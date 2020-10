Los 75 del PeronismoUn caso de "numerofobia"Triste que en Cuba ya no sobreviva ni el caféEl Segundo Ciclo Antineoliberal en América LatinaDía Nacional de la Construcción, una ventana al futuroEl irredentismoAuditame que me gustaHistorias Reales. Capitulo 37. A la vuelta del corredor de la puta vida, al encuentro de la puta muerteLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadPensar al Frente de otra maneraPresencia mundial del armamentismo israelí al servicio de una geopolíticaPerón, el peronismo, el debate continúa. Te encuentras en:

CANELONES

Fuerza Renovadora presenta lista 1312738: Rodrigo Amengual encabeza a diputados

29.09.2019

MONTEVIDEO (Uypress/JWLegaspi)- El próximo lunes 30 de setiembre, en el local central de quienes apoyan a Mario Bergara, sito en Cerro Largo 1886, desde las 19:30 hs, se presentará oficialmente este nuevo acuerdo electoral y político, que prioriza el seregnismo, la democracia y la renovación en Canelones.

Entrevistamos al primer candidato a diputado de dicha lista, Rodrigo Amengual, natural del departamento de Canelones, de 28 años, estudiante de Sociología, y pese a ser tan joven, con una extensa experiencia política, marcada por el servicio y la gestión, enfocada a los problemas del departamento.

Hasta diciembre de 2018 estuvo vinculado a la lista 2121, de Asamblea Uruguay, que representó en diferentes instancias: en 2010, con 19 años, fue electo Concejal por el Municipio de Atlántida, en lo que significa el vínculo "de un vecino con una responsabilidad de intentar coordinar y vincular" con las demás instancias de gobierno y los propios vecinos. Según sus propias palabras, "una experiencia muy importante" ya que pasó de disfrutar la ciudad como un joven más, a ocuparse de "pensar la ciudad desde la planificación y el desarrollo".

Posteriormente, en 2013, el entonces intendente, Dr. Marcos Carámbula, lo convocó para trabajar en el equipo de dirección, como director de "Comuna Joven", que se encarga de las políticas de juventud de la intendencia, siendo el integrante más joven del gabinete municipal. Esto le permitió recorrer el departamento y conocer de primera mano las preocupaciones y las visiones de los jóvenes, en un territorio muy heterogéneo, que abarca realidades muy dispares, como la productiva y rural, además de la costera y turística, que ademá,s ha tenido, desde hace años un marcado crecimiento demográfico, en especial, en Ciudad de la Costa (segunda ciudad del país) y Costa de Oro, proceso que conoce en profundidad, ya que nació y vivió en esas zonas, dónde "durante 50 años los gobiernos de los PPTT no habían invertido en servicios", y hoy, según él mismo destaca, "dispone de una amplia gama de servicios, que aunque insuficientes aún, marcan una diferencia muy importante con el pasado: iluminación de calles, obras de saneamiento y pavimento".

De este período gestionando políticas juveniles destaca la experiencia acumulada, y una visión de Canelones (que posee 30 municipios, con una gran diversidad de realidades) como una síntesis del país todo en un territorio más pequeño.

En 2014 fue electo diputado suplente por Asamblea Uruguay, con una "curiosa" particularidad: ser el diputado electo más joven del país, con 23 años, y "estuvo 2 años sin poder ejercer la responsabilidad, por la inhibición constitucional que fija en 25 la edad para ejercer como diputado. "Es parte de una constitución de otra época", afirma, y agrega: "es una contradicción. A partir de los 18 años estás capacitado para ejercer tu voto, podes integrar una lista y demás, pero no podes ejercer los ámbitos de responsabilidad". "En lo personal es un desafío importante y una preocupación, porque estamos convencidos de la construcción de una sociedad inclusiva, una sociedad que le dé un rol a todos los sectores que la integran, sin distinción de género, orientación sexual, religión, visión política e ideológica, e incluso generacional. Por lo tanto, vamos a hacer los mayores esfuerzos por generar espacios generacionales, pero hay que tender a cambiar ese aspecto de la Constitución".

