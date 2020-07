Memorial de Ex Presas Políticas: Se instaló la piedra fundamental

AMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

“LAS MUJERES CONSTRUIMOS HISTORIA DEFENDIENDO LA VIDA”

Memorial de Ex Presas Políticas: Se instaló la piedra fundamental

04.10.2019

MONTEVIDEO (Uypress)- Este jueves fue colocada la piedra fundamental para la construcción del Memorial de Ex Presas Políticas, que llevará el nombre “Las mujeres construimos historia defendiendo la vida”, que será erigida en el Espacio Julia Arévalo, ubicado a unos metros del Edificio Artigas y frente al Palacio Legislativo.

Placa de la Memoria. Foto: Radio Uruguay

El memorial, resuelto por la Asamblea General, empieza a hacerse realidad semanas después de que la Junta Departamental y la Intendencia de Montevideo autorizaron la construcción, que también cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República, como recuerda La Diaria.

La iniciativa fue promovida por una treintena de ex presas políticas en conjunto con la Asociación de Ex Presos Políticos (Crysol), organizaciones sociales y militantes de los derechos humanos. Lo que reivindican es la necesidad de que exista un memorial que "identifique y reconozca por parte del Estado uruguayo los aportes de las mujeres en las luchas" durante el período comprendido entre junio de 1968 y marzo de 1985, según aseguran en un texto que fue difundido durante el acto. Pero, además, aspiran a que el memorial quede instalado en un lugar emblemático del país y representativo de la democracia -como es el entorno del Parlamento- "a fin de transmitir a las generaciones venideras un mensaje de paz y de esperanza en la no repetición del terrorismo de Estado".

La elección del lugar fue celebrada por Nélida "Chela" Fontora, quien en nombre del grupo de ex presas políticas dijo durante la ceremonia que no querían que el memorial se edificara frente a lugares de detención, "donde quedaron las paredes manchadas de sangre de compañeras y compañeros". La militante aseguró que la decisión de construir este lugar de memoria es fundamental porque las mujeres "siempre estuvieron presentes a lo largo y ancho de la historia" y muchas "entregaron sus vidas por un mundo mejor, justo y solidario", pero fueron "invisibilizadas durante años". "Fuimos muchas las mujeres que resistimos la dictadura cívico-militar. Pretendieron quebrarnos con las torturas, con las violaciones, con el manoseo de nuestros cuerpos, pero no pudieron. Hoy, con los rostros diferentes, llenos de arrugas, mitigados por el dolor, seguimos andando", afirmó Fontora, entre los aplausos de sus compañeras. "Fuimos una generación comprometida, con sensibilidades diferentes, con inserciones políticas y sociales diferentes, pero en todas nosotras había algo en común: la lucha por nuestros derechos y los derechos de todas y todos", recordó.

Por su parte, el secretario general de Crysol, Enrique Chalar, destacó la construcción del memorial como un logro de la sociedad civil y dijo que constituye "un nuevo avance del Estado", que a su entender "continúa asumiendo sus obligaciones, las que marcan las disposiciones constitucionales, las normas de derechos humanos en general y muy especialmente la resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas", que en su principio 22 refiere al derecho de las víctimas de violaciones del Estado a conmemoraciones y homenajes. Al mismo tiempo, Chalar pidió que la Justicia "cumpla su cometido de investigar, esclarecer y castigar" los delitos ocurridos durante la dictadura para asegurar que no vuelvan a repetirse, "especialmente cuando no hay obstáculos legales para que se actúe, aunque el poder económico y mediático de los criminales siga operando y presionando desde las sombras y desde los centros militares".

En representación del Estado hablaron la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la senadora frenteamplista, Patricia Ayala, y la presidenta de la Junta Departamental, Adriana Barros. La ministra Muñoz hizo énfasis en los memoriales como "recordatorios" y "gestos de reparación que la sociedad delega al futuro" y que "le señala a las nuevas generaciones de mujeres que la lucha por la democracia y por la Justicia es válida". La senadora Ayala, en tanto, recordó a su madre, quien fue presa política, y pidió no olvidar a las niñas, niños y adolescentes que, como ella, vivieron el dolor "desde otro punto de vista y desde otro sentir" al tener a su madre y a su padre presos. Barros, por su parte, resaltó la represión y violencia que sufrieron las mujeres "en su doble condición de luchadoras y mujeres". "La construcción de este memorial es reconocer su lucha y honrar su compromiso con la defensa de la democracia", aseguró, antes de cerrar, con la voz entrecortada: "Sus voces ya no son silenciadas, ellas hablan. Nuestras voces hablan por ellas también".