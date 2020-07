Jaime Secco

Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Reforma, ¿verdad que por las dudas mejor no?

Jaime Secco

14.10.2019

¿Verdad que usted no quiere que el gobierno de turno pueda entrar a su casa a cualquier hora?

I

Hoy gobiernan unos, mañana pueden gobernar otros. Quizá alguno no demasiado bueno. ¿Verdad prefiere que no? ¿Que, por ejemplo, no asalte su casa de noche algún comisario con quien se cruzó por cualquier motivo?

¿Verdad que todos nos sentimos más seguros si el Estado tiene límites en su trato con el ciudadano?

Para eso se incluyó el capítulo sobre derechos y garantías en la Constitución, para que el gobierno no pueda hacer cualquier cosa. Por eso mismo hay convenciones sobre derechos humanos. Y no son cosas particularmente de izquierda.

Una vez el gobierno le pasó por encima a la Constitución y muchos se acuerdan cómo nos fue. No cómo les fue a los chorros, que siguieron igual; cómo nos fue a todos, a los trabajadores más honestos.

Porque no se trata de los delincuentes, esos van a ir presos. Esos límites al despotismo, como decía Artigas, a "la veleidad de los hombres", están para proteger a quienes no son delincuentes. Como usted, que seguramente no lo es (incluso recordando que la defraudación fiscal es delito). Los presos van a ir presos cuando se pruebe que son delincuentes. Los demás no aceptamos prepotencia para nadie, por las dudas. Aceptamos que algunos nos gobiernen, pero no que nos opriman.

Y, de paso, si usted quiere mano dura, vote al Frente Amplio, que subió el número de personas encarceladas a alarmantes cifras nunca antes vistas, de más de once mil.

II

¿Verdad que no quisiera perder garantías y que con prepotencia el gobierno que sea lo condene a cadena perpetua? ¿Cadena perpetua? La Constitución dice que la cárcel nunca servirá para mortificar, sino sólo para la reeducación. ¿Dónde entra la reeducación en la cadena perpetua?

Y, como está demostrado que el aumento de penas no disminuye el delito, ¿qué sigue luego del aumento de penas y de la cadena perpetua? Claro: la pena de muerte. Ese será el reclamo de alguno para la próxima elección. Porque lamentablemente, seguirá habiendo gente mala en este valle de lágrimas.

III

¿Verdad que no quisiera que haya en la calle personas armadas de guerra matando gente porque no tiene idea de qué otra cosa hacer? Como en Río de Janeiro, donde desde que desplegaron tropas militares los asesinatos subieron 40% y buena parte del aumento son asesinatos por parte de militares y policías impunes; como la familia ametrallada en su auto al regresar de un cumpleaños, porque quien manejaba era afrodescendiente.

¿Verdad que mejor no?

Se podría haber entrado con tanques de guerra a Los Palomares. Seguramente habría habido muchos muertos. Pero ninguna banda se habría desarticulado, porque para eso se precisaba trabajo de inteligencia, no cañones.

IV

La reforma propuesta por Jorge Larrañaga parece tremenda, pero no sirve para nada. Solo era para posicionarse en esta elección. No sirvió ni para eso. Todos sus artículos son malas ideas que no quisiéramos que nos afecten a nosotros. Y eso es lo que importa.

Todos queremos vivir en paz, naturalmente. Pero para conseguir eso se precisan medidas que sirvan, no darle a cualquier gobierno la posibilidad de aterrorizar a quien no le guste.

La prevención del delito, ahora lo sabemos, se precisa empezar por entender qué está pasando. En 2018 hubo un récord de homicidios, 284, pero sólo un 4% sucedió en un local comercial, pese a la percepción que dejan los informativos. Están pasando otras cosas; un tercio sucedió en los hogares: están matando mujeres; las bandas criminales se matan entre ellos y hay que entender si es porque tienen menos mercado.

Se precisa una policía tecnificada, con un despliegue guiado por computadoras de inteligencia artificial y con un paciente trabajo de inteligencia que permita limpiar barrios enteros. Si uno hubiera entrado a Los Palomares tropas, con tanques y todo, podía haber habido muchas muertes,. pero no se hubiera desarticulado ninguna organización criminal.

La represión del delito, lo mismo. Los jueces hace años que disponen el allanamiento nocturno de bocas de droga, en el entendido de que al menos una parte de la casa no es un hogar, sino un comercio. ¿Para qué queremos más? Eso basta para los traficantes, ¿a quién otro queremos allanar de noche?

La tercera pata es la reinserción de los delincuentes. Si deja de haber reincidencia, algunos delitos bajaría hasta dos tercios. Recién estamos terminando con el hacinamiento carcelario. Hay mucho para hacer. Reeducar es una técnica compleja. Pero la cadena perpetua no es ninguna parte de esa técnica, por supuesto.

Ni hay ninguna teoría pedagógica que haya probado que encerrar a alguien en un cuartito durante muchos años lo transforma en un ciudadano ejemplar.

IV

En fin, hay que hacer muchas cosas.

Pero para vivir sin miedo lo que no tiene que hacer es permitir que los gobiernos de turno puedan pasar por arriba a los ciudadanos. No los elige para que lo maltraten.