De ese período como diputado recuerda su primera participación en una Asamblea General, donde le tocó hablar en representación de la bancada de diputados y por el Frente Amplio, en el homenaje por los 40 años del asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini: "Una experiencia muy importante, no sólo por ser la primera vez que hacía uso de la palabra en el recinto, sino también por expresarse sobre los temas que tenía que hablar, Derechos Humanos, la memoria, la lucha y la participación del pueblo contra la dictadura".

Y remarca: "Uno cuando habla, desde determinada responsabilidad o rol, debe tener una coherencia y una responsabilidad con la historia. Si uno tiene la oportunidad de vivir en democracia y ejercer una determinada responsabilidad, que se da en un marco de acumulación histórico, uno debe tener muy presente, que para estar sentado allí, o integrar una lista, o hablar frente a un micrófono, hubo otros que dieron la vida para que eso sea posible. Y en este caso, dos personas, una, Zelmar, con la que compartía la visión política, y otra, Gutiérrez Ruiz, que pertenecía a otra fuerza política, pero que era un demócrata y eso nos unía"...

José W Legaspi: Una época que no viviste... y aprovecho preguntarte, frente a lo que marcan las encuestas, en una aparente realidad parlamentaria sin mayorías para gobernar, como diputado, vas atener que apelar al diálogo y la negociación, "tender puentes" hacia otras fuerzas políticas para tratar de sacar adelante proyectos de ley, ya que no dispondrías de las mayorías que sí hubo hasta ahora...

Rodrigo Amengual: Primero que nada, hay diferencias políticas e ideológicas muy grandes, por eso no vamos todos los partidos en una misma expresión, y de ahí la diversidad de propuestas. Nos diferenciamos. Lo central, para mí, es que nos definimos profundamente democráticos, por lo tanto, con la sociedad, con los movimientos sociales, con los partidos y sus expresiones electorales que se muevan en el marco democrático, diálogo, cercanía y conversación, siempre. La base de la democracia es la tolerancia entre diversos y el respeto entre diversos, respetando las opiniones. Precisamente, en atención a esto que te digo, te agrego que nos definimos seregnistas, reivindicamos la mirada en el otro y la verdad en el otro. Defino al político, como un servidor público. Si nos apartamos de eso, creo que estamos fallando. Si somos servidores públicos, la prioridad es la calidad de vida de la gente, que puedan tener las condiciones para desarrollarse, para crecer, para ser felices, y eso implica que los gobernantes tengamos la responsabilidad de ejercer de la mejor manera, porque nuestras decisiones impactan en la vida cotidiana de la gente, y una buena decisión o una mejor decisión, impacta de mejor manera en la vida de los uruguayos. Entonces, con aquellos que eligen el camino democrático, diálogo siempre, aunque discrepemos. Con lo que se aparten de ese camino, cerraremos filas y estaremos en veredas distintas. Siempre en el marco democrático, pero buscando lo constructivo.

JWL: Uno nuca rehuye la confrontación de ideas, eso es un plano....

RA: No claro, es sano..

JWL: ... que favorece la democracia y la diversidad, sobre todo en la expresión parlamentaria, que es dónde se conjuga más...

RA: Claro, incluso en nuestra propia organización uno no busca la homogeneidad de pensamiento. es constructivo que coexistan miradas distintas, experiencias y crecimientos distintos, no todos sabemos de todo, no todos podemos hacer todo. Creo en los proyectos colectivos sobre los individuales, y se crece, escuchando incluso, visiones distintas aunque no sean compartibles.

JWL: Hablamos antes del servidor público. ¿Se puede ser servidor público 25 años, aferrado a una banca, o se puede decir, lo soy uno o dos períodos y después me dedico a mi profesión o actividad particular? Es decir, el diputado Rodrigo Amengual, electo, ¿aspira a resolver su vida con esa banca parlamentaria, o ejercerá uno o dos períodos y luego dará paso a otros jóvenes?

RA: Me hiciste acordar muchas cosa, entre ellas algún compañero que estuvo 25 años en esa responsabilidad y va por un nuevo período...

