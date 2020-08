Carlos Vivas; Homero Bagnulo

El mundo no es lo que era¿Bien atado?Elegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto, ¿almas en pugna?No quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockCovid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

El dulce sabor de vivir menos y peor. Nuevas y mejores evidencias en contra del consumo de bebidas azucaradas

Carlos Vivas; Homero Bagnulo

31.07.2019

Se ha publicado recientemente una muy importante investigación, tanto por su metodología como por sus conclusiones, en relación al consumo de las bebidas azucaradas. Si bien el estudio se realizó en los EE.UU de América consideramos que en líneas generales puede ser globalizado a la mayoría de los países occidentales y muy posiblemente también a nuestro país.

El tópico en consideración fue el consumo de bebidas azucaradas (B. A.) y también se evaluaron las bebidas artificialmente azucaradas (A.A), o sea aquellas en que se utilizan edulcorantes artificiales y que en nuestro medio habitualmente conocemos como dietéticas, de bajas calorías o libres de azúcar. Las B.A, incluidas cubrían el amplio espectro de las carbonatadas y las no carbonatadas, las bebidas colas, cafeinadas o descafeinadas, otros refrescos no colas, las bebidas energizantes (a las que frecuentemente se le agrega alto contenido de fructuosa, sucrosa), jugos concentrados, limonadas u otras bebidas frutadas. Los jugos de fruta sin agregados no fueron considerados B.A. La dosis unitaria considerada fue de 12 onzas, lo que corresponde a 236 cm3, o sea el habitual contenido de los envases corrientemente utilizados en el país donde se realizó el estudio. Se dividió la población en 5 grupos según consumieran, 1)- una medida o menos al mes. 2), dos a cuatro medidas al mes. 3) dos a seis en la semana, 4) una a dos medidas diarias y 5) más de dos medidas diarias.

La población en estudio se constituyó por 80.647 mujeres extraídas de un grupo de nurses a las que se le realiza un seguimiento desde 1976, y un grupo 37.716 hombres seguidos desde 1986 y que también son profesionales de la salud. Dichas poblaciones no presentaban al inicio del estudio ni diabetes, ni enfermedad cardio vascular ni ningún tipo de cáncer. Los resultados provienen de un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Publica de Harvard y se publicó en Circulation el 30 de abril 2019. ( Long- Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults) cuyo primer autor es V. Malik. Desde hace tiempo se conoce que el consumo de B.A. ha estado asociado con el aumento de peso y obesidad, y además con mayor riesgo de diabetes tipo II, de enfermedad coronaria y de stroke. Sin embargo, no se había estudiado en forma adecuada la relación entre B.A. y mortalidad, de allí la importancia de los datos que aporta el estudio en cuestión.

El seguimiento fue de 34 años para el grupo de nurses, las que sufrieron 23.432 muertes (4.139 cardiovasculares y 8.318 por cáncer) y durante 28 años para el grupo masculino, donde se documentaron 13.004 muertes (3.757 cardiovasculares y 4.062 por cáncer). En ambos grupos, aquellos con mayores ingestas de B.A. presentaron una tendencia a ser más jóvenes, con menor actividad física, mayor tendencia al tabaquismo y mayor ingesta calórica total y de carnes rojas y alimentos procesados. Dadas estas características se realizaron análisis estadísticos que permitieron considerar por separado estos factores de riesgo.

El consumo de B.A. se asoció significativamente con un incremento en el riesgo de mortalidad en ambas cohortes, tantos hombres como mujeres. Comparado con aquellos que consumían menos de una medida por mes, las mujeres que consumían más de dos medidas por día, tenían un 63% mayor riesgo de muerte. Para los hombres con similar consumo, se estimó la mayor mortalidad en un 29% . Después del ajuste por factores ligados al estilo de vida (fumador, alcoholista, actividad física, historia familiar de diabetes o infarto del miocardio, etc), la asociación de consumo de B.A. y mortalidad se atenuó a aproximadamente un 30% para el grupo de nurses. Un ulterior ajuste de acuerdo a factores dietéticos (vegetales, fruta, granos, carnes rojas y ultra procesados, etc), atenuaron también la asociación, pero sin embargo la mortalidad persiste con significación estadística, siendo mayor en un 21%. Los autores calculan que cada incremento diario de una medida, aumenta el riesgo de muerte en un 7%. El consumo de B.A. se asoció significativamente con el incremento de mortalidad de origen cardiovascular. Los consumidores con más de dos medidas al día, presentaron un 31% mayor riesgo de muerte por esta causa. En este caso, el incremento de una medida por día, incrementó el riesgo en un 10%. También se comprobó una asociación, si bien más modesta, entre consumo de B.A. y mortalidad por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. El cáncer de mama se asoció con el sexo femenino, mientras que el cáncer de colon se incrementó tanto en hombres como en mujeres.

