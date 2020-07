Es falsa la foto que vincula al FA con carteles que dicen: 'Sí a los chorros’

Atrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.La política de la cavernaVenezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Historias Reales. Capitulo 21. La mano viene duraCubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el año25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Es falsa la foto que vincula al FA con carteles que dicen: 'Sí a los chorros’

09.10.2019

MONTEVIDEO (Verificado.uy/Uypress)- Se viralizó en las redes una imagen con varias personas posando con un cartel de fondo blanco que enuncia: "SI A LOS CHORROS. La seguridad nos da miedo". Este contenido, que en menos de una semana superó las 700 interacciones, es falso.

Se viralizó en las redes una imagen con varias personas posando con un cartel de fondo blanco que enuncia: "SI A LOS CHORROS. La seguridad nos da miedo". Este contenido, que en menos de una semana superó las 700 interacciones, es falso.

En la publicación viral se manipuló la foto original que usa el colectivo del No a la reforma, para su campaña contraria a la propuesta Vivir sin Miedo del senador nacionalista Jorge Larrañaga. En la imagen original están las mismas personas que en el posteo de Facebook, pero los carteles que levantan dicen: "NO A LA REFORMA. El miedo no es la forma". Además, la imagen alterada tiene un zócalo con los colores y símbolos del Frente Amplio (FA) y la bandera uruguaya, los que nunca fueron parte de la publicación original.

Consultada por Verificado.uy, Mariana Rodríguez, una de las voceras de la organización No a la Reforma, afirmó que el colectivo tenía conocimiento de esta viralización falsa, y detalló que las imágenes originales se tomaron en un encuentro que se organizó a principios de marzo.

"Las fotos las sacamos en una jornada en el Parque Rodó cuando recién estábamos arrancando (la contracampaña). A todas las personas que les sacamos la foto obviamente les dijimos que iba a ser para subirlo a las redes, había gente que estaba en el parque tomando sol, nos acercamos y estuvieron dispuestos, y hay otras personas que son integrantes de la articulación", dijo la vocera.

Sobre la presunta vinculación del colectivo No a la reforma con el FA, Rodríguez dijo que no existe vínculo con el oficialismo, ni con ningún otro partido de la oposición. "A nosotros nos relacionan con el FA y la eterna pelea que damos es que no estamos asociados a ellos, ni somos políticos partidarios. No tenemos nada que ver", aseguró.

Sobre la reforma

La reforma constitucional impulsada por Larrañaga propone la creación de una Guardia Nacional conformada por 2.000 efectivos militares, la habilitación de los allanamientos nocturnos con previa autorización de un juez, la instalación de la cadena perpetua revisable para delitos graves y el cumplimiento efectivo de las penas sin posibilidad de obtener beneficios liberatorios para ciertos delitos.

Este conjunto de propuestas será plebiscitado en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre, tras haber alcanzado en febrero las 407.000 firmas que la Corte Electoral exige para habilitar la consulta popular. Para que la reforma sea aprobada, la iniciativa deberá sumar mayoría absoluta de los votos emitidos en esos comicios.

Este chequeo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

Verificado.uy