JWL: Ojo, no cuestiono eso. En el pasado, se entregaba una medalla en la cámara a quién cumplía los 25 años de legislador... Era otra época, ahora, si uno plantea renovación y mayor diversidad que refleje la sociedad, corresponde que si uno lucha para que los jóvenes tengan acceso a ese recinto, luego dé un paso al costado , para que sigan accediendo "nuevos jóvenes", ¿no?

RA: Con respecto a esa visión de servidor público, uno se debe a la sociedad y tiene una responsabilidad, cuál sea, institucional o las que me ha tocado tener, o las que pueda llegar a tener, y el centro es la sociedad y la gente. No hacer un proyecto personal de vida. El proyecto es de la gente, es en función de la gente. La "eternidad" no es buena en ningún ámbito de la vida, y creo que se puede construir desde muchos ámbitos. El parlamento no es la única manera de construir.

Creo en la política y creo en el Estado. El estado tiene que tener un rol muy activo en la sociedad, lo que no implica que no haya otras maneras de participar en la misma, el rol de los movimientos sociales, de la sociedad organizada, es fundamental. Ahora, creo que también es fundamental que se generen espacios para que diversas expresiones se puedan ir renovando, porque el mundo va cambiando, va pasando por etapas distintas, y en lo personal, por ejemplo, en 10 años pasé por tres experiencias distintas. Ni me quedé como concejal, ni me quedé en el ejecutivo de la intendencia.

Yo renuncié a la 2121 y renuncié a la suplencia y a ejercer la banca.

JWL: Esa es una cuestión ética, personal...

RA: Si vemos la última legislatura, el frente perdió la mayoría parlamentaria y ha pasado de todo. Y yo entiendo que si uno pertenece a una organización, se afilia, y la gente lo vota, en determinado contexto, se debe a la organización y al colectivo, y pasa que ya no lo representa, o uno no se siente representado por la organización, y da un paso al costado, debe renunciar. Eso lo hicimos...

JWL: Viste que hay dos bibliotecas, y la Constitución dice que la banca pertenece al legislador, no al partido político...

RA: Ese es el marco legal y es así.

JWL: Por ejemplo, en ese sentido, cuando se fue "el voto 50", Gonzalo Mujica, que renunció a la banca, nadie sabe con cuántos votos propios llegó (iba en un lugar bien abajo y salió raspando en la lista del MPP) ni se sabe con cuantos votos se fue..

RA: En mi caso yo no era cabeza de lista... El tema tiene más que ver con la zona de confort y cuando uno renuncia a ciertas posiciones. Yo renuncié a un sector que, en aquél momento, era la segunda fuerza. Y era el primer suplente, tenía 27 años, incluso me preguntaron: "¿para qué vas a renunciar si tenés 27 años y estás en una organización política?", y respondí, precisamente, por qué es político. hay una definición política, y ya no te sentís parte de ella, hablo de Asamblea Uruguay, donde me acerqué buscando una manera de hacer política, reivindicando un perfil seregnista, una manera de ver el mundo y las cosas, y luego de unos años, lo que nos había llevado allí, nos convocaba desde el espacio de Mario Bergara. Donde entendemos que estamos convocados a construir una nueva expresión política, una nueva manera de hacer política, a impulsar nuevos liderazgos a varios niveles, a construir algo distinto.

Cuando renunciamos a Asamblea Uruguay le dijimos a quién le teníamos que decir los motivos, las cosas, en primera persona, a José Carlos Magia y a Danilo, y si bien somos profundamente críticos y autocríticos, que es parte del "ser de izquierda", que no debemos perder nunca, pero tampoco vamos a hacer ninguna acción que desgaste ni debilite al Frente. La renuncia fue con mucho cariño, pues compartimos muchos años, y nos vamos a volver a ver, pero queríamos construir una alternativa distinta , desde la cual darle una dinámica más cercana a la gente, que apueste a la renovación generacional, a varios niveles. Y por eso nos fuimos.

