían estar preocupados por el hecho que 25 años después, haya aún tanta impunidad, que nadie haya pagado por el crimen de AMIA. Y no me refiero a los jerarcas iraníes contra los que Interpol emitió órdenes internacionales de arresto, sino a todos los eslabones locales que hicieron posible la explosión, todos los que trataron de encubrir y entorpecer la investigación. Argentina toda debería estar clamando por justicia ante tal afrenta a su soberanía y tal ataque a sus ciudadanos.

Mientras recordamos el atentado contra AMIA, hay que recordar otro más, mucho menos conocido, increíblemente casi huérfano. Fue cometido un día después del ataque en Buenos Aires: el atentado contra el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas en el que una bomba mató a los 20 pasajeros y tripulantes de ese pequeño avión. De ellos, 12 eran judíos. El muerto número 21 era, así se estima, el terrorista, el único nombre de la lista que nadie conocía, con pasaporte libanés, cuyo cuerpo nadie reclamó jamás.

El año pasado, cuando el entonces Presidente de Panamá Juan Carlos Varela realizó una visita oficial a Israel, en una rueda de prensa conjunta con el Primer Ministro Netanyahu, este último declaró explícitamente que había pruebas de que aquella bomba había sido obra de Hizbala.

Hizbala, brazo de Irán en Líbano, el Hizbala de AMIA, Hizbala del Alas Chiricanas, toda la misma oscuridad. Es el mismo Hizbala cuyo jefe declaró días atrás por televisión, mostrando el mapa de Israel, que en la próxima guerra no "desperdiciará" misiles hacia el norte del Estado judío porque le vale más la pena apuntar directo a la franja costera, donde está la mayor concentración de población, donde hay muchos centros comerciales, aeropuertos, instalaciones estratégicas y energéticas....

Es que se equivocan quienes quieren separar las cosas. Es toda la misma línea. Los terroristas de un lado y el mundo libre por otro.

Pero la verdad, más allá de estas aclaraciones llamémoslas políticas, lo peor es cuando podemos ponerles nombre y apellido, caras y quizás voz, a las víctimas del terrorismo. Esta mañana conocí a una de ellas, Marianella Kreiman, que perdió a su mamá Susy, la última víctima mortal cuyo cuerpo fue hallado entre los escombros de AMIA, tras siete días de pesadillesca búsqueda y esperanza despedazada al aparecer sin vida. "La impunidad aumenta el dolor", nos dijo hoy.

Y no puedo olvidar la grabación que escuché hace pocos días, la voz de la mamá de Sebastián, el chiquito muerto en la calle Pasteur, que ni sabía por cierto lo que era la AMIA. Relataba cómo la explosión le arrancó a su hijo, cómo no lo pudo levantar, cómo gritó desesperada, cómo vino alguien de los equipos de emergencia a ayudarla, levantó a su hijo y lo llevó corriendo para atenderlo...y ella nunca más lo vio con vida. Se lo llevó la muerte. Se lo llevó el terror.