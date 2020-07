Héctor Musto

Uruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!¿Ficción? El virus totalIrracionalidad abrumadoraRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

La última joyita de Lacalle Pou: el limitacionismo al ingreso a la educación terciaria

Héctor Musto

11.10.2019

Si hay algo de lo que siempre estuvimos orgullosos los uruguayos, fue que el acceso a la educación (primaria, secundaria, terciaria) fuese sin límites: cualquiera que hubiese terminado lo "anterior", podía ingresar al paso siguiente.

Fue una conquista histórica. Que claro está, no fue de "un partido", por el contrario, y por suerte, fue consensuada por la sociedad, por todo el sistema político, y llevada adelante más allá de qué partido estuviese en gobierno.

Hubo una única excepción, y fue en dictadura. Y recuerdo que no se aplicó en todas las facultades. Se aplicó en Medicina, dónde durante varios años hubo un concurso para entrar. Y eso llevó a que durante esos años, con alguna excepción (que siempre la hay), quienes lograsen entrar fuesen los hijos/as de clase media para arriba, que viniesen de colegios privados, que se pudiesen pagar la "preparación para entrar" y dar el concurso con mejores posibilidades. O sea, fue el clasismo retrógado más recalcitrante. Y fue tan repudiado, que ni siquiera sobrevivió a toda la dictadura ni a la intervención.

Y ahora, en democracia, hay un candidato a Presidente, Lacalle Pou, que pretende resucitar esa perversidad. Textualmente afirma "Me parecen justos los mecanismos de ingreso y selección. Si además se tienen otras herramientas, como la educación a distancia". O sea, y hablando en español, los que por razones familiares (ajenos a ellos, por supuesto, porque la accesibilidad a los mejores centros de educación secundaria depende obviamente de la situación económica familiar y no de su capacidad) podrán acceder a la educación terciaria en forma directa. Ellos y ellas, los privilegiados, podrán ir "físicamente" a clase, quedar después de la misma conversando con los docentes, interactuar con otros estudiantes, con lo enriquecedor que todo esto es. Los que no, podrán mirar las clases por internet. Algo así como ese viejo grito tribunero que dice "esto es para el manya (o el bolso, de acuerdo a la tribuna) que lo mira por TV". Patético. Lacalle Pou, desde su soberbia clasista, no entiende nada de lo que es la enseñanza. Sobre todo terciaria, y más aún, universitaria, en la que el contacto diario, hasta en los corredores (y lo digo no solamente como ex-estudiante sino como docente que lleva más de 30 años en la Udelar). O peor aún, lo entiende y lo sabe. Porque, respetando su inteligencia, debe saber (o debería) que la educación a distancia sirve y es útil, y la usamos en determinadas circunstancias, pero tiene sus enormes límites. Por poner dos simples ejemplos: ¿se puede hacer un experimento de laboratorio en biología, física, química... a distancia, por internet? ¿Se puede hacer una "salida de campo" on line?

Creo firmemente que Lacalle Pou no es tonto. Sabe que no. Que no es posible. ¿Iría el candidato blanco, o alguno de quienes lo asesoran, a un médico recibido on line? ¿A un médico recibido "a distancia"? ¿Mandarían él y sus asesores/as a sus hijos a una institución de educación terciaria (o secundaria) en el que los docentes fuesen solamente formados on-line? No, no lo haría. Todos sabemos que no. Y él, en primer lugar, no lo haría.

Entonces, ¿por qué lo plantea? En mi opinión, por tres motivos. 1) Quiere reducir el presupuesto de la enseñanza. El FA lo aumentó significativemente, él lo quiere bajar. Porque no es prioritario. Es parte de su futuro "ajuste fiscal". 2) Le molesta el "tufillo" de esa "gentuza" que, gracias al FA, es la primera generación en su familia en la Universidad. Hoy son más del 50%. Y sin dudas muchos de ellos lograrán su título terciario. Y que hayan "licenciados" y "doctores" como él que provengan de sectores menos pudientes, le molesta. Es un tema de clase social, ¿verdad Lacalle? ¡Cómo te molestaría si un día tuvieses que laburar en serio, en la vida real, y perdieses, como abogado, un juicio contra un colega hijo de un obrero de la construcción y una empleada doméstica! 3) Le molesta la democratización. Con todos los aciertos y errores, el FA está llevando la educación a toda la sociedad. Y vos seguís creyendo, como parte de educación, en que los "doctores" son hijos de "doctores pudientes económicamente". Y sobre todo, no querés discutir con obreros, trabajadores, con educación terciaria. No querés discutir proyectos de país con gente formada. Apostás a la ignorancia, para, como desde el fondo de la historia, seguir explotando en el medio rural (y en la ciudad) a los menos capaces. Y la cultura generalizada, te asusta. Porque en esa, perdés. Así que te entiendo. Sos un digno heredero de tu linaje. Y te guste o no, seguiremos con una educación terciaria abierta para todos. Sin limitaciones.

