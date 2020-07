Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVIII, Nro. 805: Izquierda y ecología

05.10.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 7 titulando en su portada: 'Izquierda y ecología'.

Escriben en este número:

Miguel Castells, Erik M. Conway , Oscar Fernández Estrada, Chris Leadbeater, Biagio Quattrocchi, Naomi Oreskes, Pedro A. Prieto, Francesco Raparelli, Daniel Raventós, Michael Roberts, Elliot Sperber, Esteban Valenti, Eli Zaretsky



Izquierda y ecología

Por Esteban Valenti



Es un momento muy importante para analizar esta relación entre las diversas posiciones políticas y la ecología. Estamos en vísperas de elegir y definir el rumbo del país por 5 años. A eso se agrega la movilización en el mundo, sobre todo de jóvenes reclamando cambios en las políticas de protección y de agresión al medio ambiente.







Subsidios para pobres: ¿ciudadanía libre o suplicante?

Por Daniel Raventós



La mayor parte de la población de Cataluña, como cualquier otra zona de la UE, ha sufrido las consecuencias no ya de la "crisis económica", sino de las políticas económicas que los distintos gobiernos de Europa han puesto en funcionamiento desde hace casi 10 años. Políticas que fueron conocidas, con más o menos fortuna, como "políticas de austeridad". Austeridad es una palabra que intenta ser objetiva y al margen del conflicto social: una tontería no de las más pequeñas para intentar camuflar una variante de la lucha de clases desde arriba. Recordemos algunos datos ineludibles para entender de dónde venimos. En 2010 había, como ahora, un gobierno del PSOE.







Capitanes de industria

Por Elliot Sperber



De Melville, ¿conoces su Moby Dick?

¿Puedes creerlo?

Cuando el libro salió, a los críticos

no les impresionó demasiado.







Italia: La hora de la convergencia, el momento de la ofensiva

Por Biagio Quattrocchi y Francesco Raparelli



El gobierno Conte bis viene en primer lugar de Bruselas, no hay dudas, y expresa una contradicción nada apacible entre las élites económicas italianas. De Bruselas y Berlín dependerá su éxito: revisión del Pacto de Estabilidad; socialización de los débitos públicos; extensión continental del welfare; gobierno común de los flujos migratorios; Green New Deal. Pero el reformismo anunciado por Úrsula von der Leyden y Sergio Mattarella será la enésima traición a expensas de los pobres viejos y nuevos, en ausencia de robustas movilizaciones y huelgas europeas.







Thomas Cook: la quiebra del sueño del cosmopolitismo al alcance de todos. Dossier Socialist Worker

Por Chris Leadbeater



El colapso de la empresa de viajes Thomas Cook el lunes 23 de septiembre es la expresión de una cultura empresarial de saqueo.







El caso contra Obama

Por Eli Zaretsky



Durante el último debate del Partido Demócrata, CoryBooker, desafiando a JoeBiden, criticó las políticas de deportación de Barack Obama. Previsiblemente, aparecieron de inmediato artículos que defendían a Obama. Josh Marshall, director de TalkingPoints Memo, se mostró especialmente elocuente. Encuadró su defensa a modo de respuesta a un amigo que repetidamente me recalca el argumento de que la presidencia de Obama fue un desastre y que ‘los demócratas no pueden ganar hasta que no reconozcan ese hecho’. No conozco a Marshall, pero comparto el punto de vista de su misterioso amigo.







Cuba: Más allá de la coyuntura, el modelo de funcionamiento económico

Por Oscar Fernández Estrada



La cruda coyuntura se ha convertido en el centro de atención. El cerco económico estadounidense se regenera y expande, y aprovecha las debilidades estructurales de la economía cubana para agudizar estragos. La política gubernamental del patio se concentra, ineludiblemente, en la administración de los impactos y en la búsqueda de soluciones a corto plazo, pero también debe retomar la continuidad del proceso de Actualización del modelo económico, iniciado en 2011.







¿Una economía de rentistas?

Por Michael Roberts



La "financiarización" ha sido presentada por algunos economistas heterodoxos como la causa de las iniquidades y fracasos de las economías capitalistas modernas. Ahora se ha ofrecido una teoría adicional: la "renterización". En un artículo reciente en el Financial Times, su conocido columnista económico, Martin Wolf, ofreció este concepto como la explicación del bajo crecimiento de la productividad, la creciente desigualdad y la montaña de deudas en las principales economías.







“En el juicio del procés, el manejo de los instrumentos políticos ha sido frecuente”. Entrevista.



Miguel Castells (Busturia, Vizcaya, 1931) es un histórico abogado de procesados políticos.

Ejerció, entre otros juicios, en los consejos de guerra de diciembre de 1970 en Burgos contra activistas de ETA y en el de septiembre de 1975 contra militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Senador por Guipúzcoa durante la primera legislatura del régimen constitucional de la monarquía reinstaurada (1979-1982), por la coalición Herri Batasuna (HB), es autor de numerosas obras sobre represión político-judicial, entre las que destacan Consejos de guerra en España. Fascismo contra Euskadi (París: Ruedo Ibérico, 1976, firmado con el pseudónimo de Pierre Celhay), Los procesos políticos (de la cárcel a la amnistía) (Madrid: Fundamentos, 1977), El mejor defensor, el pueblo (Donostia: Ediciones Vascas, 1978) o Radiografía de un modelo represivo (Donostia: Ediciones Vascas, 1982). A principios de agosto conversamos con él sobre pasado y presente de la represión político-judicial en el Reino de España.







El gran depósito energético mundial, a punto de estallar

Por Pedro A. Prieto



El hipotético cierre del Estrecho de Ormuz puede desencadenar una situación dramática para los países dependientes del petróleo del Golfo Pérsico.







Mercaderes de la duda

Por Naomi Oreskes y Erik M. Conway



Cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad sobre el calentamiento global.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy