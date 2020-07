William Marino

AMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Los ataques sin razón de Facebook

William Marino

04.10.2019

Las dos últimas notas escritas por mi me han llevado a varios dolores de cabezas. El primero de ellos, problemas con Facebook, hermosos ejemplares del fascismo moderno que me han cerrado o bloqueado una página, de Facebook, la de "William Juan Marino Brandon", Los títulos de ambos artículos son: "Las benditas encuestas" y "Un fundador del Frente". Siempre se ha dicho que el escribir algo, o más bien sobre algo, puede terminar molestando a otro, por más verdades que se les diga.

Hace ya mucho tiempo que la derecha nada admite y otras personas NO entienden que los tiempos han cambia y mucho. Los golpes de estado ya no se realizan con la fuerzas de las armas. Se realizan de manera distinta, sino miremos a Brasil. ¿Cómo llego al poder Bolsonaro? Mintiendo, engañando, comprando gente y asesinando gente. Usando las redes sociales teniendo, teniendo la seguridad de que no serian bloqueados ni eliminados. Otro tanto ha sucedido en Argentina, en Colombia o en México, por solo nombrar algunos países de América.

Sé que no soy el único, "asesinado" en la eliminación de una página de una red social, lo cual no es para ponerse contento, sino para renovar más esfuerzos en denunciar a esos dueños de las Redes Sociales. Por eso digo los fascistas de Facebook. Pues ellos son los que me han eliminado unas 30 páginas sobre diversos temas, políticos, sociales, culturales y históricos. Es a través de mi página de facebook que podía entrar para leer y ver que se opinaba en unas 250 páginas tanto sindicales como políticas, culturales o sociales. Por otra parte perdí contacto con mis 5.000 amigos, aunque los fascistas de facebook, siguen preguntando y preguntando. El cambio de contraseña ha sido en forma constante, según ellos para asegurarse que soy yo. Los que dirigen facebook lo que realizan es un constante abuso de poder, pero el fascismo que ellos representan es así. Esperemos y veamos qué me dicen o si me cierran mi nueva cuenta.