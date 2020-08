Bitácora. Año XVIII, Nro. 807: La desaparición de Eduardo Bleier y la Operación Morgan

Juan Carlos I vuelve a ocupar titularesAvance bolivariano en ArgentinaNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?La ciencia y la política¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”Historias Reales. Capitulo 24. Historias reales de miserias y riquezasCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Propaganda – Agitación – PropagandaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosSobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bitácora. Año XVIII, Nro. 807: La desaparición de Eduardo Bleier y la Operación Morgan

19.10.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 21 titulando en su portada: 'La desaparición de Eduardo Bleier y la Operación Morgan'.

Escriben en este número:

Djene Bajalan, Michael Brooks, Cecilia Dreymüller, Ignacio Echevarría, Jorge Estrella, Dimitris Fasfalis, Julio César Guanche, Francisco Louça, Decio Machado, Gao Mobo, Mariana Mortágua, Alvaro Rico, Michael Roberts, Roberto Sansón Mizrahi, José Soeiro, Esteban Valenti, Cristina Vega, Ángel Viñas





La desaparición de Eduardo Bleier y la Operación Morgan

Por Álvaro Rico



En la noche-madrugada del 20-21 de octubre de 1975, la dictadura lanzó la Operación Morgan contra el Partido Comunista (PCU). Fue una operación de exterminio, coordinada por fuerzas militares y policiales, a gran escala y de larga duración.







Uruguay: a una semana de las elecciones

Por Esteban Valenti



El lunes próximo sabremos los resultados de la elección del Presidente y vice y los 130 parlamentarios. Pueden quedar detalles para completar el escrutinio, pero los principales datos deberían ser conocidos la misma noche del domingo.

El estrangulamiento del sector externo, persistente amenaza para países no centrales

Por Roberto Sansón Mizrahi

En su crecimiento, los países no centrales sufren recurrentes situaciones de escasez de divisas que desbarrancan su desarrollo. Esto ocurre porque su desarticulada estructura económica genera dinámicas que producen los estrangulamientos. ¿Cómo resolver esta persistente amenaza?

Portugal: Después de las elecciones, ¿qué programa, qué gobierno? Dossier

Por Francisco Louça, Mariana Mortágua y José Soeiro



¿Otra vez el cuento del acuerdo no escrito?

Una vez cerradas las urnas, fichado el expediente de recuento de votos y terminada la primera ronda de comentarios, se abre una fase de negociaciones, que puede ser larga, para la definición del programa del Gobierno. Esa negociación tiene dos diferencias con respecto a 2015. La primera es que el PS ganó las elecciones y, por lo tanto, formará un gobierno, con independencia de las circunstancias de los acuerdos con este o aquel socio. No es poca cosa y el cambio se celebró en la noche socialista.







Ecuador: el comienzo del fin del gobierno de Lenin Moreno. Dossier

AA.VV.



Lo que está pasando en Ecuador forma parte de un ciclo regional que cuenta con los rostros de Duque, Macri y Bolsonaro. La protesta social desatada es también una advertencia para ellos.







La guerra de Turquía contra Rojava

Por Djene Bajalan y Michael Brooks



Desde el inicio de la “Operación Fuente de Paz” el pasado miércoles 9 de octubre, el ejército turco y las milicias islamistas árabes que le apoyan han penetrado unos 10 kilómetros a lo largo de toda la frontera siria con Turquía, de unos 480 km. Los combates, por el momento se han concentrado en las ciudades de Tel Abyad y Ras al-Ain, además del bombardeo terrestre y aéreo de todos los principales núcleos de población, provocando el desplazamiento hacia el sur de unos 100.000 refugiados.







Marx # Me Too. Repensar el progreso

Por Dimitris Fasfalis



¿Cómo pensar el progreso hoy cuando el crecimiento económico, la innovación tecnológica y las ideologías políticas “progresistas” han llevado a las catástrofes del siglo XX y a la impresión difusa de un fin de los tiempos cercanos? Una vuelta a los Manuscritos parisinos que cuestionan la condición de las mujeres.







“China puede ser todavía alternativa al capitalismo”. Entrevista

Por Gao Mobo



Originario de Jiangxi, y hoy profesor de estudios chinos en Australia, en la Universidad de Adelaide, GaoMobo [entrevistado para ilmanifesto global por el periodista Simone Pieranni] es una de las muchas figuras de la llamada “Nueva Izquierda”, término ambiguo que designa una línea de pensamiento, internamente muy diversa, a través de un enfoque multidisciplinar, que relee la reciente historia china en su contexto, yendo más allá de las categorías occidentales.







Mercancías de conocimiento

Por Michael Roberts



En el Manual de Oxford de Karl Marx, Thomas Rotta y Rodrigo Teixeira contribuyen con un capítulo llamado “la mercantilización del conocimiento y la información". En este capítulo, argumentan que el conocimiento es "trabajo inmaterial" y que las "mercancías del conocimiento" están reemplazando cada vez más a las mercancías materiales en el capitalismo moderno.







Archivos españoles: la dura lucha por el derecho a conocer el pasado

Por Ángel Viñas



A finales del pasado curso la prensa, escrita y en el ciberespacio, se hizo eco, aunque no con muchos detalles, de la publicación de un libro en edición digital titulado EL ACCESO A LOS ARCHIVOS EN ESPAÑA. A pesar de que cualquier ciudadano, español o extranjero, puede descargarlo, imprimirlo y leerlo a su antojo (tiene 360 páginas) me temo que hasta el momento no se ha comentado demasiado. El título, absolutamente correcto, quizá hubiera debido tener algo más de pimienta para llamar la atención. Es un reproche marginal, porque lo importante es su contenido, que no dudo de caracterizar de imprescindible.







EL MINISTERIO. Un malentendido. A propósito de la muerte de Peter Hamm

Por Ignacio Echevarría



Cuando, en 2011, a propuesta Cecilia Dreymüller, me invitaron desde el Goethe Institut de Madrid a participar en una mesa redonda que contaba con la presencia estelar de Peter Hamm, acepté sin pensármelo. Por esas fechas, el único libro de Hamm traducido al español era Crítica de la crítica, que no es propiamente un libro de su autoría, sino un volumen colectivo coordinado y presentado por él, donde incluye una contribución suya.







“Mirad y haceos vuestra propia idea”

Por Cecilia Dreymüller



A propósito de las objeciones al Nobel de Literatura concedido a Peter Handke por motivo de su posición sobre Serbia.







