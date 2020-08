Carlos Vivas; Homero Bagnulo

¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?La ciencia y la política¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”Historias Reales. Capitulo 24. Historias reales de miserias y riquezasTalvi: no es lo suyo, y los buenos modales tampocoCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Propaganda – Agitación – PropagandaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosEl virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Los beneficios en la salud de ser optimista

Carlos Vivas; Homero Bagnulo

18.10.2019

Los médicos clínicos han percibido desde hace muchos años una asociación entre ciertos factores psicosociales y la evolución desfavorable de determinadas enfermedades. Estos factores de riesgo incluyen muy especialmente a emociones negativas tales como la depresión y la ansiedad y también factores sociales, como la soledad y otras condiciones que determinan estrés crónico.

Se reconoce así la asociación existente entre las emociones negativas y afecciones de origen infeccioso, inflamatorias y autoinmunes. Esta asociación es mucho más marcada en los casos de algunas neoplasias y en enfermedades cardiovasculares.

Mucho menos estudiada ha sido la asociación entre el optimismo y la posibilidad que una amplia gama de afecciones muestren una evolución favorable en aquellos pacientes en los que se pueda determinar esta condición. El nivel individual de optimismo puede ser medido por diversas escalas y se define como la tendencia a pensar que eventos favorables sucederán en el futuro de la persona. Diversos estudios sociales han mostrado que los individuos más optimistas tienen mayores posibilidades de ser exitosos, tanto en el trabajo, como en el estudio, en los deportes, en sus relaciones interpersonales, así como en otros aspectos de su vida.

En los últimos años se ha comenzado a medir la evolución de diferentes afecciones físicas en relación al optimismo. Se han evaluado los efectos del optimismo más allá de la ausencia de depresión y de otras formas de trastornos psicológicos; es decir que, los investigadores están buscando demostrar el efecto activo del optimismo, más allá de la ausencia de otros trastornos del pensamiento, como podría ser la depresión, la ansiedad excesiva, etc. En el caso de las afecciones cardiovasculares, esto ha llevado a que algunos autores delimiten un campo de la investigación que titulan "Cardiología del Comportamiento". Un muy reciente aporte en este campo es el artículo publicado por investigadores del Departamento de Cardiología del Mount Sinai de Nueva York y de la Escuela de Salud Publica de Harvard (Association of Optimism With Cardiovascular Events and All- Cause Mortality. JAMA Open 2019, Septiembre 17: A. Rozanski y Col.). Estos autores realizaron una revisión sistemática y un meta-análisis que incluyó 15 estudios con casi 230 mil participantes. De estos 15 estudios , 10 reportaron la evolución de eventos cardiovasculares, tales como infarto de miocardio, stroke, enfermedad isquémica coronariana y muerte por enfermedad cardiovascular. En 9 estudios se reportaron datos de la mortalidad independientemente de la causa de la misma. El período promedio de seguimiento de los pacientes fue de 14 años. Específicamente excluyeron del estudio a los pacientes con cáncer, para evitar factores que pudieran atribuirse a la presencia de una enfermedad que ya era terminal. También recogieron datos de algunas variables que pudieran actuar como factores de confusión , como son el nivel educacional , la actividad física, el tabaquismo y otras conductas que pudieran ser factores de riesgo por sí de enfermedad cardiovascular. De los estudios analizados 8 fueron realizados en los EE.UU., 5 en Europa, 1 en Israel y 1 en Australia.

Los datos recogidos le permiten a los autores, encontrar una asociación estadísticamente significativa del optimismo con una reducción marcada del riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. La asociación analizada se mantuvo aun luego de la extracción de los demás factores de riesgo ya analizados.

En cuanto a la mortalidad global, cualquiera fuere la causa, lo que incluyo a casi 190 mil pacientes, también el optimismo se asoció significativamente con una reducción del riesgo de muerte, aunque en este caso el efecto fue menor.

En suma, esta revisión que incluye un muy amplio número de participantes, demuestra un significativo menor riesgo de eventos cardiovasculares en aquellos individuos en los que se midió un elevado nivel de optimismo, aun luego de ajustar por los factores de riesgo de estas afecciones . El optimismo también se asoció con una reducción de la mortalidad global, aunque en este caso el efecto positivo fue más modesto. Merece destacarse que la reducción del riesgo fue muy semejante entre hombres y mujeres, así como en los distintos sitios geográficos de donde provinieron los estudios. También se evidenció una asociación dosis - respuesta : a mayor nivel de optimismo, menor riesgo de eventos cardiovasculares e incluso menor mortalidad global.

No conocemos los mecanismos fisiológicos por los cuales se da esta relación. Es muy posible que el optimismo se relacione con 3 comportamientos que son relevantes a los efectos de mejorar las afecciones cardiovasculares: La supresión del tabaquismo, la realización de actividades físicas y la adhesión a una dieta apropiada. Pero tal vez esto solo no explique en su totalidad los resultados y hay otras explicaciones posibles que incluirían a la inflamación, a la función endotelial, a funciones metabólicas, a funciones endócrinas e incluso al control de la presión arterial . Todo lo cual sugiere alguna forma de asociación entre optimismo con el funcionamiento fisiológico del organismo. Se abre un amplio campo de investigación que nos permitiría llegar a conclusiones sobre la razón por la que el optimismo le provee al organismo de un funcionamiento fisiológico positivo. Hay por lo tanto una necesidad de definir los procesos que determinan los beneficios médicos asociados con determinados modos de pensamiento.

También queda por determinar y esto resultaría del mayor interés, qué intervenciones permitirían promover el optimismo en la clínica. Al parecer el optimismo podría ser estimulado a través del uso de terapias congnitivo-conductuales y diversas técnicas psicológicas. Estas podrían estar especialmente indicadas en programas de rehabilitación luego de eventos cardiovasculares agudos. Y por qué no pensar , en estrategias de prevención que podrían eventualmente beneficiar a aquellos pacientes en los que el optimismo no se da naturalmente, buscando inculcarle modos de pensar positivos. Como vemos se abre así un amplio campo, tanto en el tratamiento como en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.