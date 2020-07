Fernando Gil Díaz

Atrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.La política de la cavernaVenezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Historias Reales. Capitulo 21. La mano viene duraCubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el año25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Están ahí

Fernando Gil Díaz

08.10.2019

Y la tierra nuevamente habló, dejó salir el grito hecho hueso, los terrones -que arroparon la injusta muerte- se abrieron para dejar escapar la verdad y parir a otro de sus hijos desaparecidos.

La mentira quedó al desnudo -una vez más- para propinar una brutal bofetada a los mitómanos contumaces que siguen negando el terrorismo de Estado. Otros, hacen silencio, son los que arriesgaron brutales comentarios que se dieron de narices con la realidad y aquellas raíces se removieron para dejar salir a los compañeros muertos. Nada dicen ahora y hacen bien, es el mejor comentario que pueden realizar quienes nada hicieron por seguir buscando. Hoy, hay un compañero menos desaparecido, pero siguen faltando otros por los que debemos seguir buscando hasta que no quede ninguno. Y hay que hacerlo por la simple y soberana razón de que están ahí...





La verdad empuja



Lo negaron siempre, ocultaron la verdad y en su lugar instalaron muchas mentiras que se han ido descartando ante la evidencia manifiesta de los hechos. Ellos, nuestros compañeros, uruguayos como nosotros, están ahí, esperando poder gritar al viento su última existencia.



Los responsables de estos crímenes evitaron todo atajo que pudiera acercar al destino final de cientos de uruguayos detenidos desaparecidos que siguen siendo objeto de búsqueda. Incluso se negaron a la propuesta que el cura “Perico” Pérez Aguirre les ofreció en su momento otorgando el secreto de confesión para revelar el destino de los uruguayos muertos y desaparecidos. Sin embargo, primó la soberbia consigna de “antes caer de espaldas que de rodillas” que vomitara un Goyo Álvarez en la previa a su detención para cumplir castigo por crímenes que aún siguen impunes.



En estos días de contiendas electorales muchos especularon con la aparición de restos en el Batallón 13, fieles a una postura de dar vuelta la página como si eso cerrara las heridas abiertas y sangrantes de la incertidumbre por el destino de nuestros compatriotas desaparecidos. Tamaña especulación tuvo su caldo de cultivo en las redes sociales, principal espacio donde la impunidad campea en este Uruguay pos moderno.



Hasta hubo quien se atribuyó el mérito de haber propiciado el hallazgo desempolvando un testimonio que rápidamente fue desmentido, a pesar de la claque que siguió aplaudiendo.



Quien no recuerda aquella frase de Larrañaga a poco de iniciar el primer gobierno del Frente Amplio cuando dijera que “Vázquez prometió remover hasta las raíces de los árboles, y lo único que removió fue la tierra y no encontró nada” (La República 6/12/05). A los pocos días se produciría el hallazgo del primer cuerpo, que luego se sabría correspondía al Esc. Fernando Miranda.



En 2006 salieron a la luz los restos de Ubagesner Chávez Sosa en una chacra de Pando; “en los años 2011 y 2012 fueron encontrados -enel Batallón 14- los restos del maestro Julio Castro y del comerciante Ricardo Blanco Valiente respectivamente, ambos detenidos y desaparecidos en plena dictadura militar” (LaRed21).



La búsqueda continúa



Todavía guardo en mi memoria la imagen de Javier Miranda cargando la urna con los restos de su padre saliendo de la Facultad de Derecho, una imagen en la que muchos nos identificamos cargando a nuestros viejos en el último recorrido de su vida. Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente en ese momento, cuántos recuerdos, cuántas imágenes que habría querido compartir con su padre, ese que fue un ausente obligado que se hacía presente entonces para tener un lugar donde poder honrar en paz su memoria.



Eduardo Bleier era odontólogo, estaba casado y tenía 4 hijos cuando fue secuestrado, torturado y asesinado – según consigna La República este 8 de octubre. Estuvo detenido en el centro clandestino de la OCOA (Organismo Coordinador de Actividades Antisubersivas), también conocido como “Infierno Chico”; luego fue trasladado al “300 Carlos” en el predio del Batallón 13 del Ejército. Hasta ahí los datos ciertos que se conocieron por los informes presentados por la Comisión para la Paz (2000-2003). Porque luego, el mismo informe daba cuenta del destino final de Bleier, diciendo que “fue intensa y continuamente torturado, falleciendo entre el 1º y el 5 de julio de 1976, aproximadamente. Luego el mismo informe de la Comisión refería que sus restos habrían sido exhumados… incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos… y arrojados finalmente al Río de la Plata”. FALSO de toda falsedad!! A ese nivel de cinismo llegaron, inventando un destino que desestimulara la búsqueda, esa que no cesó ante la voluntad del único gobierno que tuvo verdadera voluntad de buscarlos. Hoy la verdad sale a la luz y desenmascara la omertá vigente, renovando la férrea intención de seguir buscando hasta que no quede ninguno.



Imagino sentimientos encontrados, difíciles de digerir, estampas que piden espacio para recordar lugares y tiempos compartidos con esos ausentes que empiezan a recuperar su lugar en nuestro tiempo demostrando que estaban ahí.



Así como siguen estando -seguramente- los cientos de compañeros que aún resta por conocerse su destino final, ese lugar en suelo uruguayo -porque sabemos que están acá, en algún lugar- y que más temprano que tarde llegaremos a desenterrar su existencia.



No hay terrón que admita tanta impunidad, la tierra se hace grieta para dejar escapar la verdad que implora justicia para ellos y sus familiares. Mientras quede uno de nosotros en pie no renunciaremos a su búsqueda y lo haremos por la sencilla razón de que sabemos que todos y cada uno de los desaparecidos, están ahí...



