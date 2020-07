Fernando Gil Díaz

AMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¿Dónde están los niños?

Fernando Gil Díaz

30.09.2019

Hay cosas que pasan y no nos damos cuenta, y el tema de esta columna es uno de ellos. Algo que era común ver en las calles de Montevideo y ahora no, algo que significó una bofetada fuerte para un gobierno de izquierda que se propuso cambiar esa realidad y a ojos vistas lo logró.

Aunque no faltarán los que digan que fueron sustituidos por adultos, lo cierto y real es que ya no hay niños mendigando por las calles, ni haciendo malabares en los semáforos o desplegando tarjetitas en las mesas de algún boliche. Ya no están más, y la respuesta me surge de inmediato, los niños ahora están en la escuela y ese es un cambio trascendente para cualquier sociedad, cuyos efectos se verán a futuro y serán -seguramente- algo bueno para ese Uruguay que todos soñamos...



Cruzando el charco

Una visita a tierras argentinas generó la inmediata comparación con nuestra realidad, allende el Plata la actualidad marca un retroceso grande que nos trajo a la memoria esas estampas callejeras olvidadas por una sociedad uruguaya que pudo mutar esa realidad que nos interpelaba con urgencia. Hoy ya no se ven niños mendigando por las calles de Montevideo, ni en los comercios, ni viviendo en situación de calle; y cuando ocurren, se disparan las alarmas que imponen el rescate inmediato. Hay músculo generado para dar respuesta urgente a esas emergencias y así, los niños uruguayos, ya no encuentran refugio en las calles ni necesitan salir a mendigar o mostrar sus destrezas infantiles en las esquinas para hacerse de alguna moneda. Hoy la escuela los cobija y encuentran en ese espacio el rincón ideal que proteja y contenga sus necesidades básicas para crecer en igualdad de condiciones que sus coetáneos.



Es cierto que últimamente ha proliferado la aparición de personas adultas en situación de calle, y esa emergencia aún resta por resolverse, pero para ella también hoy se cuenta con otra musculatura que responde y asiste, no con la velocidad ni eficacia deseada pero hay salidas disponibles. Ese es un debe que nos debe interpelar en el corto plazo y más aún en vísperas de una elección en que se convierte en tema de campaña.



Pero aquellos niños que veíamos mendigando por las calles, o haciendo piruetas en los semáforos o limpiando vidrios, ya no están más. Ya no corren atrás de una moneda para parar la olla, ahora acuden a la escuela pública, a ese espacio de convivencia y generación de ciudadanía que brinda cobertura y atención en la etapa más fermental del ser humano, cuando más necesita de contar con nutrientes para su desarrollo y herramientas de conocimiento para su inserción social en el futuro.



Basta con cruzar el charco para apreciar los coletazos del neoliberalismo nuevamente activos, como si fuera una película repetida a la que no queríamos volver a ver. Allí está, enfrente nuestro, situaciones de tiempos pasados que no queremos ni podemos permitir que vuelvan a ser parte de nuestra geografía urbana. Están allí enfrente, comiendo de la basura, peleándose por un contenedor en busca de alguna proteína. Tristeza infinita provoca ver en lo que se convirtió "el granero del mundo" en tan poco tiempo.



Esas luces de advertencia están encendidas y las sirenas suenan fuerte, no las ve ni escucha quien no quiere. Hacer como el avestruz para esquivar el peligro no nos defiende del mismo, al contrario, nos deja expuestos sin espacio para preparar una defensa. El daño llegará si no somos capaces de darnos cuenta que por esa vía no llegamos a otro destino que ese que hoy padece el pueblo argentino.



Extrañamente hoy nada dicen los que celebraron el triunfo macrista de este lado del charco, su silencio no hace más que confirmar que el peligro está latente. Porque ninguno se ha desmarcado ni desdicho de lo que expresaron cuando todo era baile y champagne, hoy hacen mutis por el foro, pero su silencio aturde.

Hoy ya no tenemos niños pidiendo por las calles de Montevideo, y ese es un logro inocultable de estos 15 años de gobiernos frenteamplista. Hoy los niños viven y disfrutan su niñez. En esos niños está nuestro futuro. En esos niños se está construyendo el cambio cultural imprescindible.



Compararse con los que están mal no es un buen consejo, pero no deja de ser un ejercicio a practicar en tiempos electorales. Porque nos permite evitar esos mismos resultados a los que llegaron otros aplicando recetas que Uruguay abandonó. Hoy disfrutamos el rumbo impreso por un equipo económico que hizo un correcto manejo macroeconómico, que permitió desmarcarse de las pautas del FMI y adquirir deuda soberana para aplicar nuestras propias recetas consistentes en la ampliación de mercados internacionales y la dinamización del interno con la recuperación del salario de los trabajadores.



Todo -finalmente- se reduce a la economía, porque es esa actividad la que permite a un país, a una familia, a un individuo, generar recursos para subsistir y desarrollarse. Por todo eso es que hoy más que nunca debemos recordar esos tiempos pretéritos que nos dejaron aquellas imágenes, para no permitir que regresen.

Los niños uruguayos ya no están en las calles, y eso es algo que nos debe llenar de orgullo...

El hombre lo fue a buscar a la escuela, el perro acompañaba el viaje...

Fernando Gil Díaz