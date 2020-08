William Marino

El mundo no es lo que era¿Bien atado?Elegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto, ¿almas en pugna?No quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockCovid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¿En serio o en broma?

William Marino

31.07.2019

Las elecciones internas terminaron bien o mal según con el cristal con que se mire, pero la pregunta mayor puede venir para los frenteamplistas. ¿En serio o en broma?, hablan algunos, tal vez muchos, con respeto a determinadas cosas.

¿Se terminaron las internas o comienza la interna? En el tema de la militancia; del Programa; ¿si se debe o no realizar PROPAGANDA al viejo estilo de la izquierda? En caso de realizarla quien la debe de realizar, el militante o empresas privadas. ¿Si la comunicación e información es lo mismo que la propaganda? ¿Si el pintar un muro hoy, es más o menos importante que un WhatsApp? El salir a recorrer un barrio para ESCUCHAR a los vecinos, no es muy bien visto por muchos dirigentes, a los cuales "hay que rogarle para que vayan a un comité". Cuando se les ha pedido en tiempos no electorales, las contestaciones son muy fuleras. El Frente Amplio debe de perder para dar alternancia en lo político en el gobierno, porque así es la democracia, dicen otros cuando las preguntas vienen por medio de algunos periodistas. Entonces la otra pregunta: ¿Porque los colorados pasaron 93 años en el gobierno y en ningún libro decía, ni dice que debían de perder, porque eso era la democracia? Muchas cabezas de dirigentes frenteamplistas han cambiado, su manera de pensar y de proceder, "aunque aun así seguimos siendo mejores que la derecha rosada, eso sin lugar a dudas" decía un viejo militante.

Un dirigente, esos de primera línea, escribía en "Boletín" del 24 de marzo del 2012 un articulo bajo el título de "Cuando ganando, perdemos". El articulo comenzaba con esa frase y seguía: "existe una clara contradicción entre un gobierno que hace las cosas bien, en general y un partido político que no logra avanzar". Este articulo termina con esto: "debemos de acortar la distancia entre los dirigentes frenteamplistas y la gente, entre el gobierno y las organizaciones sociales, bastante mal trechas por cierto, lograr la independencia necesaria de la fuerza política, para traer los reclamos y preocupaciones de la sociedad, aunque no coincidan con el gobierno y levantar las obras que este realice, para que se conozcan y sobre todo que se comprendan. Para que no siga el divorcio entre lo que hacemos y la percepción que la gente tiene de ello".

Estamos a más de un mes de las internas y a menos de tres del las que duelen, las nacionales, poco y nada en este primer mes pos electoral. En los últimos días, parece que la maquina frenteamplista a encendido sus motores, pero aun no ha comenzado andar. Porque hay cosas que se dicen o mejor dicho se hace, pero no se hacen, porque se hizo o mejor dicho no se realizo. Así lo resumía Cantinflas en sus discursos filosóficos. Hoy hay cosas que ya ni se entiende, pues primero se vaciaron los comités a lo largo de los últimos años, luego cerramos los locales, no se salió a las calles por NO saber qué hacer, más que nada la gente de las bases, resultado se fueron para sus casas. Pero hoy los queremos traer por medio del Quilt, un instrumento que pocos o casi nadie de los militantes sabe lo que realmente es. ¿Esto es en serio o en broma? ¿Pensamos realmente que esto es la solución a la baja votación de junio y con este instrumento traeremos la militancia nuevamente? Hoy se ha llegado a decir que los militantes, los pocos que van quedando no han dado todo en las elecciones internas. Que los comités están muy venidos a menos, muy debilitados, que casi nadie sale a crear clima en las calles con pintadas, carteleras, reparto de volantes o folletos explicativos. No se sale a pintar los colores Rojo, Azul y Blanco porque muchos de nuestros dirigentes los han querido eliminar, NO han podido, pero lo desean, muchos los demuestran con hechos. Una de las maneras más fácil es no entregar recursos, seguro porque no hay, no existen, el tema seria porque NO hay recursos, aunque aún no se sabe si esto es en serio o en broma. Ya en octubre del 2014 decíamos: es cada día más difícil pedirle a los compañeros que vengan a una pegatina, a repartir un volante, atender el reparto de listas, es difícil atraerlos a una pintada o colocar un pasacalle. ¿Por qué será? Hoy ver una bandera o una balconera en casa de familia es un poco difícil, pero más raro aun es ver un pegoteen en un vehículo. Los comités no se vaciaron de un día para otro, fue todo un proceso que se fue dando, pero no solo por la falta de militantes, sino también por la falta de dirigentes en los comités. ¿Qué va a suceder el 25 de Agosto, día del comité de base? ¿Que se realizara, quien va a ir? Y seguimos con preguntas en serio, nada de bromas, porque en serio se llueven muchos comités, más que nada en lugares alejados del centro. Los comités, al decir de un compañero, son cada día más fríos e inhóspitos, pues alejamos nuestras ideas de solidaridad, fraternidad y amistad entre nosotros. Los dirigentes dejaron de escuchar al vecino, pero también al militante de base. Nos queda muy poco tiempo, apenas 88 días, para revertir estos temas y esto no es broma es en serio.