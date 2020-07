Fernando Brum

Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Cinco desafíos para el 2020

Fernando Brum

14.10.2019

Un resumen de los principales desafíos a los que se enfrenta nuestro país en materia de innovación.

Este artículo presenta un apretado resumen de los que a mi juicio son los cinco principales desafíos que enfrenta nuestro país para la promoción de la Innovación. Algunas de las ideas también están relacionadas con otras dimensiones, tales como la educación y la promoción de la investigación; pero el artículo hace foco en la promoción de la Innovación.

Asimismo corresponde destacar que son opiniones estrictamente personales referidas a los desafíos de corto plazo.

1.- Capital Humano

La ingeniería tiene desempleo cero, sin embargo seguimos formando pocos ingenieros. Tampoco logramos atraerlos del exterior. Utilizo la palabra 'ingeniero' en el sentido más amplio: alguien capaz de aplicar tecnología en el sector productivo.

Por otra parte, tenemos grandes dificultades para lograr vincular en forma amplia y eficiente al sector productivo con la academia.

Estas líneas de diagnóstico bastan para identificar las siguientes propuestas:

1.1.- La enseñanza de la ingeniería debe ser priorizada

Con programas de becas que atraigan estudiantes.

Con programas que busquen atraer profesores a las áreas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Esto implica estímulos que podrían ser pagos diferenciales a profesores que trabajen en las áreas priorizadas.

1.2.- Necesitamos programas de atracción de ingenieros

Programas de educación atractivos para estudiantes de la región.

Programas de capital semilla que apoyen nuevas empresas creadas por nacionales o extranjeros. Existen algunos esfuerzos incipientes que deben ser incrementados.

1.3.- Necesitamos mejorar el vínculo del sector productivo con los investigadores

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) debe valorar los proyectos de articulación, los trabajos técnicos, las aplicaciones a patentes y trabajos de este tipo en igualdad de condiciones con la publicación de artículos científicos evaluados por pares. Necesitamos profundizar los programas de inserción de investigadores en el sector productivo, apoyando esta inserción tanto en empresas públicas como privadas.

2.- Regulaciones

Quizás la agencia reguladora más conocida del mundo es el Food and Drug Administration (FDA) de los EEUU. El FDA actúa en el ámbito de la salud humana. Destaco una frase de su Misión: "El FDA es responsable de mejorar la salud pública ayudando a acelerar innovaciones que hagan a los productos médicos más efectivos, seguros y accesibles..." ("FDA is responsible for advancing the public health by helping to speed innovations that make medical products more effective, safer, and more affordable..."). El FDA es un buen ejemplo de una agencia reguladora que acompaña los cambios tecnológicos y que se propone acelerar innovaciones.

Es necesario avanzar en el tema regulatorio a partir de las siguientes propuestas:

2.1.- Necesitamos Agencias que estén al día y que contribuyan a la innovación

En el área de la salud ni siquiera contamos con una agencia, la regulación es responsabilidad del MSP con grandes retrasos y falta de flexibilidad. Esto no es responsabilidad de los departamentos involucrados, sino de estructuras inadecuadas a los ritmos del siglo XXI. Otro ejemplo es el área de tecnología en las finanzas (Fintech): en 2005 en Londres comenzó a operar la empresa Zopa, una plataforma de préstamos 'persona a persona'. En Uruguay esta clase de préstamos se reglamentaron recién en 2018, sin que esté disponible un análisis comparado de nuestra reglamentación con otras, regionales o globales. Necesitamos Agencias con foco, con orientación a la innovación y con dialogo con la ANII. Por ejemplo ANMAT, la agencia argentina del área de la salud creó hace unos meses un Departamento de Innovación.

2.2.- Necesitamos áreas de experimentación

Muchos países o ciudades implementan áreas de experimentación (en inglés 'Sandbox'). En estas áreas se pueden realizar experimentos por fuera de las regulaciones habituales. En áreas de este tipo se experimentan los vehículos autónomos, nuevos protocolos de comunicación, y diversos tipos de tecnologías innovadoras. Seleccionar e implementar áreas de experimentación permitirá potenciar las empresas locales, y también atraer inversiones en sectores innovadores experimentales. Autorizar el trabajo en un 'Sandbox' también permite que el regulador adquiera experiencia acerca de las consecuencias derivadas de la regulación. Una regulación prematura puede asfixiar la innovación en un sector.

3.- Propiedad Intelectual

Uruguay es una 'isla rebelde' en un mundo que ha firmado el tratado de reconocimiento recíproco de patentes (PCT). Por ejemplo la India, Brasil y Cuba lo han hecho hace varios años junto a 149 países más. Esto hace que la Propiedad Intelectual (PI) patentada en Uruguay no esté protegida en el resto del mundo. La respuesta de los actores es patentar en el exterior, lo que tiene mayores costos y otras dificultades técnicas. Además, nuestros investigadores en general no reciben formación referida a la protección de la PI, y tampoco contamos con unidades de valorización eficaces que ayuden a los investigadores a transitar estos caminos en forma eficiente. Para avanzar en esta dirección es necesaria inversión, pero fundamentalmente son necesarios cambios legales y cambios culturales.

A partir de este apretado diagnóstico surgen las siguientes propuestas:

3.1.- Firma del Tratado y Fortalecimiento de la DNPI

Es necesario firmar el tratado (hay un buen proyecto de ley presentado por el MIEM), y al mismo tiempo fortalecer a la DNPI. El trámite necesario para conseguir una patente lleva en Uruguay más de nueve años, ejemplos internacionales muestran que en Chile o en EEUU el promedio es de tres años y medio. Ambas acciones son complementarias y se perdería el impacto si son implementadas en forma parcial.