JWL: La renovación, además de biológica, ¿debe ser ideológica?

RA: Y no cualquier tipo de renovación, ni en un sentido ni en otro. Nosotros elegimos a Mario Bergara desde el primer momento. A Mario no lo registraban las encuestas, o lo registraban muy bajo porque estaba en ese proceso de lanzar su candidatura. Y no era "nos vamos a un espacio que tiene todo armado" sino que vamos a iniciar, desde el pie, un nuevo proceso. pero además lo hicimos porque estamos convencidos de que Mario reúne una mirada seregnista que implica la reivindicación de esos valores que nos legó Seregni, que, para mi. son "los frenteamplistas"...

JWL: ... decir lo que se piensa y hacer lo que se dice...

RA: Exactamente. Muchos de los mejores valores fundacionales del frente se expresan en el seregnismo, por eso suscribo esa definición, pero además hay que darle una mirada actual, al mundo y al Uruguay, que no son los mismos del 71. Tampoco Uruguay es el del 2002 y el Frente tampoco es aquél. hay que tener una nueva mirada del mundo, donde necesitamos renovar los liderazgos a todos los niveles , pero necesitamos actualizar la mirada del mundo y la sociedad, que nos demanda cosas distintas.

JWL: ¿Por dónde pasaría esa actualización ideológica para ustedes?

RA: Creo que es una construcción colectiva, no puede pasar sólo por nuestra concepción. Hay que generar condiciones para dar ese proceso en el conjunto del Frente Amplio, y que en ese proceso estemos incluidos todos. ya no estamos en medio de la Guerra Fría, China es una super potencia, y antes no lo era, la región ha cambiado en los últimos 15 años de manera muy marcada, y también el Uruguay. Ya no tenemos un país destruido, sino un país que realizó reformas, que tiene columnas sólidas, que ha avanzado en agenda de derechos, por ejemplo, y que ahora tiene que dar un salto, cualitativo y cuantitativo, en las mejoras de las políticas que impliquen una mejora en la calidad de vida de la gente.

Los desafíos del Uruguay tienen que tener una mirada actual, incorporando desafíos nuevos, porque la sociedad cambió.

JWL: ¿Qué desafíos te propondrías vos?

RA: Hay que profundizar las reformas que hicimos en el primer gobierno, cuando se reconstruyó un Uruguay destruído. Con reformas base, muy claras, en salud, en economía...

JWL: Hubo una que no se hizo, ¿no?. La reforma del Estado, que era muy importante para las otras...

RA: Si, si, tenemos un atraso en eso. Hay una oportunidad. Siempre en las crisis o cuestiones pendientes hay oportunidades. Hay que tener la capacidad de leer esa oportunidades, incluso las dificultades, y transformarlas en nuevas oportunidades. Uruguay tiene que hacer una transformación en el Estado. Para que mantenga su rol, hay que incorporar la tecnología para mejorar la eficiencia. Hagamos un Estado más eficiente, que siga teniendo un rol fundamental, que garantice las posibilidades de desarrollo, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los uruguayos, pero que además genere y articule un salto en eficiencia.

JWL: Perdoná que sea insistente con la renovación ideológica. Está bien, es correcto que sea llevada adelante "por consenso", por citar a Seregni, ya que no puede ser algo parcial o de un sector, pero, en la mirada internacional, ¿pasa por seguir apoyando regímenes como Venezuela, Nicaragua o Cuba, o pasa por trazar un eje a partir de la democracia, como fundamental para el ser humano y su realización, con libertad de expresión y derechos políticos?

RA: Defendemos la democracia, no sólo en Uruguay. En el mundo. No justifico ningún avasallamiento de las libertades en ninguna parte del mundo. También entiendo que hay complejidades y que hay actitudes. Yo no justifico actitudes equivocadas de quién se dice de izquierda, y tampoco una actitud "conveniente" de alguien de derecha. Uno no puede cuestionar la democracia siempre y cuando no me favorezca. Y ha pasado en muchos casos donde se cuestionan determinados gobiernos, de determinado pelo político, principalmente de izquierda, y cuando la oposición gana, "ahora si hay democracia". Y después pierden y "ahora no hay democracia de nuevo". hay que ser cuidadosos con la institucionalidad y con las libertades de la gente. Eso es lo primero.

