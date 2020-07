Dr. Guillermo Chiribao

La política de la cavernaSobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Historias Reales. Capitulo 21. La mano viene duraCubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Columnas Te encuentras en:

La pregunta de aquel niño: ¿Qué es un debate, mamá?

Dr. Guillermo Chiribao

04.10.2019

Sobre el debate Lacalle Pou-Martínez: anodino, apático y casi que sin gracia.

Juan, un muy querido amigo, psicoanalista de los de diván él, quizá por deformación profesional o acaso por haberse dedicado a los insondables misterios de la mente humana, al decir de un expresidente, cada vez que nos convocamos en interminables llamadas, para charlar de la realidad política, me insiste siempre con el tema del valor de lo genuino en la política.

O sea, aquello del sé tu mismo, llevado a los actores políticos del momento. Y mas de una vez hablamos de lo transparentes que han sido los últimos protagonistas de estos últimos tiempos, como los casos de Sanguinetti, Lacalle, Batlle, Vázquez o Mujica.

Aclaro que ese calificativo de genuino aplicado a los políticos, refiere a lo natural, a lo auténtico, a lo legítimo en oposición a lo falso, postizo o armado para la ocasión.

Y Juan se ha adentrado y mucho en el estudio de esos comportamientos, que parecen no tener ningún tipo de incidencia, en aquellos casos en los que las multitudes de igual manera aclaman, sin entrar en esos terrenos sofisticados del pensamiento.

Pero -hete aquí al decir de un connotado político de mis pagos-, siempre aparece el cangrejo abajo de la piedra, y a pesar de que se intente encubrir aparece la verdad, para decepción de muchos seguidores.

En muchos casos ha ocurrido lo mismo que pasaba con aquel consagrado animador de programas de niños, que mientras las luces de las cámaras estaban encendidas en el set, era todo amor, mimos y cariños, pero cuando se apagaban el gesto se endurecía y el rechazo era a los gurisitos dicen que era patente.

La pregunta entonces podría ser la siguiente: ¿a los votantes nos interesa conocer realmente al candidato en sus aspectos genuinos, en su naturalidad sin poses, sin impostaciones? ¿O acaso es mejor endiosarlos un poco para depositar en ellos nuestras esperanzas, en una especie de mundo de fantasías?

Ya se, rápidamente responderemos todos que sí que nos importa la honestidad, la transparencia y la sinceridad expresada por el candidato etc etc.

Pero, ¿saben qué? Me surgen muchas dudas sobre ello, si lo pienso ya no desde lo individual sino desde lo colectivo. Me da la impresión de que a mucha gente le gusta que les pinten un mundo ideal, color de rosas, en el cual todos vamos a ser ricos, sanos y hermosos.

Y creo que es por eso que hoy día nuestros actuales políticos y políticas están casi que enteramente jugados a esos aspectos y a la cosmética pura y dura.

Lacalle - Martínez en cadena

Por diferentes motivos el debate convocó a mucha gente.

¿Cuánta? Al parecer la cifra es incierta.

Y si ello es incierto, lo es aún mas definir el perfil de cada persona que se sentó frente al televisor.

Por tanto lo mas probable, es quien pretenda tener la verdad absoluta en este tema, perderá.

Pero si hay perfiles predeterminados de antemano que nos podrían guiar a la hora de definir la utilidad o no del debate.

Un primer grupo

En el mismo incluiremos a los votantes de cada candidato convencidos.

Ellos y tal como incluso se vió en las redes o en la TV desde los locales partidarios, se sentaron frente al televisor, (en algunos casos con picada incluida o tortas fritas por las lluvia) tal cual barras bravas a festejar las jugadas y supuestos goles de su preferido.

Por tanto; estos espectadores seguramente aplicaron sus energías e imaginaciones para interpretar a favor de sus intereses partidarios cada gesto, furcio, frase, tartamudeo o equivocación en los datos.

Estaban y están convencidos.

Un segundo grupo

Los votantes decididos de otros candidatos. Seguramente asistieron al debate, con una predisposición a la crítica muchos de ellos incluso a partir del enojo motivado por la ausencia de su propio candidato.

Decididos para octubre, en el mejor de los casos orejearon algo para noviembre siempre y cuando esa decisión aún no la tengan definida.