3.2.- Acciones de Sensibilización

Es necesario llevar adelante acciones de sensibilización, incorporando materias referidas a la protección de la PI primero a nivel de posgrado y posteriormente a nivel de grado en todas las carreras que así lo justifiquen. Es necesario difundir la importancia de la protección de la PI entre los investigadores y aumentar el valor de estas actividades en las evaluaciones como fue indicado en el punto 1.3.

3.3.- Acciones de Valorización

Es necesario contar con un servicio de valorización potente, que pueda asesorar a instituciones y empresas a identificar la PI que pueda ser protegida, y a acompañar procesos de patentamiento. Este servicio puede ser complementario del instrumento de ANII que apoya financieramente estos procesos. Al firmar el tratado bajarán los costos, ya que no será necesario llevar adelante la primera etapa en el exterior.

4.- Capital de Riesgo

Contamos con un ecosistema de promoción de 'Startups' y proyectos innovadores muy rico: incubadoras, capital semilla, apoyo para prototipado, préstamos para la fase de mercado y para la internacionalización, tenemos buenos contactos con aceleradoras globales. Pero este ecosistema está incompleto, hace falta un Fondo de Capital de Riesgo.

El Fondo Orestes Fiandra (un fideicomiso capitalizado por la ANII y el BROU) otorga préstamos para procesos de internacionalización con un monto máximo típico de 500.000 dólares. Las empresas dinámicas con capacidad de crecer en el mercado global requieren inversiones mucho mayores (en el caso de biotecnología no solamente inversiones mayores sino también tiempos de madurez más largos). Un Fondo de Capital de Riesgo no otorga préstamos, sino que invierte en las empresas. Toma parte del capital accionario y por tanto participa en la dirección, aportando experiencia, contactos tecnológicos y de mercado. Una inversión de un Fondo es mucho más importante y más rica que el acceso a un crédito.

4.1.- Crear un Fondo de Capital de Riesgo

Nuestro mercado es pequeño, el flujo anual de negocios esperado no es muy alto. Por ello es necesario apalancar desde el sector público la creación de un Fondo de este tipo. Debe ser dirigido por un equipo experto y que comparta el riesgo.

Es necesario crear un Fondo de Capital de Riesgo asociando inversión pública con inversión privada que también aporte conocimiento específico y contactos regionales y globales.

5.- Innovación Abierta

Hace ya unos cuantos años las grandes corporaciones cambiaron su estrategia de innovación incorporando procesos y metodología de Innovación Abierta (IA). La IA consiste en identificar problemas relevantes, y en lugar de apuntar a resolverlos internamente; "abrirlos", publicarlos, y buscar socios externos que sean capaces de resolverlos. También consiste en conocer lo que están haciendo las empresas pequeñas más innovadoras y muchas veces adquirirlas, o concretar alianzas.

Una empresa típica de este tipo es CISCO que ha realizado cientos de adquisiciones para poblar su cartera de productos, otro ejemplo es Procter and Gamble que publica una cartera de 'desafíos' en un sitio web. Muchos gobiernos han adoptado esta modalidad. Los EEUU publican en challenge.gov desafíos de todo tipo, buscando captar talento innovador que se aplique a los problemas que han identificado. En resumen, la IA busca captar todo el talento posible, de adentro de la empresa o de afuera, de otras empresas, de 'Startups', de la Academia, de todos los orígenes posibles para lograr soluciones innovadoras.

En nuestro país la ANII con el apoyo del LATU ha creado un instrumento de promoción de desafíos. Se ha acumulado experiencia y se han logrado muchos resultados exitosos (ANII desafíos empresariales, ANII desafíos del sector público).

Sin embargo queda mucho por hacer y es posible incorporar muchos más sectores llevando adelante las siguientes propuestas:

5.1.- Acciones de Sensibilización

Es necesario llevar adelante acciones de sensibilización para difundir la IA en empresas e instituciones, en el sector público y en el sector privado. Estas acciones pueden incluir concursos de ideas y creación de capacidades en la aplicación de los principios de la IA.

5.2.- Instrumentos

Es necesario fortalecer los instrumentos de promoción de la IA que ha desarrollado la ANII con el apoyo del LATU. Capitalizar y promover los Fondos Enrique Bia (IA empresarial) y Leonel Viera (IA en el sector público), fortalecer los Centros Tecnológicos existentes y crear nuevos en los sectores que presentan oportunidades de encuentro entre la academia y el sector productivo.

6.- ¿Qué hace falta?

Para encarar estos desafíos e implementar las medidas propuestas son necesarios recursos, pero fundamentalmente es necesario un fuerte liderazgo.

Liderazgo para destinar las inversiones necesarias, que por otra parte no son enormes. Estas inversiones están identificadas y sus resultados son evaluables. Para cada una de las propuestas es posible diseñar un conjunto de indicadores e hitos de corto, mediano y largo plazo. Cada una de las propuestas puede expresarse en forma de proyecto, no son expresiones de deseos.

Liderazgo para establecer prioridades. Obviamente es necesario explicar, convencer a los diferentes actores; pero es fundamental mantener las prioridades definidas sin ceder ante las presiones de los sectores que no sean priorizados.

Liderazgo para promover en forma transversal y activamente la Innovación Abierta en el Sector Público. Vinculando a las instituciones de investigación, a las empresas y a las 'Startups' a los procesos de innovación en el Estado.