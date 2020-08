Bitácora. Año XVIII, Nro. 795: La renovación y el olor a queso.

El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableLa bendita batalla culturalElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Qué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bitácora. Año XVIII, Nro. 795: La renovación y el olor a queso.

27.07.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 29 titulando en su portada: 'La renovación y el olor a queso'.

Escriben en este número:

Manuel Aguilar Mora, Leandro Albani, Mónica Baltodano, Luis Carrión,Román de la Campa, Robin Jones, Álvaro Lorite, Branko Milanovic, Alejandro Nadal, Enric Prat Carvajal, Daniel Raventós, Oscar René Vargas, Henry Ruiz, George Scialabba, Dora María Téllez, Esteban Valenti

La renovación y el olor a queso

Por Esteban Valenti



Lo advertía Seregni: el olor a queso, es decir el embriagador aroma del poder, es muy peligroso. Puede tener efectos devastadores. De hecho los tuvo, en organizaciones, en dirigentes incluso en muchos funcionarios. ¿Una prueba? La deriva del Frente Amplio, con 30 años de gobernar Montevideo y 15 a nivel nacional, va firme hacia las rocas de un enorme queso negro navegando en aguas borrascosas.

Segunda edición del posgrado "Análisis del capitalismo y políticas transformadoras"

Por Enric Prat Carvajal y Daniel Raventós



Habíamos anunciado hace algunas semanas la segunda edición del posgrado "Análisis del capitalismo y políticas transformadoras". En este posgrado participa una buena parte de profesores y profesoras pertenecientes al comité de redacción y al consejo editorial de Sin Permiso. De ahí el compromiso de esta revista con "Análisis del capitalismo y políticas transformadoras".







De la revolución sandinista al régimen orteguista. Dossier

Por Luis Carrión, Dora María Téllez, Henry Ruiz, Mónica Baltodano y Oscar René Vargas



El 19 de julio de 1979 una masiva insurrección en Managua puso fin a décadas del brutal régimen de los Somoza. En una América Latina devastada por dictaduras militares, iluminaba como un relámpago en la noche tenebrosa la esperanza de la Revolución en Nicaragua, encabezada por los jóvenes guerrilleros del Frente Sandinista y una coalición de personalidades y agrupaciones populares y democráticas. El nuevo gobierno sandinista no sólo tuvo que enfrentarse con la miseria y el desastre económico heredado del somocismo, sino a una feroz intervención militar alentada y financiada por Ronald Regan.







"Papers" y más "papers": las sombras en la industria de las publicaciones científicas

Por Álvaro Lorite



Hacerse un lugar en el mundo de la investigación pasa por la publicación de artículos en revistas científicas. Cuantos más papers publique un investigador, más posibilidades tendrá en el competitivo ámbito académico. Lo mismo pasa con las universidades, a las que las publicaciones reportan prestigio. Pero, ¿qué hay detrás de la industria de lospapers?







China y la guerra comercial: una perspectiva amplia

Por Alejandro Nadal



La guerra comercial que ha desatado Donald Trump en contra de China no es un episodio pasajero que terminará en breve para ser rápidamente olvidado.







El ejército israelí tiene vía libre para asesinar a niñas y niños palestinos por la espalda

Por Leandro Albani. La tinta



Apuntar, no vacilar y disparar. Esa es la principal premisa que tienen los soldados israelíes a la hora de reprimir a los palestinos y las palestinas. Los casos al respecto, que se producen casi a diario, confirman esta orden que rige a las fuerzas armadas del Estado de Israel. Pero como si los niveles represivos nunca fueran suficientes, ahora los uniformados israelíes tienen vía libre para dispararles a los niños y las niñas palestinas por la espalda.







Cuba: "Último Jueves"

Por Román de la Campa



Estas líneas acoplan un reto que he querido aceptar por motivos personales e intelectuales. Nacido en Cuba, emigrado a Estados Unidos en los 60, académico de profesión, soy un lector atento a los asuntos cubanos pero no subsumido por ellos. Desde los 70 guardo una relación con mi país natal demarcada por viajes de vuelta recurrentes, una especie de peregrinaje que ya no busca nostalgia ni verdades, pero que siempre intuye un "derroche ontológico que excede la piedad de los recuerdos", como diría Giorgio Agamben sobre el enigma de las memorias (Profanaciones, p. 43). Con ese espíritu me propongo presentar estos debates sobre la realidad social cubana en un momento acechante de compleja e ineludible inmanencia neoliberal.







México: Un año de la victoria de Amlo

Por Manuel Aguilar Mora



El 9 de julio tuvieron lugar dos hechos sintomáticos de la dinámica acelerada en la que se está desarrollando el comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo), hechos ocurridos precisamente en los días en que se cumplía el primer aniversario de su contundente victoria electoral cuyas consecuencias han y están cimbrando el establishment político burgués tradicional del país.







Lo teníamos todo ante nosotros y no había nada

Por George Scialabba (The Baffler)



El debate sobre el progreso debe incluir datos estadísticos y supuestos utópicos o distópicos de ciencia ficción, sin olvidar el sufrimiento de los individuos.







Esta vez es diferente

Por Branko Milanovic (Nueva Sociedad)



Se vuelve a hablar de fascismo, de nacionalismo, de lucha de clases. Pero las comparaciones simplistas de la política actual con los inicios del siglo XX son erróneas.







Siria. Fiesta Baaz toda la noche

Por Al Jumhuriya English



Mediante el uso de videos de fiestas de estilo occidental en Siria, el régimen de Asad ha tratado de presentarse como defensor de la modernidad liberal contra los retrógrados opositores "terroristas". Sin embargo, estos esfuerzos de propaganda burda y deshonesta no hacen sino subrayar la opresión en el corazón del Estado de Asad, escribe Robin Jones.