Un tercer grupo

Cualitativamente quizá no sea importante. Pero cualitativamente, por lo que de antemano podrían influir en la formación de opiniones, estaría dado por los especialistas en políticas y afines, y periodistas.

Dentro de los primeros se vió un espectáculo interesante. Muchos en su período de zafra intentaron darle un sentido y una importancia al debate, que a estar por los resultados pensamos que ha sido exagerado. Pero bien se deberá considerar que no es nada mas ni nada menos que un acto de legítima defensa, reivindicando sus experiencias y conocimientos en el tema.

Se notó un desmedido esfuerzo por hacer gala de un jogo bonito, manteniendo una condescendiente equidistancia con los candidatos y manejándose con cuidado en el centro de la cancha, si arriesgar opiniones contundentes. Como que faltó algo mas parecería.

El otro grupo de los periodistas debe separarse necesariamente entre los que tuvieron la dicha de participar y los que no estuvieron.

Los primeros se mostraron radiantes al mejor estilo de presentadores de debates de los procesos electorales y show televisivos americanos.

Su trascendencia o no en este caso, es difícil de explicar. De todas formas debemos tener presente que no estamos ante un periodismo inquisitivo al estilo argentino, ya que por lo general pocas veces se ven entrevistas jugadas. Por tanto en la ocasión y al amparo del reglamento del debate, el aporte profesional fue mínimo. Como en la escuela se podría decir, que pueden y deben rendir mas.

El otro grupo está conformado por los que no participaron. Y como en la viña del señor, hay de todo. Pero es llamo la atención que en algunos casos fueron absolutamente duros con sus colegas y con el formato utilizado. No sin razón defendieron el prestigio y la dignidad de la profesión, señalando que los periodistas no deben estar solamente para controlar los segundos de un cronómetro y que por sobre todo, tienen la obligación con su público de preguntar y repreguntar tal cuál lo hiciera un ciudadano de a pie.

Un cuarto y último grupo

Los que prefirieron la previa de Boca River, o decididamente no les interesa debate alguno, ni elección alguna, ni políticas de nada.

Los desinteresados de siempre o quizá los desencantados de hace poco, no lo sabemos.

Y bien; ante este entreverado panorama con variados personajes y actitudes se deberá definir si ese debate con ese formato, contribuyo o no a formar opiniones, a decidir opciones o eventualmente a cambiarlas.

¿Qué nos dejó?

Y sinceramente soy biológicamente pesimista. Si bien histórico, si bien promocionado, si bien preparado, el contenido del debate fue anodino, apático y casi que sin gracia.

Luego del inicio prometedor, el debate cayo en lo que se podría llamar mas de lo mismo. En los escasos segundos disponibles, cada uno trató básicamente de acusar a su contendiente. Cruce de afirmaciones sueltas, que bien podrían hacerse en momentos distintos en entrevistas televisivas sin mucha pretensión de confrontación en vivo. Llegando al colmo de que el candidato oficialista, alzando un poco la voz, le dice a su oponente, "míreme a los ojos", cuando en realidad no buscó esa mirada, sino que se lo dijo a la cámara. En definitiva, le hablaron a los convencidos, sin arriesgar mucho.

Y por último, algo que seguramente será totalmente discutible.

La identidad de atuendos (trajes azules) no solo marcó el similar gusto de los asesores por la vestimenta, sino que marcó a mi juicio un posicionamiento muy coincidente en los temas profundos.

Si bien se cuestionaron algunos temas, algunas cifras y algunas soluciones, es evidente que en los temas mas importantes del páis no existieron diferencias notorias.

A mi juicio no se enfrentaron dos proyectos diferentes, a lo sumo se enfrentaron dos estilos.

En los temas fundamentales no existieron grandes diferencias. Por ejemplo:

UPM.- la mayor inversión privada y pública de la historia que determinará un grado inadmisible de endeudamiento para futuras generaciones, ni siquiera entró al debate, salvo una referencia confusa de uno de los candidatos, acerca de la creación de puestos de trabajos genuinos según dijo, cosa que es inaceptable dado que la obra no durará mas de dos años. Pero en realidad nada mas dijeron.

