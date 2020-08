William Marino

¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?La ciencia y la política¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”Historias Reales. Capitulo 24. Historias reales de miserias y riquezasTalvi: no es lo suyo, y los buenos modales tampocoCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Propaganda – Agitación – PropagandaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosEl virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¿Las encuestas o los Adivinos?

William Marino

18.10.2019

Allí están las urnas. Allí, está el poder ciudadano. Allí está el pueblo ejerciendo su poder: el VOTO. ¿Pero qué tan fácil es ejercer ese poder por parte de la ciudadanía?

Por más que se diga o se quiera decir e imponer, que nuestra sociedad no está dividida en clases sociales, yo podría preguntar cómo está dividida la sociedad toda, hoy día. ¿Cómo? Está dividida entre ricos y pobres, entre los que tienen oportunidades ante la vida y los que no, entre los que comen todos los días y los que no. Y podríamos seguir, porque basta con mirar a la América nuestra y nos daremos cuenta. Y si está dividida en clases sociales, ¿quién defiende a quien? Quien sería el bueno quien sería el malo. Hoy parece que si la derecha, integrada por los Rosados, los Independientes y los neo fascistas, de no ganar estas elecciones es porque aquí hay dictadura de izquierda, por más que la gente vote al Frente Amplio. En este caso la derecha es la buena y la izquierda es la mala. Pero al parecer muchos, incluyendo los grandes medios de desinformación, perdón de información, no recuerdan o no quieren recordar, por sufrir de amnesia informativa que el Partido Colorado gobernó este país por un lapso de 93 años ininterrumpidos. Eso si durante más de 25 años junto a los Blancos, pues así lo habían acordado en 1932, en el pacto del "chinchulín" más conocido como el 3 y 2. Que los blancos respetaran en sus tres periodos que le tocaron gobernar. Pero siempre junto a los poderosos, del campo y la ciudad, jamás nunca con un dirigente sindical ni nada que se le parezca.

Seguro que todo cambia o se transforma. En 1999 en el balotaje lo gano el Partido colorado con el voto de los blancos, con el acuerdo de gobernar en conjunto como siempre lo hicieron, repartija de cargo incluida. Pero una cosa es repartir entre dos y otra entre cinco, donde cada uno querrá su Ministerio y cargo de particular confianza incluido. Se nota y se puede observar la "desesperación" de que les va a tocar a cada uno. Pero, para eso primero hay que ganar la elección y eso es lo que ve bravo la derecha. La cosa ya no es tan fácil como antes, no es soplar y hacer botella. Los pueblos van despertando de a poco, pero van despertando. América despierta el mundo despierta. Ya no están fácil engañar al pobrerío, no es tan fácil engañar a los que estudian, no es tan fácil rebajar sueldos, eliminando los Consejos de salarios, ni trampeando aquello de que en el campo no se puede trabajar solo 8 horas porque el mismo exige más. Seguro que todo cambia, que todo se transforma. Entre 1985 y 2004, veinte años de gobiernos Rosados, de derecha, NINGUN ministerio le fue otorgado al Frente Amplio. Que quede bien claro ninguno. Ni en servicios de contralor o Corte Electoral. Seguimos insistiendo, los malos y los buenos siempre existieron, de eso creo que NO hay duda. El tema debería ser, quien es el malo y quien es el bueno. Por eso, se debe de pensar que si hay buenos y malos, el que está en la otra línea política, no mi adversario es mi enemigo político. Como puede ser mi adversario el que dice que en este país NO existió la tortura, ni los secuestros, las violaciones de hombres y mujeres, con posterior asesinatos por parte de las fuerzas armadas y policiales de detenidos solo por pensar distinto. Y los que robaron los bienes de esos detenidos, que son ¿los buenos? Si venimos más acá en el tiempo, ¿los buenos son los Peiranos que vaciaron bancos y empresas por un monto superior a los 1.000 millones de dólares? ¿O los buenos son los colorados que dicen que hay que hacer mierda al Frente? Ni nombro a los independientes; tampoco al "que hizo millones de dólares vendiendo ajo y perejil en la feria". Otro "personaje" que si me merece todo el repudio del mundo, es cabildo abierto, que son los defensores de los asesinos y torturadores de este país, en el pasado reciente. Son aquellos que si la justicia me apoya es buena si no es mala.

Pero seguro muchos se seguirán preguntando por el título: Las encuestas o los adivinos. Si las que nadie cree, pero como ayudan a poner en el tapete su nombre, en especial al de Pompita, al protegido del cejas y el protector de asesinos y torturadores. Nadie puede ignorar, ni decir lo contrario, que los grandes medios de desinformación, disculpen, de información y comunicación son de derecha, porque lo son. Muchos periodistas responden a esa ideología, porque si allí trabajas y no decís los que el patrón quiere, terminas en la calle. Pero volvamos a las encuestas, quien las financia. ¿Quién? Porque, entre los más menos y los menos más, con quien me quedo. Seguro que son tendenciosas, seguro que hay mucho en juego detrás de estas técnicas nuevas de medir el electorado, con preguntas sesgadas incluidas. Cuando en 1940 y pico, se comenzó a decir de los asesinatos que cometían con el financiamiento de los EE.UU. la derecha de nuestro país decía: MENTIRA son cuento de los comunistas. Años después se sabría que el asesinato de Gaitán en Colombia, el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, el derrocamiento y asesinato de Allende en Chile, así como el apoyo y mantenimiento de las dictaduras militares en América son producto de la CIA y la USAID, junto al FMI, la OEA y muchas siglas más. Con el tiempo se sabrá sin yo ser adivino, que financia en realidad a estos sesudos adivinos.