La actualización de la mirada del mundo, significa entender la complejidad, la diversidad, y hay que centrarse en algunos desafíos globales. La Humanidad avanzó muchísimo en la ciencia y la tecnología, pero en algunos rincones del mundo no se le ha garantizado un vaso de agua ni un plato de comida a la gente. Y para mi, que viva en Asia, en África, en América Latina es indistinto. Somos todos personas. Como persona de izquierda no distingo los problemas por los límites geográficos de un país.

Sobre la actualización, también te agrego algo un poco más pragmático. En el primer gobierno hicimos algunas reformas importantes, sentamos pilares fundamentales, en el segundo gobierno, se destacó el avance en la agenda de derechos, y hay que profundizarla. Hay que construir una nueva agenda de derechos. Hay que avanzar en la consolidación de lo hecho, y en la consolidación de otros derechos. Hablamos de la inhibición constitucional que no te permite asumir el cargo electivo hasta los 25 años. Quiero una sociedad que no criminalice a los jóvenes, como pasó en el 2014, que no los estigmatice. No podemos darle la espalda a los jóvenes cuando hay un porcentaje de los mismos muy por encima de los promedios nacionales, en lo que refiere a la pobreza y el desempleo. Tenemos que apostar a políticas que incluyan a todos los sectores de la sociedad y que dé respuestas. No puede ser que los jóvenes tengan los índices que tienen de pobreza y desempleo, o las dificultades que tienen para emanciparse y acceder a una vivienda. Los trabajadores con discapacidades, por ejemplo, tienen un nivel de desocupación más de 10 veces que el promedio de la sociedad.

Como sociedad no estamos teniendo capacidad para dar respuesta a estos temas. cambiemos y actualicemos la mirada del mundo, demos ese proceso de discusión con el conjunto de la sociedad y los compañeros frenteamplistas, y construyamos una nueva agenda. Hay que impulsar nuevas reformas, nuevas transformaciones, por ejemplo, democratizar el acceso a la cultura. La cultura es un derecho universal y es parte del desarrollo de las personas y de la educación. Tenemos que hacer grandes esfuerzos por incluir el acceso a este y todos los derechos.

El Uruguay no se funda con el Frente Amplio, el Batllismo fue muy importante en ese acceso a la cultura y la educación, tenemos que llevar adelante transformaciones que generen verdadero impacto y provoquen un acceso más democrático a la cultura.

JWL: La cita es el lunes. Cuando se presenta la lista 1312738 de Canelones en la sede central de quienes apoyan a Mario Bergara...

RA: En Canelones vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que Mario sea electo senador. Es fundamental provocar un cambio en el mapa político del departamento, que Canelones tenga una voz que nos represente a los canarios de una manera más activa. Si esa voz incluye una mirada generacional, mejor. Es necesario que Fuerza Renovadora, una expresión seregnista, tenga también expresión en la diputación del departamento.

Estamos trabajando en eso, nuestra lista es la 1312738, una expresión electoral que incluye a Banderas de Líber, Alianza Progresista, Compromiso Canario, Frenteamplistas Independientes con Bergara, la 1303, REFA, la lista 611, la 1789, y Frenteamplistas Independientes por la Ética, que nos juntamos, los que ya venimos caminando con Mario, con otros que apoyaron a otros candidatos en la interna, gente que hace 30 años que no hacía política, otros que vienen del FLS, y nos interesa contribuir a fortalecer la democracia, a un próximo gobierno del FA y a una renovación con la mirada que estuvimos conversando ahora.

Entonces, este lunes, una expresión seregnista de la Fuerza Renovadora en Canelones, presenta su lista, en Cerro Largo 1886, entre República y Arenal Grande, a las 19:30 horas, seguro que hablará Mario, y nosotros, y algunos compañeros más. Invitamos a que nos acompañen.