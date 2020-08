Dichos de Fulco sobre el servicio militar obligatorio reciben la condena del oficialismo, blancos y Talvi

Talvi: no es lo suyo, y los buenos modales tampocoCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosEl virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Dichos de Fulco sobre el servicio militar obligatorio reciben la condena del oficialismo, blancos y Talvi

16.10.2019

MONTEVIDEO (Uypress)- El Sindicato Único de Trabajadores del Inau y del Inisa, el colectivo “Nada crece a la sombra”, y representantes del Frente Amplio, el Partido Nacional y Ernesto Talvi, condenaron, este martes, las declaraciones de la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, favorables al servicio militar obligatorio para los menores de 18 años.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

"Estoy de acuerdo con que haya un servicio de un año por lo menos. 10 u 11 meses a partir de los 18 años. Tienen que ser mayores de edad", manifestó Fulco en declaraciones al periodista Leonardo Sarro de Radio Monte Carlo.

En este sentido, dijo que el servicio militar obligatorio sería "un sistema que puede brindar valores y herramientas para la vida", ya sea "desde el punto de vista educativo, la socialización y la baja conflictividad".

Los trabajadores del Inisa rechazaron "cualquier intento" de poner en discusión "semejante asunto" por razones de forma y de fondo.

En cuanto a la forma, señalaron, la posición de una presidenta de una institución pública, "más allá de que se aclare que es a título personal", tiene "repercusión en la sociedad y produce efecto".

En ese sentido, al Suinau le parece "poco serio y absolutamente lamentable" que se exprese "como al pasar" un tema "traería aparejada una serie de cambios y consecuencias a varios niveles".

En cuanto al fondo, los funcionarios comentan que los argumentos que esgrime Fulco le atribuyen al servicio militar obligatorio "bondades cuasi mágicas", como la socialización, educación, resolución de conflictos interpersonales y mejor convivencia.

"No son compartibles y además son incomprensibles viniendo de quien vienen, habida cuenta de que el Inisa tiene por definición la inclusión social adolescente, no de cualquier forma sino en clave de derechos", señalan.

Es impensable, añaden, que la formación militar obligatoria "vaya de la mano de la promoción de derechos", porque, "por definición", se "contradicen". La mera obligatoriedad "atenta contra derechos individuales como la libertad de elección, de asociación y la libertad de protesta, entre otros derechos".

La sociedad "está peor en su conjunto con el solo hecho" de que exista una ley que permita esta" modalidad coercitiva de reclutamiento" que tiene la "apariencia de llevar a las personas a un estado de servidumbre involuntaria".

"Debemos confesar que quienes estamos vinculados a esta institución no nos hemos sorprendido con esta lamentable afirmación", finalizan.

El sindicato del Inau no fue el único actor social que se manifestó en contra de estas declaraciones. Así lo hizo también el colectivo Nada crece en la sombra, que manifestó su preocupación y señaló que es un "reflejo más de la doctrina de su gestión".

"Nos preocupa que el Frente Amplio no se haya animado a cambiar el rumbo del sistema penal adolescente", esgrimieron.

Las críticas de estas dos organizaciones se suman a la que tuvieron varios dirigentes políticos.

La candidata a la vicepresidencia por la coalición de izquierda, Graciela Villar, en una entrevista con el programa La tarde en casa, de Canal 10, dijo que la sorprendió el planteo de Fulco y que no entiende su "razonamiento". "Es su opinión personal. No es la que la fuerza política respalda y quiere llevar adelante. No va por ahí", expresó. Villar señaló que para el FA "las formas de inclusión tienen que ver con seguir las trayectorias de pobreza de nuestros jóvenes y garantizar que tengan la posibilidad de estudiar e insertarse laboralmente". "La institución militar es una institución de opción. Jamás estaría de acuerdo con un servicio militar obligatorio", manifestó, según consigna La Diaria.

En tanto, el sociólogo Gustavo Leal, quien sería el ministro del Interior si el FA gana las elecciones, dijo al medio antes citado, que los dichos de Fulco "no representan al FA y no representan a la cultura política de Uruguay". "Eso es suficiente. No opino sobre la agenda del disparate", sostuvo.

Las críticas a Fulco desde la interna del FA continuaron. "No representa el pensamiento de Daniel Martínez ni el pensamiento global del FA. Es una mirada que no compartimos", aseveró el coordinador de los equipos técnicos de la fórmula oficialista, Ramón Méndez. "La profesión militar es una profesión importante para el país, pero no la queremos exportar al resto de la sociedad. No vemos que formar a los jóvenes con esa mirada aporte al modelo social que queremos construir", añadió.

La candidata a senadora por el FA Carolina Cosse escribió en su cuenta de Twitter que la propuesta de Fulco es un disparate, y el candidato al Senado Óscar Andrade retuiteó el comentario de su compañera y escribió: "Nada que agregar". El vicepresidente del FA, José Carlos Mahía, señaló, en la misma red social, que el pensamiento de la directora del INISA es "anacrónico" y calificó las declaraciones de "inoportunas y en abierta oposición a la concepción republicana y libertaria del país". "Totalmente contraria al programa del FA", añadió.

"Que se junte con [Guido] Manini [Ríos]", sugirió el diputado Fernando Amado (Unión de Izquierda Republicana, aliada al FA). Amado dijo que la idea de Fulco es "absolutamente equivocada" y "totalmente trasnochada". "No creo en el servicio militar obligatorio", planteó, y señaló que no encuentra aspectos positivos en imponer esta medida a los jóvenes. "Yo creo en otro tipo de sociedad", manifestó, y reiteró que es una "propuesta absolutamente absurda". Para Amado, asociar el servicio militar obligatorio con el descenso en el nivel de delitos es"ciencia ficción".

La oposición también cuestionó a Fulco. Desde el Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional) escribió en Twitter: "El FA propone el servicio militar obligatorio. La presidenta del INISA lo acaba de anunciar", y agregó: "¿Este es el programa oculto de Daniel Martínez? ¿Es de derecha o de izquierda? ¿Progresista o reaccionario?". Por su parte, el diputado Jorge Gandini (Por la Patria) publicó en la misma red social: "Dicen que con la reforma queremos militarizar la policía. No es verdad. Pero nos enteramos que en el gobierno algunos piensan en militarizar la juventud". En tanto, el candidato a la presidencia colorado Ernesto Talvi, señaló lo "equivocada" que está Fulco y la necesidad de que sea una "actividad voluntaria y profesional".