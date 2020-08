Bordaberry, el manco: “Sanguinetti me cortó el brazo”

El mundo no es lo que era¿Bien atado?Elegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto, ¿almas en pugna?No quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockCovid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

“Me dolió mucho”

Bordaberry, el manco: “Sanguinetti me cortó el brazo”

30.07.2019

MONTEVIDEO (Uypress) – Finalmente parece estar llegando el final (valga la redundancia) de la actuación política de Pedro Bordaberry, luego que tanto el candidato a la presidencia Ernesto Talvi, como el expresidente Sanguinetti, dieran por tierra con sus aspiraciones de abrir una lista al Senado. Con respecto a este último, Bordaberry afirmó que le cortó el brazo.

(Foto: Javier Calvelo/adhocFOTOS)

Pedro Bordaberry, que durante algunos años fue el líder indiscutido del Partido Colorado, parece estar llegando al punto final de su carrera político, o por lo menos de una etapa de ella.

Tiempo atrás había anunciado su retiro al finalizar este período legislativo, pero luego de las elecciones internas se mostró dispuesto a encabezar una lista al Senado, a efectos de lo que encargó diversos estudios de opinión pública e inició contactos.

Sin embargo, tanto el electo candidato Ernesto Talvi, como el derrotado expresidente Sanguinetti le hicieron notar la inconveniencia de tales pretensiones. "Uno no puede presentar una lista para apoyar a alguien que no lo quiere", dijo Bordaberry en respuesta a las "sugerencias" de los dos referentes colorados. De acuerdo a algunas visiones sobre el tema, con la no presencia de Bordaberry se pretende mostrar un alejamiento del coloradismo de las posiciones más derechistas, que hoy se han volcado hacia Manini.

Bordaberry se mostró molesto con los dos dirigentes colorados, y dio a conocer detalles de reuniones que mantuvo con ambos.

En una declaración difundida a través de Twitter, Julio María Sanguinetti dijo que "no es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones de Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aun con acuerdos y con desacuerdos", y apeló a que es "momento de sumar y no fragmentar".

En la mañana de este martes, en el programa Desayunos Informales de Canal 12, Bordaberry afirmó que el comunicado difundido por Sanguinetti "es muy triste". "Sanguinetti me cortó el brazo y eso no se hace. Me dolió mucho lo que hizo", reafirmó, parafraseando a las expresiones del Dr. Jorge Batlle cuando consideró haber sido traicionado por Sanguinetti.

"Sanguinetti había hablado conmigo antes, diciéndome que estaba bien que no participara en la interna, pero que era necesario que luego sería conveniente que yo saliera: me lo dijo y me lo pidió, que después de junio saliera a apoyar al partido. La noche de las internas fui a la casa del partido. Talvi me llamó 'hermano de la vida', elogió mi trabajo en el Parlamento", contó.