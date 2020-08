Orsi sobre el discurso de Villar: “Fue aludiendo a las raíces, no hay que horrorizarse”

El capitalismo ideológicoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaManini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

“OLIGARQUÍA-PUEBLO”

Orsi sobre el discurso de Villar: “Fue aludiendo a las raíces, no hay que horrorizarse”

20.07.2019

MONTEVIDEO (Uypress)- Entrevistado por Montevideo Portal, el intendente de Canelones y miembro del espacio 609, Yamandú Orsi, se refirió al discurso de Graciela Villar, en el Plenario del Frente Amplio: “Esto de un FA antioligárquico y antiimperialista está en la médula de la concepción frenteamplista”.

@Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

En esa ocasión, Villar dio un encendido discurso contra el proyecto de los partidos de la oposición. Manifestó el compromiso de "salir barrio a barrio, pueblo a pueblo, a defender lo logrado y comprometernos a pelear esta batalla, que será la madre de las batallas: entre la oligarquía y el pueblo".

En diálogo con el portal mencionado, Yamandú Orsi, consideró que no hay que "horrorizarse" con lo dicho por Villar y que "no es ningún insulto".

"Esto de un FA antioligáquico y antiimperialista está en la médula de la concepción frenteamplista. Lo de Graciela Villar fue una consigna aludiendo a las raíces", explicó Orsi.

"Si uno lo tuviera que pensar en estrategia electoral quizás no es lo que más conviene en momento donde hay que visualizar la construcción de una mayoría tal cuál lo plantea Daniel Martínez", agregó.

Además, Orsi cree que se está hablando de "cómo ella (Villar) entiende que está la sociedad, que incluso atraviesa los partidos políticos".

Por otro lado, el intendente de Canelones señaló que "el discurso más antioligáquico que se ha escuchado en los últimos años lo hizo Manini Ríos en la instancia de homenaje a Joaquín Lenzina".

"Se refirió al artiguismo y cómo había sido traicionado por la oligarquía porteña y montevideana, y cómo la oligarquía había frenado los procesos del país", recordó.

Orsi explicó a este portal que "no hay que horrorizarse" con esta situación.

"Creo que la adjetivación y la etiqueta no contribuyen, pero no es ningún insulto. He escuchado a dirigentes de la oposición decir cosas muy groseras y agresivas, no desde el punto de vista ideológico, sino personal", señaló el integrante del Espacio 609.

Además, consideró que "es compatible la visión ideológica de Villar y también la intención de Daniel de generar políticas de Estado".

"Creo que tiene que ver más con el marketing esto de la horrorización que por lo que dice o deja de decir", agregó.

Sin embargo, Orsi cree que a la hora de la búsqueda de acuerdos y consensos "en un momento complicado para la región quizás no sea lo más conveniente etiquetar al adversario".

El intendente de Canelones destacó que "hay tradición del Frente Amplio y el propio Daniel (Martínez) de buscar acuerdos y concordancia".

"No todo el mundo puede mostrar este tipo de cosas. Yo no me olvido de que cuando gobernaba la oposición y FA no tenía ningún lugar en los entes", recordó.

Otras repercusiones en la interna frentista

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10 que de un lado hay "una coalición que convoca y quiere liderar Lacalle Pou, de conservadores, liberales y reaccionarios", al ser consultado por los dichos de Villar en el Plenario.

"Hay otro modelo posible que es el que estamos desarrollando hace 15 años que es un modelo de progresismo. Estas son las alternativas que están planteadas", agregó el dirigente frentista.

Por su parte, el senador Rafael Michelini comentó a Montevideo Portal que el Plenario del pasado jueves fue "emotivo y afectuoso".

"La fórmula irá ajustando su discurso, quien lleva la línea política es Daniel y sabe que hay algunos temas que va a haber que hablarlos con todos los uruguayos", señaló el líder del Nuevo Espacio en referencia a los acuerdos con otros partidos.

Michelini dijo estar "convencido" que la oposición si ganara "tiene problemas de gobernabilidad porque son muchos partidos y atar eso es muy difícil. Además, tiene problema de diagnóstico y de apreciación de la realidad económica del país y del empleo".

"Tiene un problema de aterrizar propuestas incongruentes. No es que la oposición sea toda una, eso sería más coherente", explicó el integrante del Frente Líber Seregni.

El senador frentista considera que el triunfo de la oposición, particularmente de Luis Lacalle Pou, que lidera las encuestas entre los partidos opositores, puede "contraer o ajustar la economía" y "hacer un gran zafarrancho".

Por otro lado, Michelini comentó que el desafío del FA de cara a octubre "no es convencer a los frentistas, sino a los que no son frentistas".