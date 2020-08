Bolsonaro quiere censurar el cine brasileño: Propone un filtro moral a las producciones

Las reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Ser de izquierdaQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateHistorias Reales. Capitulo 26. Del ladrillo en la Punta. Comienzo del siglo XXIUna madraza al SenadoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidos75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bolsonaro quiere censurar el cine brasileño: Propone un filtro moral a las producciones

25.07.2019

SAN PABLO (Uypress)- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desde la campaña electoral, se ha dedicado a criticar obras y políticas públicas relacionadas con la cultura, prometiendo extinguir el Ministerio de Cultura y revisar la Ley Rouanet, que permite captar dinero privado para proyectos culturales a cambio de beneficios fiscales.

@Adriano Machado / Reuters / Sputnik

Y "cumplió". Después de ganar las elecciones, subordinó esa cartera al Ministerio de Ciudadanía, y redujo el tope de captación de la Ley Rouanet de 60 a un millón de reales (de unos 16 millones de dólares a 270 mil).

Ahora, siguiendo con sus planes, Bolsonaro apunta a la Agencia Nacional de Cine (Ancine), según informa El País de Madrid.

La semana pasada amenazó con extinguirla si el Gobierno no lograba imponer algún "filtro" en las producciones audiovisuales brasileñas. La amenaza vino acompañada de la reducción del Consejo Superior de Cine y su transferencia del Ministerio de Ciudadanía al Gabinete de la Presidencia. Finalmente, el presidente también llegó a barajar la posibilidad de que la oficina de la Ancine se mude de Río a Brasilia.

Para entender cómo esas medidas y amenazas pueden afectar a una actividad que mueve alrededor de 25.000 millones de reales (unos 6.650 millones de dólares) al año, según estimaciones del sector, es necesario separar lo que es viable y solo depende del presidente de lo que no lo es. La Ancine y el Consejo Superior de Cine fueron creados en 2001 por Fernando Henrique Cardoso (del PSDB, Partido de la Social Democracia Brasileña). Originalmente, el consejo estaba formado por siete ministros y otros nueve representantes ajenos al Gobierno, de los que seis pertenecían a la industria audiovisual y tres a la sociedad civil. Ahora, el consejo mantiene a los siete ministros y reduce los miembros de fuera del Gobierno a tres. Con lo cual, lo que cambia es que el Gobierno pasa a ser mayoría.

Estos han sido los únicos cambios que se han producido hasta la fecha. Todo lo demás que el presidente ha anunciado solo está en el plano de las ideas. Extinguir la Ancine, como amenaza el presidente, no es tarea fácil. Para hacerlo, sería necesario crear otra Medida Provisional (un decreto) o Proyecto de Ley y, en ambos casos, tendría que pasar por el análisis y votación del Congreso. Es decir, el Gobierno no puede simplemente extinguir ningún organismo regulador, llámese Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) o Ancine. Y, aunque consiguiera el aval parlamentario para "cerrar" la Ancine, como Bolsonaro dice, muchas de las leyes del sector audiovisual son anteriores a la creación de la agencia y seguirían existiendo.

Y esa es una de las razones por las que ni siquiera asfixiar el presupuesto del sector resultaría tan sencillo. Hoy, las fuentes de financiación del sector emanan de la Ley Rouanet, de la Ley Audiovisual y del Fondo Sectorial, de donde se estima que provengan más de la mitad de los presupuestos de las películas en la actualidad. El origen de la mayor parte del presupuesto del Fondo Sectorial viene del Condecine, que es la Contribución al Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional, aparte de los ingresos, concesiones y permisos principalmente provenientes del sector de telecomunicaciones. El Condecine, cuyo presupuesto previsto para este año es de 724 millones de reales (algo más de 192 millones de dólares), también está regulado por una ley propia. Es decir: una vez más, sería necesario el visto bueno del Parlamento para modificar esta ley. Ancine no quiso pronunciarse, a preguntas de este diario, acerca de las declaraciones del presidente.

Cambio de sede y censura

La Ancine, cuyas atribuciones son el fomento, la regulación y el control del mercado del cine y del medio audiovisual en Brasil, tiene su sede en Brasilia, su oficina central en Río de Janeiro y una oficina regional en São Paulo. Trasladar la sede a Brasilia, como propuso el presidente, implicaría los costes de traslado de los funcionarios y, en la práctica, cambiaría poca cosa.

La cineasta Laís Bodanzky, directora-presidente de SPCine y directora de largometrajes como Bicho de siete cabezas y Como nuestros padres, afirma que cuestiones como el domicilio de la oficina central son pequeñas en relación con lo que puede avecinarse. "Cambiar de domicilio no es una prioridad para un sector tan importante y que genera tantos recursos y empleos en este país", asegura. "Todo esto es para desviar la atención de lo que es más importante: ¿qué proyecto tiene el Gobierno para el sector audiovisual?", se pregunta. Kleber Mendonça, director de Doña Clara y Bacurau, recientemente premiado en el Festival de Cannes, se pronunció en Twitter, afirmando que Bolsonaro anunció el plan de acabar con la agencia brasileña de cine un día después de que cuatro películas fueran seleccionadas para el festival internacional de cine de Locarno. El director también recuerda que este es un año notable para el cine brasileño, que cuenta con varias películas seleccionadas en los festivales de Sundance, Rotterdam, Berlín y Cannes. Y que el anuncio del presidente es porque él "no está feliz con las películas que se están financiando".

Por ahora, el único proyecto que el presidente ha anunciado para el sector es el de instituir lo que él denomina "filtro" en las producciones. "No puedo admitir [que se hagan] películas como Bruna Surfistinha con dinero público", afirmó Bolsonaro la semana pasada, criticando la financiación del largometraje de 2011 de Marcus Baldini que cuenta la historia real de una adolescente de clase media que decide ser prostituta. "Si no podemos tener filtro, extinguiremos la Ancine. Lo que no puede ser es que usemos dinero público para hacer películas pornográficas".

Pero, en realidad, las producciones audiovisuales brasileñas no tienen nada que ver con los gustos de los presidentes. "Hoy, para que se apruebe una película, se analiza el tipo de contenido y si el presupuesto está acorde con lo que el productor dice que va a hacer", afirma Vera Zaverucha, exdirectora de la Ancine y que participó en su creación. Y ese análisis no pasa por la presidencia. Ella explica que, en la práctica, ese "filtro" de Bolsonaro no tendría vías para instituirse. "¿Cómo uno va a decir que no se puede hacer determinada película? Sería censura, no habría manera. Tendría que editar un decreto dejando explícito lo que no puede hacerse. Y él no puede hacer eso, porque la Constitución prohíbe la censura".