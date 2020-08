A pesar de Martínez, Mujica y Astori, Frente Amplio vota respaldo a Maduro

¿Bien atado?Elegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto, ¿almas en pugna?No quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockCovid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Como te digo una cosa…

A pesar de Martínez, Mujica y Astori, Frente Amplio vota respaldo a Maduro

30.07.2019

CARACAS (Uypress) – La delegación del Frente Amplio presente en el Foro de Sao Paulo reunido en Caracas votó una resolución en la que se respalda al presidente Nicolás Maduro.

Días atrás el candidato presidencial por el oficialismo, Daniel Martínez, había afirmado que el informe sobre Venezuela de la expresidenta de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, era "lapidario". Más tarde, tanto Martínez como el ministro Danilo Astori y el expresidente José Mujica coincidieron en calificar al régimen de Maduro como una dictadura.

Sin embargo, el Foro reunido en Caracas aprobó una declaración de reconoce a Maduro como "presidente constitucional"

Según informa El País, la delegación del Frente Amplio, integrada por Carlos Alejandro (Lista 711), Rony Corbo (PCU), Eduardo Mernies (Fidel), Daniel Estévez, Ismael Smith (MPP) y Andrés Domínguez (bases) dio su voto para aprobar la declaración final de ocho páginas del Foro de San Pablo. Entre otras cosas, allí se expresa que "el acumulado político de la izquierda y de las fuerzas populares y progresistas desde 1959 a la fecha, multiplica las esperanzas para sostener que sí es posible vencer toda ofensiva imperial". Como ejemplo colocan a la revolución bolivariana, la revolución cubana, "la exitosa experiencia política boliviana" y la Nicaragua sandinista.



En lo que atañe directamente a Venezuela, se expresa el apoyo al diálogo entre el "gobierno bolivariano y las corrientes opositoras impulsado por el presidente constitucional Nicolás Maduro", por ser una "expresión genuina de la democracia y de las libertades existentes en Venezuela". Sostienen que las diferencias se deben dirimir "por la vía constitucional y pacíficamente, sin injerencias extranjeras".



"Hubo unanimidad de toda la delegación con esta declaración final del Foro de San Pablo, hubo un acuerdo", explicó a El País el delegado Carlos Alejandro, de la lista 711, sector del ex vicepresidente Raúl Sendic.



Alejandro dijo que se habla de un "presidente constitucional" porque Maduro fue electo en las mismas elecciones donde el chavismo perdió las elecciones parlamentarias. "Entonces el sistema sirve para cuando gana la derecha, pero para cuando gana Maduro no", respondió así a los cuestionamientos a la legitimidad de Maduro. Según dijo, "el informe de Bachelet habla de los muertos pero no de los que fallecieron por no acceder a medicamentos, como consecuencia del bloqueo".

"El que se contradice es Mujica con el resto del Frente Amplio en Caracas", comentó Alejandro acerca de las diferencias de criterios en la interna oficialista sobre si hay dictadura en Venezuela. Para el dirigente de la Lista 711 las declaraciones de Martínez, Mujica y Astori fueron "inoportunas" y "contradicen lo que se habló en el ámbito orgánico por parte de los sectores".

Las declaraciones de Martínez, Astori y Mujica han generado cortocircuitos en la interna frenteamplista, con respuestas de los ex precandidatos. El comunista Andrade tildó de irresponsable a Martínez, en tanto que Carolina Cosse llamó a "calmarse un poco" y dejar de hacer política "basados en focus groups".