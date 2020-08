El “Brexit duro” de Johnson provoca fuerte caída de la libra en los mercados

¿Bien atado?Elegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto, ¿almas en pugna?No quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockCovid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

CON O SIN ACUERDO

El “Brexit duro” de Johnson provoca fuerte caída de la libra en los mercados

30.07.2019

LONDRES (Uypress)- La apuesta del primer ministro, Boris Johnson, por un “Brexit definitivo” (para fines de octubre) con o sin acuerdo, provocó un significativo retroceso para la libra, este martes, que sufre una nueva pérdida de cuatro puntos porcentuales con respecto al dólar desde junio, el mayor desplome mensual desde octubre de 2016.

@Lorne Campbell / Reuters / Sputnik

En valores absolutos, la moneda se sitúa a 1,21 frente al dólar y toca su cota más baja frente al euro desde septiembre de 2017, según consigna El País de Madrid, en base a informe de agencia Reuters. El Gobierno británico ha decidido no hacer comentarios sobre la situación de la divisa. El primer ministro insistió este martes, durante una visita oficial a Gales, en que el Reino Unido necesita seguir adelante con el Brexit y salir de la Unión Europea.

La determinación del nuevo líder británico a acometer la salida de la UE, a cualquier precio en la fecha en la que expira la última prórroga pactada con los Vientisiete -el 31 de octubre-, ha causado perturbaciones también en el mercado de bonos de deuda irlandesa, en su peor registro con respecto a los alemanes.

Downing Street advirtió este lunes a los socios europeos que el primer ministro no está dispuesto a mantener reuniones bilaterales con sus homólogos europeos si la UE no renuncia primero a la cláusula de salvaguarda para la frontera irlandesa, que quedó incluida en el acuerdo de retirada firmado por el Ejecutivo de Theresa May con los Veintisiete. Johnson no está dispuesto a hablar con Bruselas si antes no se retira el llamado backstop o salvaguarda irlandesa, que pretende evitar que con el Brexit regrese una frontera dura entre la República de Irlanda, dentro de la Unión, e Irlanda del Norte, territorio británico.

El primer ministro ha mantenido este martes una conversación telefónica con su homólogo irlandés, Leo Varadkar, en la que aseguró que su preferencia es una salida con acuerdo. "Pero este debe abolir el backstop", ha explicado la oficina de Johnson en un comunicado.

El líder británico también afronta graves fricciones territoriales en el seno del Reino Unido, como ocurrió el lunes durante la visita oficial a Escocia, territorio que observa con mayoritario recelo una salida de la UE, y más aún sin acuerdo. El tory intenta contrarrestar las demandas del independentismo escocés de que se celebre un nuevo referéndum -reforzadas por la perspectiva de un Brexit desordenado- con el anuncio de un plan de inversiones de 300 millones de libras destinadas a esta autonomía, además de a Gales e Irlanda del Norte.

Además, su mayoría parlamentaria en Westminster corre el riesgo de verse reducida a tan solo un escaño de diferencia el próximo día 1 de agosto, día en que se celebran unas elecciones parciales en las que los conservadores tienen serias posibilidades de perder.