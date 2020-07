Caso María y su hija: familiares dieron a conocer carta

Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Preocupación por poca información

Caso María y su hija: familiares dieron a conocer carta

14.10.2019

MONTEVIDEO (Uypress) – Los familiares de la niña, que el pasado viernes fuera entregada a las autoridades españolas, dieron a conocer una carta en la que manifiestan su preocupación por la situación de la niña.

(Captura Intersocial Feminista)

"Noni" como le dicen en el ámbito familiar, es la niña de siete años que el pasado viernes luego de una resolución judicial fue entregada a las autoridades españolas en la sede del consulado de nuestro país en Barcelona, y trasladada al pueblo donde vive su padre.

Ya el sábado pasó en la casa de su progenitor, y según se da cuenta desde su familia materna es muy escasa la información de que disponen, que se remite a un par de videollamadas que intercambiaron madre e hija durante el fin de semana.

"Necesitamos saber cómo está Noni. Queremos de alguna manera acercar nuestro dolor, pensamos en ella, en cómo estará ella" dijo una de sus tías en un encuentro con la prensa.

Desde la familia están preparando la apelación a la sentencia, aunque son conscientes de que el proceso puede ser largo.

Los hermanos de María (Camila, Martín y Andrés) leyeron una carta que la familia le escribió a Noni y que esperan que pueda llegar a la niña a través de los medios de comunicación.

Carta de la familia a Noni

Hola Noni, ¿cómo estás chiquita? ¿Qué estás haciendo ahora?

Nos contaron que ayer y hoy hablaste con mamá. Sabemos que estabas triste al principio, que lloraste, como hemos llorado todos acá en la familia en estos días. Como ha llorado tanta gente en todo el país, gente que nos ha acompañado en estos años y también gente que recién ahora pudo abrir los ojos. También sabemos que después te tranquilizaste y hasta te reíste un poco con mamá, que fuiste a pasear al parque, que el viernes te quedaste a dormir en casa de una amiga de tu padre y que ayer dormiste en la casa de él.

Pero hay muchas cosas que no sabemos y que nos tienen noche y día con el corazón en la mano. No sabemos con quién vas a pasar las noches, quién te cuida. ¿Alguien te está cuidando? Nos dijeron que la policía no lo está haciendo. Que te dejaron en la casa de tu padre y se fueron. También nos dijeron que quienes cuidan a los niños en España te dejaron sola todo el fin de semana. Te abandonaron.

Queremos contarte que estamos acá todos reunidos. Tus tíos, tus primos, tus tíos viejos también, toda la familia que tenés en Uruguay. Una familia muy grande. Una familia que tú sabés que te quiere muchísimo.

Llamamos a todos los periodistas que conocemos para que nos ayuden a decirte algunas cosas, porque no podemos hablar contigo.

Queremos pedirte perdón. Hicimos todo lo que pudimos. Todo. No hubo nada que no hiciéramos para que no te fueras de Uruguay. Y también ahí, mamá, los abuelos, tus amigos en el Consulado hicieron todo lo que pudieron para que no te fueras de ahí. Pero te fuiste. Te llevaron, mejor dicho. Gritaste mil veces, mil más, que no te querías ir. Pero vinieron unos señores a convencerte. Estuvieron un rato largo. Y vos les diiste: "No quiero irme, quiero quedarme con mamá". Hasta que uno se agachó y te dijo unas cosas al oído, bajaste la cabeza y te metieron en el ascensor. Y después te metieron en un auto y te llevaron a una comisaría. ¿Qué te dijo ese señor? Queremos que nos cuentes después.

Pero también te queremos decir que vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para que estés bien. Para que te cuiden las personas que te tienen que cuidar. Y para que te escuchen. Aunque no te quisieron escuchar acá. Aunque no te quisieron escuchar allá tampoco en los puntos de encuentro, donde unas señoras te querían convencer de que vieras a tu padre y tú siempre te negaste. Aunque no quieran seguirte escuchando, nosotros vamos a seguir apoyándote con la esperanza de que muy pronto alguien lo haga.

Nos contaron que cuando te enteraste, dijiste: "¿Cómo pudo hacerme esto esta jueza? Quiero hablar con ella. Todo el mundo sabe que los niños quieren estar con su mamá. ¿Por qué no me preguntan con quién quiero vivir?". No sabemos, chiquita. Hay gente muy mala en este mundo. Pero también hay gente muy buena, y con la ayuda de esa gente vamos a seguir peleando.

Nunca quisimos contarle a todo el mundo lo que te pasó. Pero había muchos que no te creían. Todavía hay, pero cada vez son menos. Hay muchos que sí te creen, y nuestra esperanza es que todo esto, todas las cosas feas que te pasaron y que ahora la gente sabe, puedan ayudar a otros nenes como tú a los que también les pasan cosas muy tristes. En todos lados. Allá y acá, en países pobres y países ricos. Muchos de esos nenes no tienen tanta gente que los ayude. Están solos con su sufrimiento y a veces no pueden dormir del miedo que tienen. Pero igual muchos de ellos salen adelante, a pesar de todo, a pesar de las cosas espantosas que les hacen, a pesar de que no los escuchan. Y vos vas a salir adelante también. Porque sos una guerrera, porque nunca te rendís.

El viernes pasado, cuando te separaron de tu mamá, ¿sabés que justo era el Día Internacional de la Niña? Antes había sólo del Niño. Ahora hay de los dos. Qué ironía, fue uno de los días más tristes de nuestras vidas. Pero rezamos todos los días por que tú estés bien, y que el próximo año, cuando se celebre de nuevo este día, tu situación sea mucho mejor que la de hoy.

Bueno, te mandamos un beso bien grande y un abrazo de oso de esos que a ti te gustan. Tus primitos te mandan muchos besos también. Dicen que tienen muchas ganas de verte.

Te amamos.