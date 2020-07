Alberto Fernández: “Cristina Kirchner va a tener cero injerencia en el armado del Gabinete”

¿Ficción? El virus totalIrracionalidad abrumadoraRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoHistorias Reales. Capítulo 22. La radio tras la rejaApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa culpa siempre será nuestraLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el año25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaCovid 19: ¿engendro natural o político?Los virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Alberto Fernández y Cristina Kirchner/Infobae

Orilla vecina

Alberto Fernández: “Cristina Kirchner va a tener cero injerencia en el armado del Gabinete”

10.10.2019

BUENOS AIRES (Infobae) – El candidato del Frente de Todos analizó la campaña electoral y criticó con dureza al gobierno de Mauricio Macri: “Causó un desastre económico, le pedí que cuide las reservas y pierde 100 millones de dólares diarios”. También habló del tema Venezuela: “La cantidad de gente que emigró da cuenta de una situación muy crítica”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo esta mañana un amplio repaso por el escenario político y cuestionó severamente al actual gobierno nacional por las políticas económicas que implementó. Además explicó el rol de Cristina Kirchner en la estructura que está conformando para su posible llegada a la Casa Rosada.

Al ser consultado sobre la participación de la ex jefa de Estado en el armado de su futuro (y eventual) gabinete, Fernández fue contundente: "Va a tener cero injerencia", respondió en la entrevista que le realizó Luis Novaresio en radio La Red. "Es una pregunta recurrente, un tema que no me inquieta en lo más mínimo. Ahora, si la pregunta es si voy a trabajar con ella, es sí, porque es una mujer con ocho años de experiencia, y una dirigente de envergadura que puede ayudar mucho", amplió.

En relación a la situación del país, sobre todo en materia económica, puntualizó que el gobierno de Mauricio Macri "terminó con tres o cuatro precios de dólar, con el contado con liqui subiendo; hay un desbande muy grande. Lo único que le pedí cuando hablamos es que cuide las reservas y parece que lo hiciera adrede; está perdiendo 100 millones de dólares diarios. Espero que dios no permita que siga haciendo lo que está haciendo".

En este punto, comparó la actual crisis económica del país con la salida de la convertibilidad, en enero de 2002. "Cuando miro el presente siento una suerte de deja vu, siento que estoy volviendo a entrar en la Casa de Gobierno en mayo de 2003, porque Macri ha generado un escenario similar al que generó la salida de la convertibilidad en la Argentina. Cuando mirás aquellos años se generó un aumento sustancial de la pobreza, de la desocupación, igual que Macri; se generó una devaluación del 400%, ahora Macri hizo una devaluación del 500%, y las reservas eran de entre 10 y 11 mil millones de dólares, que es lo que Macri con mucha suerte va a dejar en diciembre".

"El país está virtualmente defaulteado", consideró Fernández, y agregó: "Es una situación de enorme gravedad, aunque el Presidente está de caravana dando discursos y no se da cuenta. No sé si alguna vez se dio cuenta del desastre que hizo, es inconmensurable".

Durante otro pasaje de la entrevista, el ex jefe de Gabinete durante la gestión de Néstor Kirchner se refirió a Venezuela y un posible cambio en la política exterior de Argentina en el caso de ganar las elecciones. "El problema no es dónde está Argentina, si está o no en el grupo Lima, sino lo que dice. Uno puede estar allí y pedir que ayudemos a Venezuela a encontrar una salida y no promover una intervención como lo ha hecho una parte del grupo de Lima", analizó.

En este sentido, amplió: "Hay que intentar que los venezolanos encuentren una salida, porque el informe de (Michelle) Bachelet, la cantidad de gente de emigró, dan cuenta de una situación crítica, que se potencia por un bloqueo espantoso que hace más difícil la situación. Si generan un bloqueo para generar hambre no vengan con ayuda humanitaria, es una canallada. Tenemos que hacer algo para que Venezuela recupere el diálogo, para que las instituciones funcionen y los venezolanos puedan volver a su país, por eso mi posición es parecida a la de México y Uruguay".

Por otro lado, a poco más de tres semanas para las elecciones, y a pesar de señalar que "ninguna elección se define hasta que se cuente el último voto", se mostró confiado en repetir el resultado de las últimas PASO, donde el Frente de Todos se impuso con comodidad al oficialismo. "En las primarias hubo una enorme diferencia, las encuestas dicen que esa diferencia se amplió, y la idea es tratar de conquistar la adhesión de la mayor parte de los argentinos", dijo. "Veo que las encuestas parecen decir que no habrá segunda vuelta", reafirmó.

Ante la consulta sobre su eventual equipo en el caso de imponerse en los comicios, y más allá de la definición sobre el rol de Cristina Kirchner, Fernández destacó las figuras de Florencio Randazzo, Daniel Arroyo, María Eugenia Bielsa, Gustavo Beliz. También a Roberto Lavagna, que compite asimismo por la presidencia. "No tengo complejos de inferioridad, quiero un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir, eso lo aprendí de Lavagna", señaló.