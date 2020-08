Daniel Feldman

Para que supierasCabildo Abierto, ¿almas en pugna?No quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Qué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockCovid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¿Verdadero o falso? ¿Han dejado de convencer las pruebas?

Daniel Feldman

30.07.2019

"Vivimos en una era en que los hechos objetivos son ignorados o cuestionados por una multitud que prefiere las falsedades y las quimeras antes que la verdad" dice Antonio Ortuño en una nota titulada "Prueba y error", aparecida el pasado domingo 21 de julio en El País de Madrid.

Según el autor, abundan legiones que sostienen que la Tierra es plana, que las vacunas provocan enfermedades, que los extraterrestres son los autores de las obras más preclaras en la arquitectura, el arte y la ciencia de la antigüedad, que los reptiles nos dominan de forma telepática... en suma, legiones a cuyos miembros con bondad llama cándidos, pero que no expresan otra cosa que una propia y asombrosa idiotez como especie.

Ortuño hace también referencia a la llegada del hombre a la Luna, acontecimiento científico del que se cumplieron hace días 50 años, y que muchos niegan, amparados en algún video de YouTube, que los lleva a no reconocer que una mentira sea una mentira, sino a sostener que son opiniones, y como tales deben ser respetadas.

Tiempo atrás, cuando se procesaba a nivel parlamentario el impeachment de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, una persona de mi conocimiento difundía lo que hoy todos conocemos como fake news, que afirmaba que no estaban los votos para destituir a la mandataria. Cuando le planteé que eso no era cierto, que se trataba de una noticia falsa, proveniente de una cadena que se caracterizaba por difundir permanentemente ese tipo de versiones, me respondió que no le cuestionara sus certezas, que eran las que le habían permitido vivir toda su vida. Por supuesto que la polémica tuvo su fin en ese instante...; supongo que seguirá rindiendo pleitesía a la "veracidad" de sus noticias, mientras Brasil se somete día a día ante los pies del protofascista Bolsonaro.

Es cierto que a veces es difícil discernir si algo es una "verdad objetiva" o una simple opinión con una fuerte carga argumentativa. No todo puede ser tan claro como, por ejemplo, la necesidad de oxígeno para respirar, que por más "opinable" que pueda ser, si carecemos de él muy pero muy difícilmente consigamos sobrevivir. Sin embargo, no faltará quien nos informe que poniendo "buena onda" podremos conseguirlo, y que furibundamente nos aleccionará de cómo debemos respetar su "anaerobiosis".

De ahí al dogma, siempre presente, hay un solo paso.

En el arte no hay verdades científicas. Pero sí hay dogmas, y están quienes pretenden convertir en canon sus incredulidades o credulidades, sus estilos, sus trazos, sus letras, sus visiones.

Los portadores del dogma son los que permanentemente nos aleccionan sobre cómo debemos escribir para ser considerados escritores, cómo debemos pintar para ser considerados pintores, cómo debemos actuar para ser considerados actores, en fin, sobre cómo debemos ser y parecer para poder merecer.

Dogma y burocracia muchas veces -las más- van de la mano.

Los burócratas del dogma no necesariamente ocupan una oscura oficina en un oscuro ministerio, sino que se mueven entre las redes de ciertas alianzas tácitas, donde hoy por ti y mañana por mí, nos quieren hacer creer que Tespis, Eurípides, Esquilo, Sófocles e incluso Shakespeare, ya fueron, y que el verdadero arte son tres gritos y una escupida al público.

Tal vez, resistir sea la consigna.