En cuanto al consumo de las A.A., las asociaciones con mortalidad global y con mortalidad cardiovascular, fueron moderadamente positivas y solo para los consumos elevados (más de dos medidas diarias). Después de ajustar por la incidencia de condiciones intermedias (hipertensión, diabetes tipo II, enfermedad coronaria aparecida durante el seguimiento, etc) la asociación se atenuó y sólo permaneció significativa para el grupo femenino. Surgió una interacción con el sexo que se observó para mortalidad total pero no para mortalidad cardiovascular. De allí que los autores consideren necesario ulteriores estudios antes de extraer conclusiones en lo referente a las bebidas artificialmente azucaradas. Pese a lo que popularmente se comenta, no surgió ninguna correlación entre las A.A. y la mortalidad por cáncer.

¿Que ha permitido corroborar este estudio?

En dos muy amplias cohortes con seguimientos prolongados y con una excelente metodología, se documentó una asociación positiva entre el consumo de refrescos azucarados, con la mortalidad global. También se comprobó una respuesta dosis-dependiente, vinculada a la mortalidad cardiovascular, por lo que se puede concluir que a un mayor consumo diario de estas bebidas, se asocia un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. También se demostró una asociación, aunque de menor entidad, con la mortalidad por cáncer. En cuanto al consumo de bebidas que utilizan edulcorantes artificiales, hubo una asociación positiva con la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular, pero no con la mortalidad con cáncer. Esta tuvo significación estadística únicamente para el grupo femenino y en los grupos con elevados niveles de ingesta. Por tanto, serán necesarios futuras investigaciones para confirmar este último hallazgo. Esta peligrosa asociación entre B.A. y cáncer de mama se ve ratificada por una investigación realizada recientemente en Francia, donde se siguió a 100.000 personas durante 10 años. (Sugary drink consumption and risk of cancer: results from NutriNet-Santé prospective cohort, BMJ, 2019)

Estos resultados apoyan firmemente las recomendaciones y políticas vinculadas a las limitaciones en la ingesta de bebidas azucaradas. La ingesta de bebidas con edulcorantes artificiales, podrían utilizarse en reemplazo de las azucaradas en aquellas personas que son consumidores habituales de estas últimas, pero considerando que, por los datos de este estudio, los refrescos libres de azúcar deben ser consumidos con moderación. Las políticas y recomendaciones oficiales deben continuar apelando a la reducción y limitación en el consumo de bebidas azucaradas, y promover acciones significativas, poniendo especial énfasis en el consumo de aguas, ya sea carbonatadas o no, eventualmente saborizadas con jugos de fruta no azucarados.

Otro comentario en el mismo número de Circulation, (Alice Lichtenstein,: Last Nail in the Coffin for Sugar- Sweetened Beverages) añade otro aspecto también de enorme importancia. Pese a los conocimientos sobre los efectos adversos de estas bebidas, así como de algunos alimentos, (ácidos grasos trans) no se han acompañado con un cambio en los comportamientos de las poblaciones. De allí que la tarea más difícil será promover la motivación hacia la elección de las conductas más sanas. Necesitamos por tanto entender qué determina la elección de las bebidas azucaradas como aporte fundamental de calorías y qué estrategias permitirán enfrentar con éxito estas decisiones de la población. Como bien dice esta última autora "hemos identificado un problema, pero ahora necesitamos focalizarnos en un esfuerzo concertado para solucionarlo en forma permanente."

Y también se ha publicado en estos días (junio 27, 2019, J. Falbe, M. Harmel, Soda Tax Has a Big Impact on Consumption of Sugar-Sweetened Beverages. Medscape Diabetes), una evaluación sobre los impuestos al consumo de bebidas azucaradas en 2 ciudades de EE.UU. En Berkeley el impuesto a estas bebidas determinó que en los vecindarios de menores ingresos, el consumo disminuyó alrededor de un 50%. Esa suma "increíble" de ingresos generados fue volcado a programas de educación y de salud publica y se calcula en 9 millones de dólares. Por su parte en Philadelphia la reducción en el consumo fue de 38%. Allí los ingresos por este impuesto se dedicaron a financiar educación preescolar para familia de bajos ingresos. Estos últimos autores consideran a estos impuestos una manera de enfrentar el desproporcionado márketing que reciben bebidas y comidas no saludables. Es de esperar que políticas de largo aliento vinculadas a este desafío sanitario puedan reducir la prevalencia de obesidad, diabetes tipo II y enfermedades cardiometabólicas.

Finalmente lo que nosotros nos preguntamos, es porqué en las distintas actividades ( maratones, festivales, etc) dedicados al desarrollo de políticas para enfrentar el cáncer de mama, se insiste tanto en la detección precoz (mamografía) y tan poco o nada en la recomendación de no consumir bebidas azucaradas. ¿Es acaso por evitar enfrentar los intereses comerciales de las firmas proveedoras de estos refrescos? O porque detrás de algunas de estas actividades hay también grupos de interés (farmacéuticos, de diagnóstico, etc)? O tal vez ambos.