ECONOMÍA. En general si bien mostraron algunas diferencias no surgió un solo planteo que seriamente nos indique cambiar las cuestiones básicas estructurales del sistema que se viene desarrollando por lo pronto desde la salida de la dictadura.

ASISTENCIALISMO. Retoques para mejorar y su mantenimiento.

SEGURIDAD. A pesar de los cuestionamientos en el fondo se notaron coincidencias, siendo al parecer un tema fundamental para asegurarnos la tranquilidad, el pedido de cédulas en la calles y el retorno a las comisarías barriales. Ambos de acuerdo. Sobre las causas del delito y posibles acciones para atacarlas poco y nada

SALUD. No se notaron diferencias importantes en los discursos de los candidatos, seguramente en cada programa existirán retoques a lo actual y poca cosa mas.

VIVIENDA. Se vio la defensa de lo hecho y la criticas a lo que falta con el reconocimiento expreso del aumento de asentamientos, pero las acciones concretas y determinantes no aparecieron.

Y así se podría seguir con todos los temas, que hacen a la cuestión del gobierno y al futuro del país.

Sin dudas y tal como algunos pensadores prestigiosos pregonan, la Política, con mayúsculas, ha muerto.

Ya poco importan las ideologías, los programas, los discursos, lo auténtico y genuino. Parecería que el show, el marketing y las luces del espectáculo se apoderaron de la escena y los asesores juegan sus partidos con mas protagonismos que los candidatos.

Me llamó mucho la atención, ver en un canal que no tenía tandas, como entre cada segmento, entre los analistas, estaba una Sra. Con su laptop, haciendo un seguimiento minuto a minuto de las redes sociales, mensaje a mensaje, hashtag a hashtag, foto a foto. Y mas llamó la atención su comentario, cuando dijo más o menos algo así: "estos insumos son priortarios, para que los asesores entre cada segmento, le expliquen al candidato como debe modificar sus conductas o sobre que temas afirmarse, etc., etc". O sea; parecería que el discurso político y un debate profundo sobre el futuro del país quedará de ahora en mas a expensas de que puede pasar con los hashtag y el conteo de menciones positivas o negativas en las redes. Futuro complicado nos espera.

Complicado, porque ya no tendremos candidatos genuinos, espontáneos, naturales, haciendo gala de sus cualidades y conocimientos, vamos rumbo a tener algo muy parecido a esos algoritmos de Facebook que cada tanto nos ofrecen hoteles o cubiertas de autos, porque descubrieron que hicimos esa búsqueda reciente el en google.

En fin, cada uno tendrá sus preferencias y votará de acuerdo a su leal saber y entender a fin de mes, pero hay cuestiones preocupantes.

Por mi parte prefiero por ejemplo: aquel debate de la reforma constitucional de la dictadura en el cual en medio del humo entre los defensores de la dictadura Bolentini y Viana y los demócratas Pons Etcheverri y Tarigo. Allí de ninguna parte existieron confusiones cada cual defendió sus posiciones sin mirar el rating ni la encuestadora automática, el país se jugaba algo muy importante.

En ese caso al desaparecer el humo del set televisivo en todos nos quedó la sensación de que el tema era fundamental para el país.

En el caso del otro día al apagarse las luces al menos a mí me quedó una extraña sensación de vacío.

Debemos esforzarnos y mucho para no darle la razón a Sandino Nuñez cuando dice: "Es como el famoso cuento de Arthur Koestler en el que el verdugo decapita con un golpe tan certero y prolijo que la cabeza del condenado queda exactamente en su lugar; el reo entonces se queda muy quieto, sabiéndose muerto y temiendo que un pestañeo o el menor gesto hagan que su cabeza ruede por el suelo. Entre el golpe que decapita (la tragedia que ya ocurrió) y el momento en el que la cabeza caerá al suelo (el eco de lo que ya ocurrió, el simulacro siempre a punto de ocurrir), se prolonga la vida póstuma de alguien que ya no tiene historia, ni lenguaje ni tiempo. Y ahí estamos ya desde hace mucho."

ESPEREMOS PODER TENER DERECHO A NUESTRA PROPIA HISTORIA, NUESTRO LENGUAJE Y NUESTRO PROPIO TIEMPO. DEPENDERÁ DE NOSOTROS.

Publicado en ComunidadRKB